О локациях

Вас ждет полноценный тур, включающий в себя обзорную экскурсию по исторической части Иркутска: место основания города, Знаменский монастырь с памятником Колчаку и могилами декабристов, основателя Русско-американской Компании, Валентина Распутина, Казанский собор, буддистский дацан.

Продолжением экскурсии станет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км от Иркутска. Посёлок основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих только в наших краях на ближнем Лиственничном мысе.

Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала. В последние годы поселок все больше приобретает черты курортной зоны, где можно прекрасно отдохнуть и поесть свежайшей рыбы, которая водится только в Байкале.

В рамках экскурсии вас ждёт посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы», известного также под названием «Сибирская деревня». Музей расположен в 47 км от Иркутска на территории более 67 га. Экспонаты музея – это подлинные деревянные постройки народов Сибири в XVII – XIX вв. Всего свыше 8000 экспонатов деревянного зодчества и старинной утвари.

О маршруте

Будем двигаться в направлении Иркутск – Тальцы – п. Листвянка – Иркутск.

Подробнее о программе

В нашем первом остановочном пункте – музее «Тальцы» проводятся любопытные тематические экскурсии, которые вы сможете посетить. Здесь же действуют выставки-продажи народных промыслов и кузнечного мастерства, где можно найти массу интересного.

Остановка на смотровой площадке у устья Ангары, где вы сможете созерцать живописные виды и Шаман-камень.

Посещение Байкальского музея, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, и, возможно, виртуальное погружение на дно Байкала в «Батискафе» (по желанию).

Прогулка по рыбному рынку, где можно купить рыбу с собой (омуль, хариус, сиг) и приобрести байкальские сувениры.

Подъем на фуникулере на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид сверху на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан.

Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову;

Свято-Никольская церковь XVIII века. Эта церковь, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю – покровителю мореплавателей, за спасение при шторме.

Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы.

Обед в одном из ресторанов Листвянки (по желанию).

Дополнительно по желанию: