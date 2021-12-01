Начнем путешествие с погружения в прошлое тракта, по которому прошли тысячи заключенных, начиная от гетманов Малороссии и заканчивая декабристами, а также видными деятелями советской власти.
В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны. А в старинном селе Тельме, что на год старше Иркутска, вы увидите дивную Казанскую церковь, которую считают одной из красивейших в Сибири. С высокого холма, на котором она стоит, вы откроете впечатляющий вид на Ангару и окрестности.
Далее отправимся в Усолье-Сибирский, где вы познакомитесь со знаменитым курортом, пользующимся популярностью у местных жителей с 19 века. Здесь же я предложу пообедать в одном из лучших кафе города.
Подкрепившись, двинемся на запад, в сторону Восточных Саян. Эти места исполнены глубокой древности: здесь обнаружили одну из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири — Мальту. Среди найденных бесценных артефактов, ныне хранящихся в знаменитых музеях, были и уникальные палеолитические Венеры из мамонтовой кости.
Затем проедем вдоль живописнейшей реки Белой, напоминающей меловыми холмами скалы английского Дувра. Именно они позволили здесь появиться самой известной фарфоровой фабрике в Сибири — Хайтинскому заводу. Его чудом уцелевшие постройки вы осмотрите по дороге, в селе Мишелёвка.
На другом берегу реки Белой вы откроете застывший во времени посёлок Бельск. Село полностью сохранило планировку 19 века, а также многочисленные памятники архитектуры, которые помнят еще декабристов — трое из них находились здесь на поселении. В краеведческом музее вы осмотрите ценнейшие экспонаты той эпохи. А главное, посетите Сретенскую церковь 18 века и познакомитесь с единственной сохранившейся на своем родном месте острожной башней от Урала до Дальнего Востока. Отсюда через село Михайловка мы двинемся обратно к Московскому тракту, который приведет в Иркутск.