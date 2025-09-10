Открыть фотогеничные локации Байкала и почувствовать энергетику озера
В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, песчаные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. Выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Отведаете ухи из местной рыбы и травяной чай. По желанию встретитесь с шаманом и продегустируете сибирские настойки.
Листвянка/Иркутск — Тажеранские степи — Малое море — гора Трезубец — обзорная точка на Большой Байкал — озеро Нурское (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ — о. Огой- Иркутск/Листвянка
Тажеранские степи
По пути на Ольхон мы проедем через место удивительной красоты с видом на бескрайние Тажеранские степи. Мы остановимся на смотровой площадке около памятника Бродяге, с высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой.
Малое море
Летом мы на пароме мы переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету!
Зимой мы поедем по льду между островом Ольхон и Приморским хребтом. Именно там ветер Сарма выдувает снег, оставляя огромные ледовые поля. По ним мы покатаемся на коньках!
Остров Ольхон
Летом мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Здесь вы насладитесь видом на живописный пролив.
Зимой вы увидите гроты, покрытые сосульками, словно произведения искусства. Всё благодаря сильному ветру — он забрасывает волны на скалы, образуя завораживающие наплески! Одно из самых узнаваемых мест Байкала.
Посёлок Хужир
И летом и зимой мы пройдёмся по магазинам в Хужире и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. Завяжем ленты, проведём традиционный бурятский обряд с молоком, чтобы задобрить местных духов и зарядиться силой.
Скала Шаманка
Визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Вы увидите 13 столбов Сэргэ и сможете искупаться в озере — кристально чистая вода бодрит и наполняет энергией. Полотенца можно взять в аренду.
Байкальский обед
Обед из местных деликатесов: уха из омуля, травяной чай, хлеб. Перекусим в кафе или устроим пикник на улице.
Остров Огой
С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира. Здесь же находится та самая фотогеничная скала «драконий хвост», снимки которой покоряют сердца в соц. сетях.
Дополнительные опции (по желанию)
Встреча с шаманом. На каждого участника выделяется несколько минут. Вы сможете лично пообщаться с шаманом: задать важный для себя вопрос, получить совет или просто поговорить.
Дегустация настоек сразу после обеда. Вы попробуете три вида ягодных настоек: облепиховую, брусничную и смородиновую. Вкусы настоек могут варьироваться в зависимости от сезона.
Сагудай из омуля — свежая рыба по-байкальски.
Кому подойдёт экскурсия
– Тем, кто интересуется культурой и духовными традициями Байкала – Любителям аутентичных вкусов и гастрономических открытий – Тем, кто хочет прикоснуться к шаманским практикам и задать важные вопросы – Путешественникам, стремящимся прочувствовать место, а не просто посмотреть – Тем, кто ценит живое общение, атмосферу и душевный отдых
Организационные детали
В стоимость включено:
— трансфер на минивэне Hyundai Staria (или аналогичном) до Малого моря — переправа на пароме до острова Ольхон — трансфер на полноприводном автомобиле «Соболь» по острову — обед — разрешение на посещение национального парка — сопровождение гида и водителя
Дополнительные опции по желанию и оплачиваются отдельно: встреча с шаманом — оплата добровольная от 1000 ₽, дегустация настоек — 1000 ₽ с чел., сагудай — примерно 1000 ₽ на двоих. Пожалуйста, сообщите о своём желании заранее
Одевайтесь по погоде, но берите вещи на все случаи
Чтобы добраться до Ольхона, нужно преодолеть долгую дорогу — мы будем ехать 4 часа в машине. Непоседливым детям будет тяжело, поездка им, к сожалению, не подойдёт
Возможен выезд из Листвянки. В этом случае продолжительность маршрута увеличится на 2 часа. Стоимость зависит от количества участников — уточняйте в переписке у гида
Время выезда может меняться от нескольких минут до часа в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 789 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные читать дальше
жители.
Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой.
Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции.
Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!
Т
Татьяна
10 сен 2025
Все было интересно. Байкал прекрасен. Узнала интересную информацию о населении Байкала. Советую поездку.
А
Анастасия
9 сен 2025
Моя вторая экскурсия. Гид Артём очень интересный и приятный человек. + фотограф хороший! Очень долгая дорога. А дорога на острове, это даже не дорога. Готовьтесь прям к скачкам. Час от парома читать дальше
и потом обратно. Тыгыдык такой не особо интересени приятен. С погодой не очень повезло, но всё равно, природа замечательная, места красивые загадочные. Водитель с острова гостеприимный, добрый. Уха понравилась, чай местный огонь. Покушать на природе, ещё и под песенки чаек, такое запомнится навсегда. Спасибо за эмоции гиду и водителю. Организаторы! Шамана с такими запросами увольте. Не прилично такие цены ставить 😅 Три настойки так же дороговаты.
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия! Спасибо большое за тёплые слова в адрес гида Артёма и нашего водителя Алексея 🙏 Рады, что поездка оставила читать дальше
у вас тёплые впечатления.
Что касается встречи с шаманом — его условия и стоимость, к сожалению, не зависят от нас. Но к зимнему сезону мы постараемся пересмотреть формат и сделать его более доступным для каждого путешественника. По поводу настоек тоже учтём ваши замечания и доработаем программу.
Будем рады видеть вас снова, особенно зимой — Байкал в это время невероятно красив ❄️
К
Карина
8 сен 2025
Сначала о хорошем.
У нас был гид Денис, который отлично рассказывал и просто замечательно провёл экскурсию. Дорога была долгая, но всё прошло без происшествий и от поездки остались только положительные эмоции.
О читать дальше
плохом.
Всё плохое относится именно к организаторам, а не к гиду. За день до экскурсии я написала организаторам в чат с вопросом о возможности выезда не 07:00 как запланировано, а в 07:20, чтобы хотя бы иметь возможность успеть на завтрак в гостинице или, на крайний случай, заказать ланчбокс. В переписке я ближе к вечеру получила отписку уточним у гида и на этом всё. Я позвонила с тем же вопросом по номеру, указанному на сайте и женщина мне ответила, что она не знает и поездка будет в 07:00 или в 07:20. Спасибо, очень информативно. Так как я в этот день была с перелёта, то легла спать около 19 часов и, проснувшись в час ночи, была неприятно удивлена тем фактом, что в 20 часов мне написали о переносе времени начала экскурсии на 06:30. В это время я уже точно не могла ни успеть на завтрак, ни заказать завтрак с собой. Это было свинством со стороны организатора. Никаких извинений и компенсации не последовало. Более того, я от гида узнала, что его о предстоящей поезке оповестили тоже в последний момент. Только это меня волновать не должно. Уровень ответов, как у базарных тёток, а вот экскурсии хорошие. Но после такого повторно обращаться я не стану.
Также уже после экскурсии я обратила внимание, что в стоимость должен был быть включен обед, что тоже не соответствовало действительности. За это каждый платил сам
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв и за высокую оценку работы нашего гида Дениса — мы обязательно передадим ему ваши слова читать дальше
🙏 Гид всегда заранее предупреждён об экскурсии, в данном случае он был оповещён за две недели до поездки. Мы начинаем экскурсии в 07:00 — это время установлено для всей группы, чтобы программа прошла максимально комфортно и без спешки. Информация о точном времени выезда всегда отправляется ближе к вечеру, ориентировочно к 18:00 по местному времени. В редких случаях время может быть немного скорректировано, поэтому мы добавили это уточнение в описание, чтобы подобных недоразумений больше не возникало.
По поводу включённого обеда мы уточнили ситуацию у гида, и он произвёл вам компенсацию. Приносим извинения за этот момент. Мы также внимательно проверили переписку — общение со стороны организаторов было корректным и вежливым.
