На Байкал на Новый год в мини-группе: Ольхон, Листвянка и Иркутск

Отведать «Поцелуй Байкала», окунуться в прорубь после бани, посетить музеи и пожить в старинном доме
Отметьте праздник в царстве льда! Вы пройдётесь по кристальной поверхности Малого Моря, прокатитесь на пароме через пролив Ольхонские Ворота и покормите чаек. Прогуляетесь к священной скале Шаманке и ощутите мощь
читать дальше

знаменитого мыса Хобой.

Вас ждут бурятские буузы и уха из свежей рыбы, горячая баня с купанием в проруби и традиционный коктейль «Поцелуй Байкала». Вы увидите песчаные дюны, степи, хвойные рощи и суровые скалы, посетите живописный Сарайский пляж.

Заглянете в древний храм, «Тальцы» и лимнологический музей и исследуете Иркутск, сохранивший купеческие традиции.

Мы поднимемся на смотровую площадку Камень Черского с видом на Ангару и легендарный Шаман-камень, а главное — загадаем желания в новогоднюю ночь, которые обязательно исполнятся!

Описание тура

Организационные детали

Тур проходит в формате группового (сборного), но возможно проведение индивидуально.
Рекомендуется взять с собой: солнечные очки, крем spf 50, рюкзак, термос, купальник/плавки/шлёпанцы для бани, полотенце из микрофибры, тёплую одежду и обувь, варежки, шерстяные носки, шапку, powerbank.

Питание. В стоимость включены завтраки и новогодний ужин (для заезда 4–8 января включён 1 ужин в отеле на Ольхоне). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. По маршруту используются джипы, автобусы, минивэны и паромы.

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Маршрут несложный, специальной физической подготовки не требуется. В программе предусмотрены пешие прогулки продолжительностью 1–2 часа.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море, путь на Ольхон, прогулка к Шаманке

Мы встретимся в аэропорту Иркутска или в центре города и отправимся навстречу Байкалу — на Ольхон, остров дикой природы и древних шаманских легенд. В дороге попробуем знаменитые бурятские позы (буузы), а затем впервые выйдем на кристальный лёд Малого Моря — можно будет даже прокатиться на коньках.

Переправу через пролив Ольхонские Ворота в эти дни ещё осуществляет паром, и именно здесь сотни чаек устраивают настоящий «воздушный рынок», принимая угощение прямо с рук гостей. Уже вскоре переправа будет возможна только на катере или хивусе — судне на воздушной подушке.

После заселения в отель нас ждёт вечерняя прогулка к скале Шаманка — одной из главных святынь Байкала. Здесь вы ощутите мощную энергетику места, связанного с древними обрядами. Завершим день по традиции: коктейлем «Поцелуй Байкала» и погружением в прорубь для желающих.

2 день

Северная часть Ольхона, баня, встреча нового года

Утром мы отправимся в путешествие по северной части острова на легендарных «таблетках» — УАЗиках, созданных для таких суровых дорог. Маршрут пройдёт через песчаные дюны, степи, хвойные рощи и скалы, а главным акцентом станет мыс Хобой. Это священное место, с которого открываются головокружительные виды на Байкал и полуостров Святой Нос.

Мы также посетим мысы Любви и Три брата и увидим скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала». На костре будет приготовлена ароматная уха из свежей байкальской рыбы. Вечером — баня с пихтовым веником и купание в ледяной воде.

В канун нового года хозяйка отеля накроет праздничный стол. Мы отметим праздник вместе и загадаем желания — местные верят, что всё загаданное на Байкале обязательно исполнится.

3 день

Сарайский пляж, посещение храма, возвращение в Иркутск

Позавтракав, отправимся на Сарайский пляж — одно из самых живописных мест Ольхона. Заглянем в храм Державной иконы Божьей Матери, выпьем кофе с видом на ледяные просторы Байкала, сможем приобрести сувениры.

Далее нас ждёт переправа через пролив Ольхонские Ворота — уже на хивусе, после чего дорога приведёт нас обратно в Иркутск. В пути остановимся в бурятском кафе на обед.

В Иркутске разместимся в старинном Доходном доме Листратовой, где сохранился дух купеческой Сибири. Вечером будет возможность пообщаться в одном из атмосферных баров.

4 день

Листвянка: «Тальцы», Камень Черского, лимнологический музей

Сегодня мы отправимся в Листвянку — популярный посёлок у Байкала. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где погрузимся в быт и архитектуру Сибири. Увидим деревянные избы, мельницу, волостное село, школу и церковь.

Далее поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, расположенную на высоте 728 метров. Отсюда открывается захватывающий вид на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. В обед нас угостят блюдами из байкальской рыбы, после чего мы заглянем на рыбный рынок за деликатесами и сувенирами.

Завершим день в Лимнологическом музее Байкала, где познакомимся с его флорой, фауной и научными исследованиями.

5 день

Свободное время, отъезд

Перед вылетом у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с Иркутском самостоятельно. Вы сможете посетить ледокол «Ангара», ледовый городок «Ледяная сказка», дома-декабристов Волконского и Трубецкого, музей чая или музей городского быта. Любителей искусства ждёт галерея Виктора Бронштейна с постоянной выставкой Даши Намдакова. А если захочется неспешной прогулки, можно просто пройтись по набережной Ангары.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет93 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с удобствами (2-местное размещение)
  • Завтраки в отеле
  • Новогодний ужин (включён в программу)
  • Встреча в аэропорту или центре города
  • Все трансферы по маршруту
  • Коктейль «Поцелуй Байкала»
  • Разрешение в национальный парк
  • Входные билеты по программе
  • Услуги гида
  • Баня с веником
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины - 2500-3000 ₽/день
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 104 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска или центр города, 9:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Иркутске
Больше всего на свете я люблю путешествовать. Посетила 30 стран и более 10 лет организовываю туры и мероприятия по России, Беларуси и Монголии, потому что люблю. Я знаю, как сложно
читать дальше

разработать своё идеальное путешествие, тем более если это новое для вас место. Учесть все нюансы, выбрать лучшие места, не купиться на рекламу, убрать лишнее. Ещё сложнее, сидя дома, выбрать выгодный вариант, поэтому я обязательно еду и собираю тур на месте. Я показываю уникальность и образ жизни городов и стран не как для путешественников — это взгляд местного жителя. Не менее важна компания: у меня обычно все на одной волне. Так работает моя вселенная.

