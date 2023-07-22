Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой

Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и принять участие в обрядах

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Пройти по Байкалу под парусом и поучиться управлять яхтой, встретиться с настоящим шаманом и насладиться бурятской кухней, побыть наедине с природой в безлюдных бухтах и увидеть любопытных нерп — успеем всё и всего за 7 дней! Познакомимся с местной культурой и историей: рассмотрим древние наскальные рисунки, заглянем в настоящий музей под открытым небом — комплекс «Тальцы», чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, и побываем в гостях у бурятской семьи, чтобы услышать увлекательные легенды.
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

22.07–28.07; 29.07–04.08; 05.08–11.08; 12.08–18.08; 19.08–25.08; 09.09–15.09 – начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».

23.07–29.07; 30.07–05.08; 06.08–12.08; 13.08–19.08; 20.08–26.08; 10.09–16.09 – начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.

Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.

Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.

Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Иркутска, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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