Интересные программы мастер-классы Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Иркутске, цены от 125 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Свидание с Байкалом: Ольхон, Листвянка и КБЖД, мастер-класс, бурятская кухня и места силы
На машине
На поезде
7 дней
Свидание с Байкалом: Ольхон, Листвянка и КБЖД, мастер-класс, бурятская кухня и места силы
Проплыть по Малому Морю, научиться лепить буузы и исследовать тоннели железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
16 июн в 08:30
18 июл в 08:30
131 500 ₽ за человека
Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
На машине
7 дней
Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
16 июн в 08:00
30 июн в 08:00
147 000 ₽ за человека
Байкальский калейдоскоп: Иркутск, Листвянка и Ольхон, мастер-класс, обряды и водная прогулка
На машине
8 дней
Байкальский калейдоскоп: Иркутск, Листвянка и Ольхон, мастер-класс, обряды и водная прогулка
Исследовать Малое Море и Тажеранские степи, встретиться с шаманкой и отведать блюд бурятской кухни
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
29 июн в 08:30
20 июл в 08:30
125 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Свидание с Байкалом: Ольхон, Листвянка и КБЖД, мастер-класс, бурятская кухня и места силы
  2. Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
  3. Байкальский калейдоскоп: Иркутск, Листвянка и Ольхон, мастер-класс, обряды и водная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур в Иркутске в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 125 700 до 147 000.
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