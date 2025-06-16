Свидание с Байкалом: Ольхон, Листвянка и КБЖД, мастер-класс, бурятская кухня и места силы
Проплыть по Малому Морю, научиться лепить буузы и исследовать тоннели железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
16 июн в 08:30
18 июл в 08:30
131 500 ₽ за человека
Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
16 июн в 08:00
30 июн в 08:00
147 000 ₽ за человека
Байкальский калейдоскоп: Иркутск, Листвянка и Ольхон, мастер-класс, обряды и водная прогулка
Исследовать Малое Море и Тажеранские степи, встретиться с шаманкой и отведать блюд бурятской кухни
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
29 июн в 08:30
20 июл в 08:30
125 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мастер-классы»
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