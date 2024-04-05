Осеннее очарование Байкала
Напитаться энергетикой озера, когда нет толп туристов, и прочувствовать, услышать разговор с Байкалом наедине возможно только в осеннем туре! В сентябре вода еще теплая (по байкальским меркам), а потому можно окунуться в воды священного озера! Вы посетите увлекательные экскурсии, посетите исторические места, отдохнете душой и подзарядите свои "внутренние батарейки" в этом туре!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.
Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.
Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.
Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!
Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.
Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
Завершится этот день в Иркутске – завтра вы познакомитесь с городом ближе!
Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, рыбный рынок.
Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; услуги гида; проживание.
Обзорная экскурсия по Иркутску
Сегодняшний день будет ознаменован знакомством со столицей Восточной Сибири – городом Иркутском.
Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.
Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
После экскурсии будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и почувствовать жизнь города глубже.
Вас ждет: церкви, музеи, памятники, сквер, набережная Ангары.
В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, услуги гида.
Иркутск - остров Ольхон
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: мыс Бурхан, паромная переправа, Тажеранские степи.
В стоимость включено: групповой трансфер, проживание.
Экскурсия на мыс Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; мыс Любви; скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия на север острова Ольхон, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и базах отдыха на Ольхоне (2 ночи), в Иркутске (2 ночь).
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
- Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|43 000
|56 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|19 000
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Усадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", "Усадьба Никиты Бенчарова ", Кемпинг-отель" Ольхон
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Апартаменты на Пушкина 28 «, » Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
"Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Байкал Форест «, » Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр
Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе (завтраки, кроме 1 дня, обед-пикник на мысе Хобой)
- Экскурсия в северную часть острова
- Проживание
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Ледовая переправа на хивусе (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!