Спасибо за обратную связь, она поможет нам сделать сервис ещё лучше. Рады, что сама экскурсия оставила у вас положительные эмоции 💙
С
Сергей
6 сен 2025
Ездили с гидом Артемом. Все было отлично. Артём много рассказывал, ожидания от экскурсии были оправданы
Олеся
3 сен 2025
гид - Артем- прекрасно владеет материалом, готов ответить на любой вопрос. . расширенное представление Ольхоне, Байкале, Иркутской области и Бурятии… встреча с шаманом (расценивалась как "изюминка" программы не сложилась" факир" читать дальше
был просто пьян- привет организаторам) поэтому заявленная программа не реализована. дегустация - 1500 рублей с человека … к ухе подали 2 четушки -архангельская настойка и настойка на орешках… Читайте значение слова "дегустация". средне- это прям с натяжкой…
Валентина
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что у вас остались такие впечатления от экскурсии. Мы ценим, что вы выбрали читать дальше
нас, и хотим пояснить некоторые моменты.
Наш гид Артём действительно прекрасно знает Байкал и всегда с большим энтузиазмом делится своими знаниями с туристами. Мы рады, что он смог сделать вашу поездку интересной.
Что касается встречи с шаманом, мы хотим принести свои извинения. Он один из настоящих шаманов Байкала, и многие верят в его практику шаманизма. Иногда он по личным причинам оказывается в нерабочем состоянии. За это лето таких случаев было около трёх, включая ваш. В остальные встречи проходили успешно. Важно помнить, что это не актёр по расписанию, а живой человек со своим образом жизни.
Мы также хотели бы уточнить информацию о дегустации. Мы проверили фотографии с экскурсии и можем подтвердить, что для дегустации было подано три настойки. Возможно, вы не заметили их все, но мы всегда предоставляем полный набор, как и заявлено в программе.
Мы искренне хотели сгладить неприятную ситуацию с шаманом и поэтому сделали для вас подарок — бесплатную фотосессию. Мы надеемся, что фотографии вам понравились и хоть немного компенсировали разочарование.
Мы всегда готовы идти навстречу нашим туристам и делаем всё возможное, чтобы каждый из вас уезжал с Байкала с самыми лучшими впечатлениями.
А
Александра
24 авг 2025
Замечательное путешествие длиною в один день! Точно не пожалеете! Омуля нет,но зато травы есть и вкусная бурятская кухня. Благодаря легендам гида, прониклись духом шаманизма! Виды - супер!
Е
Елена
17 авг 2025
Были на экскурсии 29.07.2025года. Это было наше первое знакомство с Байкалом! Денис провел его мастерски! Очень профессионально и искренне! Не смотря на сложный маршрут, все было замечательно 🤟Однозначно его рекомендуем! Желаем ему Удачи и профессионального роста! ❤️
I
Irina
17 авг 2025
Отличная экскурсия, ездили с Денисом. В общей сложности заняла 15 часов. Шикарная разнообразная дорога до парома, в целом нормальная, на Ольхоне грунтовка. В пути есть остановки на перекус и прочее. читать дальше
Очень удобно, что на Ольхоне пересаживались на другую машину, не ждали очереди на паром. Восхитительный обед на берегу Байкала, желающие могут искупаться в Байкале. Гид отвечает на любые вопросы, вежливый отзывчивый с юмором), при желании фотографирует. Дали свободное время в Хужире, можно в своем темпе посмотреть, что интересно.
В
Владислав
14 авг 2025
Отличный гид! Обязательно обращайтесь к нему. Провел экскурсию на о. Ольхон за один день с максимальной подачей информации и просмотром достопримечательностей. Спасибо! Рекомендую!
А
Анастасия
4 авг 2025
Все отлично, все понравилось) спасибо огромное за организацию прекрасной экскурсии! Гид все рассказал подробно, увлекательно, показал много красивых мест, откуда можно снять красивые кадры! Снимки получились отличные😊
В
Виктория
4 авг 2025
Спасибо все очень понравилось
А
Анна
30 июн 2025
Ездила с гидом Денисом 28.06.2025 на экскурсию) комфортный автомобиль, Денис прекрасный и рассказчик, и водитель, что очень важно при дальних поездках, и заботливый, что приятно) рекомендую! Обязательно выберусь на Байкал зимой)
Роман
4 июн 2025
Ездил на индивидуальную экскурсию на Байкал с гидом Владимиром. За 13,5 часов посетили множество отличных локаций. Остался очень доволен трипом! Рекомендую!