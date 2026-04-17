Индивидуальное путешествие из Иркутска в Монголию на выходные
Проехать тропами кочевников, полюбоваться озером Хубсугул и послушать легенды о Чингисхане
А вы знакомы с младшим братом Байкала — озером Хубсугул? Путь к нему лежит через Бурятию и Тункинскую долину, где за окнами открываются Восточные Саяны и горный хребет Хамар-Дабан. Мы читать дальше
полюбуемся красотами Монголии, хранящей легенды о Чингисхане. Переночуем в юрте и проникнемся энергией мыса 13 Овоо. Сможем попробовать блюда монгольской кухни, заглянуть на горячие источники или попариться в баньке. Выезжаем из Иркутска — и становимся настоящими кочевниками!
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: с октября по середину мая граница не работает в выходные и праздничные дни. Обязательно берите с собой загранпаспорт.
В Ханхе принимают рубли, но не принимают карты российских банков — возьмите наличные.
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска к озеру Хубсугул, Ханху и Саянам
Путешествие начнётся в 8:30 через живописную Бурятию и Тункинскую долину, окружённую Восточными Саянами. Остановимся у южной части Байкала (панорамные виды на горный хребет Хамар-Дабан), на обзорных площадках и в придорожном кафе.
В 14:30 начнём проходить границу (примерно 1 час). Сразу за ней откроются величественные монгольские просторы и горные пики Саян.
С 15:30 до 18:00 состоится экскурсия по окрестностям Ханха. Дорога поднимается вверх, а затем плавно спускается к тектоническому озеру Хубсугул, расположенному на высоте 1600 метров над уровнем моря. Финальной точкой станет священный шаманский мыс — 13 Овоо.
После 18:00 — заселение в вашу гостиницу. Вечером запланированы прогулка (2–3 км) и ужин с блюдами монгольской кухни (за доплату). Затем свободное время, по желанию — баня.
2 день
Прогулки по льду Хубсугула и виды Тункинской долины
После завтрака снова проедем вдоль берега Хубсугула. Сделаем фотостопы, а в зимний сезон можем выйти на лёд. Заглянем в местный магазин с сувенирами и изделиями из кожи, войлока и шерсти верблюда, кашемира.
С 11:00 до 12:00 будем добираться до границы с остановками на панорамных точках, затем час переходим границу. Далее маршрут продолжится по Тункинскому тракту, на обед остановимся в кафе (за доплату).
Вернёмся в Иркутск в 20:00. По желанию участников можем остановиться у горячих источников в Тункинской долине.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Проживание
Обеды и ужины - около 1000 ₽ за приём пищи
Баня - около 5000 ₽ за всех
Термы - 500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место по договорённости, 8:30
Завершение: Иркутск, точное место по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 28 туристов
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры на «Индивидуальное путешествие из Иркутска в Монголию на выходные»