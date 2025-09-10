Мои заказы

Ольхон - одним днём (всё включено)

Открыть фотогеничные локации Байкала и почувствовать энергетику озера
В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, песчаные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. Выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Отведаете ухи из местной рыбы и травяной чай. По желанию встретитесь с шаманом и продегустируете сибирские настойки.
4.7
13 отзывов
Ольхон - одним днём (всё включено)© Валентина
Ольхон - одним днём (всё включено)© Валентина
Ольхон - одним днём (всё включено)© Валентина
Ближайшие даты:
8
дек9
дек10
дек11
дек12
дек13
дек14
дек
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Маршрут

Листвянка/Иркутск — Тажеранские степи — Малое море — гора Трезубец — обзорная точка на Большой Байкал — озеро Нурское (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ — о. Огой- Иркутск/Листвянка

Тажеранские степи

По пути на Ольхон мы проедем через место удивительной красоты с видом на бескрайние Тажеранские степи. Мы остановимся на смотровой площадке около памятника Бродяге, с высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой.

Малое море

  • Летом мы на пароме мы переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету!
  • Зимой мы поедем по льду между островом Ольхон и Приморским хребтом. Именно там ветер Сарма выдувает снег, оставляя огромные ледовые поля. По ним мы покатаемся на коньках!

Остров Ольхон

  • Летом мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Здесь вы насладитесь видом на живописный пролив.
  • Зимой вы увидите гроты, покрытые сосульками, словно произведения искусства. Всё благодаря сильному ветру — он забрасывает волны на скалы, образуя завораживающие наплески! Одно из самых узнаваемых мест Байкала.

Посёлок Хужир

И летом и зимой мы пройдёмся по магазинам в Хужире и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. Завяжем ленты, проведём традиционный бурятский обряд с молоком, чтобы задобрить местных духов и зарядиться силой.

Скала Шаманка

Визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Вы увидите 13 столбов Сэргэ и сможете искупаться в озере — кристально чистая вода бодрит и наполняет энергией. Полотенца можно взять в аренду.

Байкальский обед

Обед из местных деликатесов: уха из омуля, травяной чай, хлеб. Перекусим в кафе или устроим пикник на улице.

Остров Огой

С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира. Здесь же находится та самая фотогеничная скала «драконий хвост», снимки которой покоряют сердца в соц. сетях.

Дополнительные опции (по желанию)

  • Встреча с шаманом. На каждого участника выделяется несколько минут. Вы сможете лично пообщаться с шаманом: задать важный для себя вопрос, получить совет или просто поговорить.
  • Дегустация настоек сразу после обеда. Вы попробуете три вида ягодных настоек: облепиховую, брусничную и смородиновую. Вкусы настоек могут варьироваться в зависимости от сезона.
  • Сагудай из омуля — свежая рыба по-байкальски.

Кому подойдёт экскурсия

– Тем, кто интересуется культурой и духовными традициями Байкала
– Любителям аутентичных вкусов и гастрономических открытий
– Тем, кто хочет прикоснуться к шаманским практикам и задать важные вопросы
– Путешественникам, стремящимся прочувствовать место, а не просто посмотреть
– Тем, кто ценит живое общение, атмосферу и душевный отдых

Организационные детали

В стоимость включено:

— трансфер на минивэне Hyundai Staria (или аналогичном) до Малого моря
— переправа на пароме до острова Ольхон
— трансфер на полноприводном автомобиле «Соболь» по острову
— обед
— разрешение на посещение национального парка
— сопровождение гида и водителя

  • Дополнительные опции по желанию и оплачиваются отдельно: встреча с шаманом — оплата добровольная от 1000 ₽, дегустация настоек — 1000 ₽ с чел., сагудай — примерно 1000 ₽ на двоих. Пожалуйста, сообщите о своём желании заранее
  • Одевайтесь по погоде, но берите вещи на все случаи
  • Чтобы добраться до Ольхона, нужно преодолеть долгую дорогу — мы будем ехать 4 часа в машине. Непоседливым детям будет тяжело, поездка им, к сожалению, не подойдёт
  • Возможен выезд из Листвянки. В этом случае продолжительность маршрута увеличится на 2 часа. Стоимость зависит от количества участников — уточняйте в переписке у гида
  • Время выезда может меняться от нескольких минут до часа в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный13 000 ₽
Дети до 12 лет11 000 ₽
Пенсионеры12 000 ₽
Студенты12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 789 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные
читать дальше

жители. Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой. Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции. Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
1
2
1
Т
Татьяна
10 сен 2025
Все было интересно. Байкал прекрасен. Узнала интересную информацию о населении Байкала.
Советую поездку.
Все было интересно. Байкал прекрасен. Узнала интересную информацию о населении Байкала.Все было интересно. Байкал прекрасен. Узнала интересную информацию о населении Байкала.
А
Анастасия
9 сен 2025
Моя вторая экскурсия. Гид Артём очень интересный и приятный человек. + фотограф хороший!
Очень долгая дорога. А дорога на острове, это даже не дорога. Готовьтесь прям к скачкам. Час от парома
читать дальше

и потом обратно. Тыгыдык такой не особо интересени приятен.
С погодой не очень повезло, но всё равно, природа замечательная, места красивые загадочные.
Водитель с острова гостеприимный, добрый. Уха понравилась, чай местный огонь. Покушать на природе, ещё и под песенки чаек, такое запомнится навсегда. Спасибо за эмоции гиду и водителю.
Организаторы! Шамана с такими запросами увольте. Не прилично такие цены ставить 😅
Три настойки так же дороговаты.

Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия! Спасибо большое за тёплые слова в адрес гида Артёма и нашего водителя Алексея 🙏 Рады, что поездка оставила
читать дальше

у вас тёплые впечатления.

Что касается встречи с шаманом — его условия и стоимость, к сожалению, не зависят от нас. Но к зимнему сезону мы постараемся пересмотреть формат и сделать его более доступным для каждого путешественника. По поводу настоек тоже учтём ваши замечания и доработаем программу.

Будем рады видеть вас снова, особенно зимой — Байкал в это время невероятно красив ❄️

К
Карина
8 сен 2025
Сначала о хорошем.

У нас был гид Денис, который отлично рассказывал и просто замечательно провёл экскурсию. Дорога была долгая, но всё прошло без происшествий и от поездки остались только положительные эмоции.

О
читать дальше

плохом.

Всё плохое относится именно к организаторам, а не к гиду.
За день до экскурсии я написала организаторам в чат с вопросом о возможности выезда не 07:00 как запланировано, а в 07:20, чтобы хотя бы иметь возможность успеть на завтрак в гостинице или, на крайний случай, заказать ланчбокс. В переписке я ближе к вечеру получила отписку уточним у гида и на этом всё. Я позвонила с тем же вопросом по номеру, указанному на сайте и женщина мне ответила, что она не знает и поездка будет в 07:00 или в 07:20. Спасибо, очень информативно. Так как я в этот день была с перелёта, то легла спать около 19 часов и, проснувшись в час ночи, была неприятно удивлена тем фактом, что в 20 часов мне написали о переносе времени начала экскурсии на 06:30. В это время я уже точно не могла ни успеть на завтрак, ни заказать завтрак с собой. Это было свинством со стороны организатора. Никаких извинений и компенсации не последовало. Более того, я от гида узнала, что его о предстоящей поезке оповестили тоже в последний момент. Только это меня волновать не должно. Уровень ответов, как у базарных тёток, а вот экскурсии хорошие. Но после такого повторно обращаться я не стану.

Также уже после экскурсии я обратила внимание, что в стоимость должен был быть включен обед, что тоже не соответствовало действительности. За это каждый платил сам

Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв и за высокую оценку работы нашего гида Дениса — мы обязательно передадим ему ваши слова
читать дальше

🙏 Гид всегда заранее предупреждён об экскурсии, в данном случае он был оповещён за две недели до поездки. Мы начинаем экскурсии в 07:00 — это время установлено для всей группы, чтобы программа прошла максимально комфортно и без спешки. Информация о точном времени выезда всегда отправляется ближе к вечеру, ориентировочно к 18:00 по местному времени. В редких случаях время может быть немного скорректировано, поэтому мы добавили это уточнение в описание, чтобы подобных недоразумений больше не возникало.

По поводу включённого обеда мы уточнили ситуацию у гида, и он произвёл вам компенсацию. Приносим извинения за этот момент. Мы также внимательно проверили переписку — общение со стороны организаторов было корректным и вежливым.

Спасибо за обратную связь, она поможет нам сделать сервис ещё лучше. Рады, что сама экскурсия оставила у вас положительные эмоции 💙

С
Сергей
6 сен 2025
Ездили с гидом Артемом. Все было отлично. Артём много рассказывал, ожидания от экскурсии были оправданы
Олеся
Олеся
3 сен 2025
гид - Артем- прекрасно владеет материалом, готов ответить на любой вопрос. . расширенное представление Ольхоне, Байкале, Иркутской области и Бурятии… встреча с шаманом (расценивалась как "изюминка" программы не сложилась" факир"
читать дальше

был просто пьян- привет организаторам) поэтому заявленная программа не реализована. дегустация - 1500 рублей с человека … к ухе подали 2 четушки -архангельская настойка и настойка на орешках… Читайте значение слова "дегустация". средне- это прям с натяжкой…

Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что у вас остались такие впечатления от экскурсии. Мы ценим, что вы выбрали
читать дальше

нас, и хотим пояснить некоторые моменты.

Наш гид Артём действительно прекрасно знает Байкал и всегда с большим энтузиазмом делится своими знаниями с туристами. Мы рады, что он смог сделать вашу поездку интересной.

Что касается встречи с шаманом, мы хотим принести свои извинения. Он один из настоящих шаманов Байкала, и многие верят в его практику шаманизма. Иногда он по личным причинам оказывается в нерабочем состоянии. За это лето таких случаев было около трёх, включая ваш. В остальные встречи проходили успешно. Важно помнить, что это не актёр по расписанию, а живой человек со своим образом жизни.

Мы также хотели бы уточнить информацию о дегустации. Мы проверили фотографии с экскурсии и можем подтвердить, что для дегустации было подано три настойки. Возможно, вы не заметили их все, но мы всегда предоставляем полный набор, как и заявлено в программе.

Мы искренне хотели сгладить неприятную ситуацию с шаманом и поэтому сделали для вас подарок — бесплатную фотосессию. Мы надеемся, что фотографии вам понравились и хоть немного компенсировали разочарование.

Мы всегда готовы идти навстречу нашим туристам и делаем всё возможное, чтобы каждый из вас уезжал с Байкала с самыми лучшими впечатлениями.

А
Александра
24 авг 2025
Замечательное путешествие длиною в один день! Точно не пожалеете! Омуля нет,но зато травы есть и вкусная бурятская кухня. Благодаря легендам гида, прониклись духом шаманизма! Виды - супер!
Е
Елена
17 авг 2025
Были на экскурсии 29.07.2025года. Это было наше первое знакомство с Байкалом! Денис провел его мастерски! Очень профессионально и искренне! Не смотря на сложный маршрут, все было замечательно 🤟Однозначно его рекомендуем! Желаем ему Удачи и профессионального роста! ❤️
I
Irina
17 авг 2025
Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома, в целом нормальная, на Ольхоне грунтовка. В пути есть остановки на перекус и прочее.
читать дальше

Очень удобно, что на Ольхоне пересаживались на другую машину, не ждали очереди на паром. Восхитительный обед на берегу Байкала, желающие могут искупаться в Байкале. Гид отвечает на любые вопросы, вежливый отзывчивый с юмором), при желании фотографирует. Дали свободное время в Хужире, можно в своем темпе посмотреть, что интересно.

Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома,
В
Владислав
14 авг 2025
Отличный гид! Обязательно обращайтесь к нему. Провел экскурсию на о. Ольхон за один день с максимальной подачей информации и просмотром достопримечательностей. Спасибо! Рекомендую!
А
Анастасия
4 авг 2025
Все отлично, все понравилось) спасибо огромное за организацию прекрасной экскурсии! Гид все рассказал подробно, увлекательно, показал много красивых мест, откуда можно снять красивые кадры! Снимки получились отличные😊
В
Виктория
4 авг 2025
Спасибо все очень понравилось
А
Анна
30 июн 2025
Ездила с гидом Денисом 28.06.2025 на экскурсию) комфортный автомобиль, Денис прекрасный и рассказчик, и водитель, что очень важно при дальних поездках, и заботливый, что приятно) рекомендую! Обязательно выберусь на Байкал зимой)
Роман
Роман
4 июн 2025
Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций. Остался очень доволен трипом! Рекомендую!
Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций.

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Красивейшее озеро Байкал
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
Откройте для себя тайны Байкала: шаманизм, культура и история в окружении потрясающей природы. Путешествие, которое оставит след в сердце
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Джиппинг
На машине
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 35 500 ₽ за всё до 8 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
13 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске