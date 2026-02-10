Начнем путешествие с погружения в прошлое тракта, по которому прошли тысячи заключенных, начиная от гетманов Малороссии и заканчивая декабристами, а также видными деятелями советской власти.
Святыни Ангарска и Тельмы
В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны. А в старинном селе Тельме, что на год старше Иркутска, вы увидите дивную Казанскую церковь, которую считают одной из красивейших в Сибири. С высокого холма, на котором она стоит, вы откроете впечатляющий вид на Ангару и окрестности.
Старейшая солеварница Сибири
Далее отправимся в Усолье-Сибирский, где вы познакомитесь со знаменитым курортом, пользующимся популярностью у местных жителей с 19 века. Здесь же я предложу пообедать в одном из лучших кафе города.
Древнейшие стоянки людей в Восточной Сибири
Подкрепившись, двинемся на запад, в сторону Восточных Саян. Эти места исполнены глубокой древности: здесь обнаружили одну из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири — Мальту. Среди найденных бесценных артефактов, ныне хранящихся в знаменитых музеях, были и уникальные палеолитические Венеры из мамонтовой кости.
Памятник инженерной мысли 19 века
Затем проедем вдоль живописнейшей реки Белой, напоминающей меловыми холмами скалы английского Дувра. Именно они позволили здесь появиться самой известной фарфоровой фабрике в Сибири — Хайтинскому заводу. Его чудом уцелевшие постройки вы осмотрите по дороге, в селе Мишелёвка.
Заповедная Бельская-Сретенская слобода
На другом берегу реки Белой вы откроете застывший во времени посёлок Бельск. Село полностью сохранило планировку 19 века, а также многочисленные памятники архитектуры, которые помнят еще декабристов — трое из них находились здесь на поселении. В краеведческом музее вы осмотрите ценнейшие экспонаты той эпохи. А главное, посетите Сретенскую церковь 18 века и познакомитесь с единственной сохранившейся на своем родном месте острожной башней от Урала до Дальнего Востока. Отсюда через село Михайловка мы двинемся обратно к Московскому тракту, который приведет в Иркутск.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
Дополнительные расходы: билет в Музей истории села Бельск — 50 руб. /человека; еда и напитки (остановимся на обед в местном кафе)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Вместе с гидом Александром мы посмотрели самые интересные локации к северо-западу от Иркутска, которые обычно незаслуженно обходят вниманием туристы. Посетили города Ангарск, Усолье-Сибирское, где побывали на соляном источнике на берегу читать дальшеуменьшить
Ангары. В селе Бельск увидели старинную деревянную острожную башню, одну из немногих сохранившихся. Александр много рассказывал про историю этих мест, показал живописные виды на реку Белую. Интересной была информация о первобытной мальтийской стоянке и находках в ней. В целом об экскурсии только благоприятное впечатление.
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Н
Наталья
Очень понравилась эта экскурсия. Она была интересной и познавательной. Мы проехали по старинному тракту, по которому раньше вели заключенных, включая декабристов и известных людей из советского времени.
Сначала мы посетили Ангарск читать дальшеуменьшить
и село Тельма. Там посмотрели красивую Казанскую церковь и потрясающий вид на Ангару. Потом поехали в Усолье-Сибирское, где находится старый курорт, и пообедали в кафе.
Дальше мы отправились к Бельску посмотреть церковь и уникальную башню острога 17 века, единственную сохранившуяся на своем историческом месте (остальные в музеях под открытым небом!!!!). Заехали в село Мальта, где была обнаружена мальтийская стоянка палеотического периода, где были найдены фигурки из кости мамонта, сейчас они хранятнв Эрмитаже. Белые скалы-очень красивые виды!!!
Экскурсовод рассказывал увлекательно, времени хватило на всё. Советую всем, кто любит историю,природу и хочет увидеть настоящую Сибирь.
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Татьяна
Очень интересная экскурсия, которая не только погрузит в историю Российской империи и Сибири 18 века, но и даст возможность своими глазами увидеть лучший фасад Европы 15 века, а также уникальные меловые утесы. Было очень интересно, познавательно, душевно.
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К
Кирилл
Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога, стоянка, где были обнаружены останки мамонтов, дома декабристов, пребывавших тут в ссылке. Помимо исторических аспектов нас встречали красивейшие леса, замерзшие реки, соляной источник, который, к сожалению, замёрз и необыкновенные виды со скал!
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Н
Наталья
Очень необычная и захватывающая экскурсия. Вы погрузитесь в прошлое края, увидите исчезающие следы старины, дома и храмы редкой красоты и интересной архитектуры. Всё это на фоне удивительных пейзажей. Обязательно посетите этот маршрут
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