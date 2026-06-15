Бескрайние просторы Тункинской долины раскинутся перед вами во всей красе! Мы проследуем по маршруту народов, которые кочевали здесь в незапамятные времена, и будем любоваться теми же пиками Восточных Саян и
Описание экскурсии
Что вас ждет: Встреча с туристами в Иркутске (или по иному адресу, по договоренности). Выезд на автомобиле, из Иркутска на юг, по федеральной трассе Байкал. В пути:
- посещение берега Иркута, с видом на шаманский утес (при желании, можно совершить восхождение);
- проезд по горному массиву «Олхинское плато», с остановкой на смотровой площадке над Култуком — вид на южную часть оз. Байкал — с высоты птичьего полета;
- въезд в солнечную Бурятию — тункинскую долину, с видами на снежные горы Восточных Саян;
- заезд на обед в позную поселка Аршан — где можно отведать настоящие! блюда бурятской кухни;
- посещение монгольского рынка, где можно приобрести продукцию из Монголии (шерстяные и кашемировые предметы одежды, национальные чаи, настойки, местные сувениры, дары природы со склонов саянских гор — лекарственные и тонизирующие травы, ягоды, кедровые орехи и т. д.) • прогулка вдоль горной реки Кынгырга с посещением водопада;
- дегустация лечебной минеральной воды Аршана, полезной для пищеварительного тракта, легких и глаз;
- подъем на смотровые площадки пика Любви — одного из высотных пиков Восточных Саян (опционально);
- визит в буддийский дацан (Хойморский дацан Бодхихарма) с обрядами и службами священнослужителей-лам, находящемся в месте силы и в живописной кедровой роще;
- посещение кратера одного из старых вулканов тункинской долины, с цветным вулканическим туфом (опционально);
- заезд в местечко Вышка с горячими источниками, где можно искупаться в метановых бассейнах и ваннах, полезными для кожи и суставов (опционально).
- на обратном пути — посещение рыбного рынка в Култуке, где можно отведать дары Байкала — копченого и соленого омуля, сига, хариуса и знаменитого эндемика — рыбку голомянку.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки Иркут и Кынгырга с водопадом
- Олхинское плато
- Озеро Байкал
- Тункинская долина
- Монгольский рынок Аршана
- Рыбный рынок Култука
- Потухшие вулканы (опционально)
- Горы Хамар-Дабана и Восточных Саян (все доступные обзору пики)
- Минеральные питьевые и термальные источники Аршана и Жемчуга (опционально)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание в кафе
- Билеты в термальные ванны и бассейны (250р/чел)
- Пермиты/разрешения тункинского национального парка (около 100р/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск Центральный Правобережный
Завершение: Адрес встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Посетили данную экскурсию с Василием. Словами трудно передать наше общее впечатление. Василий очень профессиональный гид, обладает невероятной глубиной знаний и талантом рассказчика. Показал самые красивые места Аршана, вместо сухих фактов мы услышали живые истории, легенды и интересные детали. Василий живет своим делом, многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Хочется отметить личную вовлеченность гида, что особенно ценно. Однозначно рекомендую.
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И
Были проездом в Иркутске и решили посетить Байкал. Выбор пал на экскурсию, которую проводил Василий. Все было четко и вовремя! Посмотрели все локации, им заявленные. Без спешки, гуляли вдоволь! Василий - прекрасный собеседник, знаток и интеллектуал! В конце нашей встречи приятным бонусом были фотографии! Отведали бурятскую кухню! Обязательно вернемся на Байкал!!!!
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С
Спасибо огромное Василию за наше увлекательное путешествие в Аршан! Всё было просто на высшем уровне, потрясающие виды, увлекательные рассказы, сразу видно, что гид с огромным интересом относится к своей работе и разбирается во всех исторических моментах, отдельное спасибо за фотосопровождение нашей экскурсионной мини-группы. Мы рады, что выбрали именно ваш тур!
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С
Все понравилось
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О
Василий - вдумчивый, внимательный и образованный гид. Общение с ним - неотъемлемая часть отличного впечатления от поездки. Он много знает и рассказывает именно то, что важно в каждой локации. Особенно
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В
Поездка на индивидуальная экскурсия в Тункинскую долину и Аршан (Бурятия) была очень познавательной и комфортной благодаря профессионализму гида Максима. Большое спасибо ему за обширные знания истории и культуры относящихся к экскурсии, умение вести её в темпе комфортном для нас, гибкость в удовлетворении наших запросов и комфортный автомобиль! Мы увидели и узнали всё что хотели. Рекомендуем эту экскурсию с гидом Максимом.
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