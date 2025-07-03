Ольхон - ключевое место на Байкале, сакральный остров для бурят. Здесь можно увидеть мыс Бурхан и скалу Шаманку, где, по легенде, живёт дух-хранитель. Гостей ждут песчаные пляжи, священные камни и курганы. Путешественники узнают о культуре и обычаях местных народов, попробуют традиционные блюда и насладятся великолепными видами. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древних легенд и насладиться природной красотой Байкала

Время начала: 07:45

Описание экскурсии

Посёлок Хужир и 13 столбов сэргэ — административный центр острова. Вы познакомитесь с местной культурой, попробуете традиционные блюда и узнаете о жизни байкальских народов.

Скала Шаманка — одно из священных мест бурят. По легенде, здесь обитает дух-защитник острова. Вы насладитесь великолепными видами Байкала и услышите множество легенд, связанных с этим местом.

Мыс Бурхан рядом со скалой Шаманка. Вы рассмотрите уникальные геологические образования и сделаете красивые фото на фоне Байкала.

Песчаные пляжи Ольхона. У вас будет время расслабиться, насладиться солнцем и чистейшей водой Байкала, а зимой — его знаменитым льдом.

Курганы и священные камни — неотъемлемая часть древних традиций местных народов. Вы узнаете об обычаях и верованиях бурят — это поможет вам лучше понять культуру региона.

В ходе экскурсии мы обсудим:

историю острова Ольхон — от древних времён до наших дней

географию острова и роль, которую он играет в культуре и быту местных жителей

экологию и природные особенности Байкала

обычаи, праздники, традиционные ремесла и кулинарные предпочтения бурят

здешние мифы и легенды, которые передаются из поколения в поколение, и то, как они влияют на современную жизнь бурят

Тайминг:

07:45 — выезд из Иркутска

13:30 — переправа на остров Ольхон

14:00–17:00 — обзорная экскурсия по центральной части острова

22:00–23:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали