Влюбиться в остров Ольхон

Откройте для себя сакральный остров Ольхон на Байкале, узнайте о культуре бурят и насладитесь потрясающими видами природы. Легенды и история ждут вас
Ольхон - ключевое место на Байкале, сакральный остров для бурят. Здесь можно увидеть мыс Бурхан и скалу Шаманку, где, по легенде, живёт дух-хранитель. Гостей ждут песчаные пляжи, священные камни и курганы.

Путешественники узнают о культуре и обычаях местных народов, попробуют традиционные блюда и насладятся великолепными видами.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древних легенд и насладиться природной красотой Байкала
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в культуру бурят
  • 📸 Великолепные виды Байкала
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🗿 Священные места и легенды
  • 🏖️ Отдых на пляжах Ольхона
Влюбиться в остров Ольхон© Анна
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 07:45

Что можно увидеть

  • Скала Шаманка
  • Мыс Бурхан
  • Курганы и священные камни

Описание экскурсии

Посёлок Хужир и 13 столбов сэргэ — административный центр острова. Вы познакомитесь с местной культурой, попробуете традиционные блюда и узнаете о жизни байкальских народов.

Скала Шаманка — одно из священных мест бурят. По легенде, здесь обитает дух-защитник острова. Вы насладитесь великолепными видами Байкала и услышите множество легенд, связанных с этим местом.

Мыс Бурхан рядом со скалой Шаманка. Вы рассмотрите уникальные геологические образования и сделаете красивые фото на фоне Байкала.

Песчаные пляжи Ольхона. У вас будет время расслабиться, насладиться солнцем и чистейшей водой Байкала, а зимой — его знаменитым льдом.

Курганы и священные камни — неотъемлемая часть древних традиций местных народов. Вы узнаете об обычаях и верованиях бурят — это поможет вам лучше понять культуру региона.

В ходе экскурсии мы обсудим:

  • историю острова Ольхон — от древних времён до наших дней
  • географию острова и роль, которую он играет в культуре и быту местных жителей
  • экологию и природные особенности Байкала
  • обычаи, праздники, традиционные ремесла и кулинарные предпочтения бурят
  • здешние мифы и легенды, которые передаются из поколения в поколение, и то, как они влияют на современную жизнь бурят

Тайминг:

07:45 — выезд из Иркутска
13:30 — переправа на остров Ольхон
14:00–17:00 — обзорная экскурсия по центральной части острова
22:00–23:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Ford Transit. По запросу предоставляем детское кресло
  • Питание не входит в стоимость. Чек в кафе — около 1000 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 07:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Вероника
Вероника
4 июл 2025
Анна — замечательный экскурсовод!! За день она смогла нас влюбить в национальную кухню, показать самые красивые местечки острова (и даже подсказать, с каких ракурсов и где лучше сфотографироваться) и рассказать
читать дальше

кучу интересностей об истории, культуре и местных обычаях. И всё это в живой интересной манере, не было ощущения скучного монолога типичного гида, а складывалось ощущение, что общаешься с интересной подругой, которая делится с тобой всем интересным, что знает сама. За весь день ничуть не устали и даже не успели проголодаться, потому что вовремя делали остановки и заезжали в кафе с вкусной кухней. Очень рекомендую ❤️❤️

