Описание тура
Организационные детали
Тур проходит в формате группового (сборного), но возможно проведение индивидуально.
Рекомендуется взять с собой: солнечные очки, крем spf 50, рюкзак, термос, купальник/плавки/шлёпанцы для бани, полотенце из микрофибры, тёплую одежду и обувь, варежки, шерстяные носки, шапку, powerbank.
Питание. В стоимость включены завтраки и новогодний ужин (для заезда 4–8 января включён 1 ужин в отеле на Ольхоне). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. По маршруту используются джипы, автобусы, минивэны и паромы.
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Маршрут несложный, специальной физической подготовки не требуется. В программе предусмотрены пешие прогулки продолжительностью 1–2 часа.
Программа тура по дням
Малое Море, путь на Ольхон, прогулка к Шаманке
Мы встретимся в аэропорту Иркутска или в центре города и отправимся навстречу Байкалу — на Ольхон, остров дикой природы и древних шаманских легенд. В дороге попробуем знаменитые бурятские позы (буузы), а затем впервые выйдем на кристальный лёд Малого Моря — можно будет даже прокатиться на коньках.
Переправу через пролив Ольхонские Ворота в эти дни ещё осуществляет паром, и именно здесь сотни чаек устраивают настоящий «воздушный рынок», принимая угощение прямо с рук гостей. Уже вскоре переправа будет возможна только на катере или хивусе — судне на воздушной подушке.
После заселения в отель нас ждёт вечерняя прогулка к скале Шаманка — одной из главных святынь Байкала. Здесь вы ощутите мощную энергетику места, связанного с древними обрядами. Завершим день по традиции: коктейлем «Поцелуй Байкала» и погружением в прорубь для желающих.
Северная часть Ольхона, баня, встреча нового года
Утром мы отправимся в путешествие по северной части острова на легендарных «таблетках» — УАЗиках, созданных для таких суровых дорог. Маршрут пройдёт через песчаные дюны, степи, хвойные рощи и скалы, а главным акцентом станет мыс Хобой. Это священное место, с которого открываются головокружительные виды на Байкал и полуостров Святой Нос.
Мы также посетим мысы Любви и Три брата и увидим скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала». На костре будет приготовлена ароматная уха из свежей байкальской рыбы. Вечером — баня с пихтовым веником и купание в ледяной воде.
В канун нового года хозяйка отеля накроет праздничный стол. Мы отметим праздник вместе и загадаем желания — местные верят, что всё загаданное на Байкале обязательно исполнится.
Сарайский пляж, посещение храма, возвращение в Иркутск
Позавтракав, отправимся на Сарайский пляж — одно из самых живописных мест Ольхона. Заглянем в храм Державной иконы Божьей Матери, выпьем кофе с видом на ледяные просторы Байкала, сможем приобрести сувениры.
Далее нас ждёт переправа через пролив Ольхонские Ворота — уже на хивусе, после чего дорога приведёт нас обратно в Иркутск. В пути остановимся в бурятском кафе на обед.
В Иркутске разместимся в старинном Доходном доме Листратовой, где сохранился дух купеческой Сибири. Вечером будет возможность пообщаться в одном из атмосферных баров.
Листвянка: «Тальцы», Камень Черского, лимнологический музей
Сегодня мы отправимся в Листвянку — популярный посёлок у Байкала. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где погрузимся в быт и архитектуру Сибири. Увидим деревянные избы, мельницу, волостное село, школу и церковь.
Далее поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, расположенную на высоте 728 метров. Отсюда открывается захватывающий вид на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. В обед нас угостят блюдами из байкальской рыбы, после чего мы заглянем на рыбный рынок за деликатесами и сувенирами.
Завершим день в Лимнологическом музее Байкала, где познакомимся с его флорой, фауной и научными исследованиями.
Свободное время, отъезд
Перед вылетом у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с Иркутском самостоятельно. Вы сможете посетить ледокол «Ангара», ледовый городок «Ледяная сказка», дома-декабристов Волконского и Трубецкого, музей чая или музей городского быта. Любителей искусства ждёт галерея Виктора Бронштейна с постоянной выставкой Даши Намдакова. А если захочется неспешной прогулки, можно просто пройтись по набережной Ангары.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с удобствами (2-местное размещение)
- Завтраки в отеле
- Новогодний ужин (включён в программу)
- Встреча в аэропорту или центре города
- Все трансферы по маршруту
- Коктейль «Поцелуй Байкала»
- Разрешение в национальный парк
- Входные билеты по программе
- Услуги гида
- Баня с веником
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины - 2500-3000 ₽/день
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 104 000 ₽