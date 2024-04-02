Новогодний Байкал

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Новый год на Байкале – это незабываемое путешествие и насыщенный экскурсионный тур.

Мы посетим самые главные достопримечательности озера: сердце Байкала – остров Ольхон и его самую северную часть, которую называют “краем света” – великолепный мыс Хобой.

Встретим Новый год в кругу друзей или с размахом, развлекательной программой и веселым ведущим – каждый выбирает сам.

А затем отправимся кататься на снегоходах и собачьих упряжках в центр туристической жизни озера – поселок Листвянку.
Новогодний Байкал
Новогодний Байкал
Новогодний Байкал
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Милые хаски
Милые хаски
Познакомимся с дружелюбными питомцами и с ветерком промчимся в собачьих упряжках!
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
Нас ждет захватывающий подъем по канатной дороге к смотровой площадке Камень Черского
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Покатаемся на снегоходах или квадроциклах по сибирскому лесу

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Переезд в пос. Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд в пос. ЛиствянкаПереезд в пос. ЛиствянкаПереезд в пос. ЛиствянкаПереезд в пос. Листвянка
4 день

Катание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклах

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.

Катание на снегоходах или квадроциклах по сибирскому лесу.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Катание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклахКатание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклахКатание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклахКатание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклах
5 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на Ольхоне и в гостинице в п. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ЭкономСтандарт
Двухместное69 60078 300
Доплата за одноместное9 00015 000

Размещение Эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи;
  • Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи;

Размещение Стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи;
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи;

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

2 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Размещение по тарифу эконом.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский Кедр»

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Размещение по тарифу стандарт.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3, 5: завтракдень 4: завтрак, обед
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 5: завтрак
  • День 4: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 4: по Листвянкедень 4: Листвянка - Иркутскдень 5: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 4: по Листвянке
  • День 4: Листвянка - Иркутск
  • День 5: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 4: Катание на снегоходахдень 4: Катание на собачьих упряжках
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Катание на снегоходах
  • День 4: Катание на собачьих упряжках
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний ужин без развлекательной программы - стоимость уточняется
  • Новогодний банкет с развлекательной программой и ведущим - стоимость уточняется
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какой номер лучше выбрать, если Вы путешествуете втроем?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный.

Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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