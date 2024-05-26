1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
«Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«А в старинном селе Тельме, что на год старше Иркутска, вы увидите дивную Казанскую церковь, которую считают одной из красивейших в Сибири»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Увидим Казанскую церковь с иконостасом из красно-кофейного гранита»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
- ММарина9 мая 2024Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
- ЭЭльвира6 апреля 2024Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
- ЕЕкатерина5 марта 2024Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
- ИИрина23 февраля 2024Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо
- ККирилл2 февраля 2024Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога,
- ААлла7 ноября 2023Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
- ВВероника8 октября 2023Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
- ЛЛада27 сентября 202315.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
- ННаталья31 августа 2022Очень необычная и захватывающая экскурсия. Вы погрузитесь в прошлое края, увидите исчезающие следы старины, дома и храмы редкой красоты и интересной архитектуры. Всё это на фоне удивительных пейзажей. Обязательно посетите этот маршрут
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