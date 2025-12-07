Мы встретимся в аэропорту Иркутска или в центре города и отправимся навстречу Байкалу — на Ольхон, остров дикой природы и древних шаманских легенд. В дороге попробуем знаменитые бурятские позы (буузы), а затем впервые выйдем на кристальный лёд Малого Моря — можно будет даже прокатиться на коньках.

Переправу через пролив Ольхонские Ворота в эти дни ещё осуществляет паром, и именно здесь сотни чаек устраивают настоящий «воздушный рынок», принимая угощение прямо с рук гостей. Уже вскоре переправа будет возможна только на катере или хивусе — судне на воздушной подушке.

После заселения в отель нас ждёт вечерняя прогулка к скале Шаманка — одной из главных святынь Байкала. Здесь вы ощутите мощную энергетику места, связанного с древними обрядами. Завершим день по традиции: коктейлем «Поцелуй Байкала» и погружением в прорубь для желающих.