Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»

Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км от...

Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км от Иркутска, где находится знаменитый музей Байкала.

За время нашей экскурсии вы увидите живописные окрестности области, посетите архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», совершите виртуальное погружение на дно Байкала в «Батискафе», поднимитесь на смотровую площадку «Пик «Черского» и при желании увидите представление байкальской нерпы!
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Иркутска
  • Знаменский монастырь, памятник Колчаку
  • Казанский собор
  • Буддистский дацан
  • Музей «Тальцы»
  • Смотровая площадка у устья Ангары
  • Байкальский лимнологический музей
  • Рыбный рынок
  • Канатная дорога, подъем на смотровую площадку «Пик «Черского»
  • Вид на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан
  • Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову
  • Свято-Никольская церковь XVIII века
  • Нерпинарий
О локациях
Вас ждет полноценный тур, включающий в себя обзорную экскурсию по исторической части Иркутска: место основания города, Знаменский монастырь с памятником Колчаку и могилами декабристов, основателя Русско-американской Компании, Валентина Распутина, Казанский собор, буддистский дацан.
Продолжением экскурсии станет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 65 км от Иркутска. Посёлок основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих только в наших краях на ближнем Лиственничном мысе.
Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала. В последние годы поселок все больше приобретает черты курортной зоны, где можно прекрасно отдохнуть и поесть свежайшей рыбы, которая водится только в Байкале.
В рамках экскурсии вас ждёт посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы», известного также под названием «Сибирская деревня». Музей расположен в 47 км от Иркутска на территории более 67 га. Экспонаты музея – это подлинные деревянные постройки народов Сибири в XVII – XIX вв. Всего свыше 8000 экспонатов деревянного зодчества и старинной утвари.
О маршруте
Будем двигаться в направлении Иркутск – Тальцы – п. Листвянка – Иркутск.
Подробнее о программе
  • В нашем первом остановочном пункте – музее «Тальцы» проводятся любопытные тематические экскурсии, которые вы сможете посетить. Здесь же действуют выставки-продажи народных промыслов и кузнечного мастерства, где можно найти массу интересного.
  • Остановка на смотровой площадке у устья Ангары, где вы сможете созерцать живописные виды и Шаман-камень.
  • Посещение Байкальского музея, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, и, возможно, виртуальное погружение на дно Байкала в «Батискафе» (по желанию).
  • Прогулка по рыбному рынку, где можно купить рыбу с собой (омуль, хариус, сиг) и приобрести байкальские сувениры.
  • Подъем на фуникулере на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид сверху на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан.
  • Памятник-обелиск драматургу А. В. Вампилову;
  • Свято-Никольская церковь XVIII века. Эта церковь, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю – покровителю мореплавателей, за спасение при шторме.
  • Нерпинарий, где можно увидеть уникальное представление байкальской нерпы.
  • Обед в одном из ресторанов Листвянки (по желанию).

Дополнительно по желанию:

  • Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на теплоходе (летом).
  • Подъем на колесе обозрения.
  • Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала (зимой).
  • Посещение ледяного городка, катание с ледяных горок (зимой).

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Взрослый
2 500 ₽
Детский
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение музея «Тайльцы» (250 руб/чел. )
  • Экскурсия в Байкальский музей (400 руб/чел. )
  • Экскурсия в Нерпинарий (500 руб/чел. )
  • Услуги переводчика для иностранных туристов
  • Водное путешествие вдоль берега Листвянки на теплоходе или на хивусе
  • Катание на квадроциклах/снегоходах/собачьих упряжках по льду Байкала
  • Обед в одном из кафе поселка Листвянка
Где начинаем и завершаем
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница "Ангара")
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
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