Откройте для себя сакральный остров Ольхон на Байкале, узнайте о культуре бурят и насладитесь потрясающими видами природы. Легенды и история ждут вас
Ольхон - ключевое место на Байкале, сакральный остров для бурят. Здесь можно увидеть мыс Бурхан и скалу Шаманку, где, по легенде, живёт дух-хранитель. Гостей ждут песчаные пляжи, священные камни и курганы.
Путешественники узнают о культуре и обычаях местных народов, попробуют традиционные блюда и насладятся великолепными видами.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древних легенд и насладиться природной красотой Байкала
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии. читать дальше
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!
Вероника
4 июл 2025
Анна — замечательный экскурсовод!! За день она смогла нас влюбить в национальную кухню, показать самые красивые местечки острова (и даже подсказать, с каких ракурсов и где лучше сфотографироваться) и рассказать читать дальше
кучу интересностей об истории, культуре и местных обычаях. И всё это в живой интересной манере, не было ощущения скучного монолога типичного гида, а складывалось ощущение, что общаешься с интересной подругой, которая делится с тобой всем интересным, что знает сама. За весь день ничуть не устали и даже не успели проголодаться, потому что вовремя делали остановки и заезжали в кафе с вкусной кухней. Очень рекомендую ❤️❤️