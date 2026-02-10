Вы познакомитесь с историей старинного маршрута, связывавшего Европейскую Россию с Сибирью. Увидите одну из красивейших церквей края и побываете на месте первой сибирской солеварницы. Поразитесь обнаруженной здесь стоянке людей позднего палеолита — древнейшей во всей Восточной Сибири. А памятники Бельско-Сретенской слободы, которые помнят еще декабристов, перенесут вас в эпоху 19 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Московской столбовой дороги

Начнем путешествие с погружения в прошлое тракта, по которому прошли тысячи заключенных, начиная от гетманов Малороссии и заканчивая декабристами, а также видными деятелями советской власти.

Святыни Ангарска и Тельмы

В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны. А в старинном селе Тельме, что на год старше Иркутска, вы увидите дивную Казанскую церковь, которую считают одной из красивейших в Сибири. С высокого холма, на котором она стоит, вы откроете впечатляющий вид на Ангару и окрестности.

Старейшая солеварница Сибири

Далее отправимся в Усолье-Сибирский, где вы познакомитесь со знаменитым курортом, пользующимся популярностью у местных жителей с 19 века. Здесь же я предложу пообедать в одном из лучших кафе города.

Древнейшие стоянки людей в Восточной Сибири

Подкрепившись, двинемся на запад, в сторону Восточных Саян. Эти места исполнены глубокой древности: здесь обнаружили одну из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири — Мальту. Среди найденных бесценных артефактов, ныне хранящихся в знаменитых музеях, были и уникальные палеолитические Венеры из мамонтовой кости.

Памятник инженерной мысли 19 века

Затем проедем вдоль живописнейшей реки Белой, напоминающей меловыми холмами скалы английского Дувра. Именно они позволили здесь появиться самой известной фарфоровой фабрике в Сибири — Хайтинскому заводу. Его чудом уцелевшие постройки вы осмотрите по дороге, в селе Мишелёвка.

Заповедная Бельская-Сретенская слобода

На другом берегу реки Белой вы откроете застывший во времени посёлок Бельск. Село полностью сохранило планировку 19 века, а также многочисленные памятники архитектуры, которые помнят еще декабристов — трое из них находились здесь на поселении. В краеведческом музее вы осмотрите ценнейшие экспонаты той эпохи. А главное, посетите Сретенскую церковь 18 века и познакомитесь с единственной сохранившейся на своем родном месте острожной башней от Урала до Дальнего Востока. Отсюда через село Михайловка мы двинемся обратно к Московскому тракту, который приведет в Иркутск.

Организационные детали