Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Групповой тур в Иркутске

Осеннее очарование Байкала

5
3 отзыва
Увидеть священное озеро и остров Ольхон в золотом одеянии, познакомиться с его эндемичной природой, прекрасными видами.

Напитаться энергетикой озера, когда нет толп туристов, и прочувствовать, услышать разговор с Байкалом наедине возможно только в осеннем туре! В сентябре вода еще теплая (по байкальским меркам), а потому можно окунуться в воды священного озера! Вы посетите увлекательные экскурсии, посетите исторические места, отдохнете душой и подзарядите свои "внутренние батарейки" в этом туре!
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Осеннее очарование Байкала. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
4
сен
11
сен
18
сен
25
сен

Что вас ожидает:

Погружение в историю
Погружение в историю
Посетим музей под открытым небом, где собраны деревянные строения разных столетий
Столица Сибири
Столица Сибири
Проедем по историческим местам и познакомимся с историей Иркутского острога
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим впечатляющую современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!

Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день в Иркутске – завтра вы познакомитесь с городом ближе!

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, рыбный рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Сегодняшний день будет ознаменован знакомством со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.

Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.

Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

После экскурсии будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и почувствовать жизнь города глубже.

Вас ждет: церкви, музеи, памятники, сквер, набережная Ангары.

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, услуги гида.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
3 день

Иркутск - остров Ольхон

Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: мыс Бурхан, паромная переправа, Тажеранские степи.

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание.

Иркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; мыс Любви; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия на север острова Ольхон, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и базах отдыха на Ольхоне (2 ночи), в Иркутске (2 ночь).

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
43 00056 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
15 00019 000

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" ОльхонУсадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" ОльхонУсадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" ОльхонУсадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терра

Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)

Байкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

Байкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе (завтраки, кроме 1 дня, обед-пикник на мысе Хобой)
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Проживание
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Ледовая переправа на хивусе (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
М
2 апр 2024
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные водители (местные!), вкусная еда и захватывающие виды природы. Всё просто великолепно!!! 🎉🎗️☝️
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные
А
1 апр 2024
Менеджеры "Большой Страны" помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне. Всегда без задержек отвечали на все вопросы!
Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.Менеджеры &quot;Большой Страны&quot; помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьмиМногодневные туры5-дневные турыСкала ШаманкаПопулярные местаАвтобусные туры

Похожие туры из Иркутска

Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Россия, Иркутск
2 июня
12 июня
27 июня
2 июля
от 67 000 за человека
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Россия, Иркутск
5 июня
10 июня
15 июня
20 июня
от 53 000 за человека
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 123 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам