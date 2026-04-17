Путешествие начнётся в 8:30 через живописную Бурятию и Тункинскую долину, окружённую Восточными Саянами. Остановимся у южной части Байкала (панорамные виды на горный хребет Хамар-Дабан), на обзорных площадках и в придорожном кафе.

В 14:30 начнём проходить границу (примерно 1 час). Сразу за ней откроются величественные монгольские просторы и горные пики Саян.

С 15:30 до 18:00 состоится экскурсия по окрестностям Ханха. Дорога поднимается вверх, а затем плавно спускается к тектоническому озеру Хубсугул, расположенному на высоте 1600 метров над уровнем моря. Финальной точкой станет священный шаманский мыс — 13 Овоо.

После 18:00 — заселение в вашу гостиницу. Вечером запланированы прогулка (2–3 км) и ужин с блюдами монгольской кухни (за доплату). Затем свободное время, по желанию — баня.