Вдохновение застывшего Байкала

Прокатиться на судне на воздушной подушке, рассмотреть ледяные узоры и загадать желание в месте силы

Зовём с нами исполнить мечту и оказаться на легендарном льду.

Вы полюбуетесь причудливыми сосульками в гротах и пещерах, узорами на бескрайнем катке, созданными природой.

Прокатитесь на шустром «хивусе», побываете в местах силы, загадаете желание у ступы Просветления на острове Огой и рассмотрите наскальные рисунки на утёсе Саган-Заба. Услышите легенды и узнаете историю озера.
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Ближайшие даты:
16
фев
19
фев
26
фев
10
мар
13
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в посёлок Сахюрта запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Из Сахюрты до Листвянки добираемся по озеру на собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT) , 10:00. Вас встретят у выхода из аэропорта. В случае более раннего прибытия, вам необходимо будет подождать нас в зале ожидания. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска (самостоятельный трансфер) . Аэропорт находится неподалёку от нашей гостиницы, можно добраться на такси ~ 300 руб. Выселение из гостиницы до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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