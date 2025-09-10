В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, песчаные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. Выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Отведаете ухи из местной рыбы и травяной чай. По желанию встретитесь с шаманом и продегустируете сибирские настойки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Маршрут

Листвянка/Иркутск — Тажеранские степи — Малое море — гора Трезубец — обзорная точка на Большой Байкал — озеро Нурское (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ — о. Огой- Иркутск/Листвянка

Тажеранские степи

По пути на Ольхон мы проедем через место удивительной красоты с видом на бескрайние Тажеранские степи. Мы остановимся на смотровой площадке около памятника Бродяге, с высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой.

Малое море

Летом мы на пароме мы переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету!

Зимой мы поедем по льду между островом Ольхон и Приморским хребтом. Именно там ветер Сарма выдувает снег, оставляя огромные ледовые поля. По ним мы покатаемся на коньках!

Остров Ольхон

Летом мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Здесь вы насладитесь видом на живописный пролив.

Зимой вы увидите гроты, покрытые сосульками, словно произведения искусства. Всё благодаря сильному ветру — он забрасывает волны на скалы, образуя завораживающие наплески! Одно из самых узнаваемых мест Байкала.

Посёлок Хужир

И летом и зимой мы пройдёмся по магазинам в Хужире и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. Завяжем ленты, проведём традиционный бурятский обряд с молоком, чтобы задобрить местных духов и зарядиться силой.

Скала Шаманка

Визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Вы увидите 13 столбов Сэргэ и сможете искупаться в озере — кристально чистая вода бодрит и наполняет энергией. Полотенца можно взять в аренду.

Байкальский обед

Обед из местных деликатесов: уха из омуля, травяной чай, хлеб. Перекусим в кафе или устроим пикник на улице.

Остров Огой

С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира. Здесь же находится та самая фотогеничная скала «драконий хвост», снимки которой покоряют сердца в соц. сетях.

Дополнительные опции (по желанию)

Встреча с шаманом. На каждого участника выделяется несколько минут. Вы сможете лично пообщаться с шаманом: задать важный для себя вопрос, получить совет или просто поговорить.

Дегустация настоек сразу после обеда. Вы попробуете три вида ягодных настоек: облепиховую, брусничную и смородиновую. Вкусы настоек могут варьироваться в зависимости от сезона.

Сагудай из омуля — свежая рыба по-байкальски.

Кому подойдёт экскурсия

– Тем, кто интересуется культурой и духовными традициями Байкала

– Любителям аутентичных вкусов и гастрономических открытий

– Тем, кто хочет прикоснуться к шаманским практикам и задать важные вопросы

– Путешественникам, стремящимся прочувствовать место, а не просто посмотреть

– Тем, кто ценит живое общение, атмосферу и душевный отдых

Организационные детали

В стоимость включено:

— трансфер на минивэне Hyundai Staria (или аналогичном) до Малого моря

— переправа на пароме до острова Ольхон

— трансфер на полноприводном автомобиле «Соболь» по острову

— обед

— разрешение на посещение национального парка

— сопровождение гида и водителя