Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и принять участие в обрядах
июл
июл
июл
июл
авг
авг
авг
даты
Описание
Организационные детали
22.07–28.07; 29.07–04.08; 05.08–11.08; 12.08–18.08; 19.08–25.08; 09.09–15.09 – начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».
23.07–29.07; 30.07–05.08; 06.08–12.08; 13.08–19.08; 20.08–26.08; 10.09–16.09 – начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.
Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.
Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.
Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Иркутска, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.