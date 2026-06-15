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Н Наталья Посетили данную экскурсию с Василием. Словами трудно передать наше общее впечатление. Василий очень профессиональный гид, обладает невероятной глубиной знаний и талантом рассказчика. Показал самые красивые места Аршана, вместо сухих фактов мы услышали живые истории, легенды и интересные детали. Василий живет своим делом, многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Хочется отметить личную вовлеченность гида, что особенно ценно. Однозначно рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Были проездом в Иркутске и решили посетить Байкал. Выбор пал на экскурсию, которую проводил Василий. Все было четко и вовремя! Посмотрели все локации, им заявленные. Без спешки, гуляли вдоволь! Василий - прекрасный собеседник, знаток и интеллектуал! В конце нашей встречи приятным бонусом были фотографии! Отведали бурятскую кухню! Обязательно вернемся на Байкал!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Спасибо огромное Василию за наше увлекательное путешествие в Аршан! Всё было просто на высшем уровне, потрясающие виды, увлекательные рассказы, сразу видно, что гид с огромным интересом относится к своей работе и разбирается во всех исторических моментах, отдельное спасибо за фотосопровождение нашей экскурсионной мини-группы. Мы рады, что выбрали именно ваш тур! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Все понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга читать дальше уменьшить интересно слушать про местные верования и обычаи - всегда чувствуется, когда для человека это не просто один из пунктов, которые нужно упомянуть. Места в Тункинской долине и Аршане очень красивые. А так как Василий сам разбирается в фотографии - он показывает особенно удачные места. Спасибо! Василий - вдумчивый, внимательный и образованный гид. Общение с ним - неотъемлемая часть отличного впечатления от поездки. Он много знает и рассказывает именно то, что важно в каждой локации. Особенно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет