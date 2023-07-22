Пройти по Байкалу под парусом и поучиться управлять яхтой, встретиться с настоящим шаманом и насладиться бурятской кухней, побыть наедине с природой в безлюдных бухтах и увидеть любопытных нерп — успеем всё и всего за 7 дней! Познакомимся с местной культурой и историей: рассмотрим древние наскальные рисунки, заглянем в настоящий музей под открытым небом — комплекс «Тальцы», чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, и побываем в гостях у бурятской семьи, чтобы услышать увлекательные легенды.

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Описание

Организационные детали

22.07–28.07; 29.07–04.08; 05.08–11.08; 12.08–18.08; 19.08–25.08; 09.09–15.09 – начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».

23.07–29.07; 30.07–05.08; 06.08–12.08; 13.08–19.08; 20.08–26.08; 10.09–16.09 – начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.

Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.

Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.

Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.