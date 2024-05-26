Казанская церковь

Найдено 5 экскурсий в категории «Казанская церковь» в Иркутске, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
«Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«А в старинном селе Тельме, что на год старше Иркутска, вы увидите дивную Казанскую церковь, которую считают одной из красивейших в Сибири»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990 за всё до 7 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Увидим Казанскую церковь с иконостасом из красно-кофейного гранита»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
    читать дальше

    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
  • Э
    Эльвира
    6 апреля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    5 марта 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
  • И
    Ирина
    23 февраля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо
  • К
    Кирилл
    2 февраля 2024
    Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
    Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога,
    читать дальше

    стоянка, где были обнаружены останки мамонтов, дома декабристов, пребывавших тут в ссылке. Помимо исторических аспектов нас встречали красивейшие леса, замерзшие реки, соляной источник, который, к сожалению, замёрз и необыкновенные виды со скал!

  • А
    Алла
    7 ноября 2023
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
    читать дальше

    если хотите узнать то, что отличает этот город от других. Машина - отличная, маршрут скорректировали по нашим пожеланиям. Хорошо, что в Иркутске есть такие люди, как Наталья, искренне любящие и знающие свой город! Спасибо! Приятный бонус всем участникам экскурсии в подарок бутылочка воды.

  • В
    Вероника
    8 октября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
    читать дальше

    под нас, что, безусловно, очень приятно. Спасибо большое за внимание и любовь к своей работе! Мы обязательно вернёмся смотреть Байкал зимой.

    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
  • Л
    Лада
    27 сентября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    15.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
    читать дальше

    интересующие меня вопросы и сам много рассказывал. Даже пока мы ехали на машине от вокзала Иркутска через центр получилась микро-авто-экскурсия и по городу) На самой Тропе тоже было комфортно, шли в моем темпе, угощали меня чаем и домашней едой) Спасибо.

  • Н
    Наталья
    31 августа 2022
    Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
    Очень необычная и захватывающая экскурсия. Вы погрузитесь в прошлое края, увидите исчезающие следы старины, дома и храмы редкой красоты и интересной архитектуры. Всё это на фоне удивительных пейзажей. Обязательно посетите этот маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Казанская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
  2. Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
  3. Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
  4. Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
  5. Парадный Иркутск
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Казанская церковь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 900 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Казанская церковь», 51 ⭐ отзыв, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам