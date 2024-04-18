Восхождение требует хорошей физической подготовки и минимального опыта в треккингах с набором высоты. Главное — ваше желание и выносливость. Для программы мы выбрали наиболее подходящее время — период с апреля по май.
Реки еще скованы льдом, а температуры уже позволяют комфортные приключения и ночёвки в тёплых палатках.
апр
апр
апр
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Саянами
09:00 Сбор группы в назначенном месте Иркутска.
Отъезд на комфортабельном тёплом микроавтобусе до моста через Белый Иркут.
В пути мы увидим: панораму Байкала с серпантина в районе поселка Култук и живописную Тункинскую долину.
В Мондах нас ждёт проверка документов — это приграничная зона.
После этого нас ждёт пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону. Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно — мы идём практически по прямой в своем темпе.
Приходим в наш атмосферный базовый лагерь — он будет заранее установлен нашей командой. Здесь будет все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, гигиеническая зона с туалетом, баня/душ.
Первый ужин у костра, знакомство с техникой безопасности и группой. А перед сном инструктор прочитает местные легенды.
Время в пути: на авто ~350 км, или 5 часов, пешком — 6 км.
Акклиматизационное восхождение
Сегодня нас ждёт акклиматизационный поход. Он направлен на то, чтобы организм лучше адаптировался к высоте, нагрузке, протестируете в деле своё снаряжение.
Мы сможем понять, какой у вас уровень физической подготовки, научим вас пользоваться кошками и ледорубом, вместе научимся работать в команде.
У нас будет обед-перекус в пути, а вечером — вкусный ужин.
Ранний отбой — нужно хорошо отдохнуть и быть готовым к встрече с главной вершиной Восточных Саян. Перед сном — новая бурятская сказка о местных жителях.
P. S. — Если у вас есть только 3 дня для путешествия — мы можем сократить тур для вас, пропустив акклиматизационный выход.
Восхождение на Мунку-Сардык
Ранний подъем около 4-6 утра. Завтрак.
Подъем по реке Мугувек на озеро Эхой, расположенное на высоте 2650 м над уровнем моря.
Подготовка снаряжения и перекус.
Восхождение на Мунку-Сардык (3491 м над уровнем моря).
С вершины хорошо видно монгольское озеро Хубсугул — младший брат Байкала. Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.
Отдых. Перекус. Спуск.
Всё восхождение занимает 12-15 часов, в зависимости от скорости группы.
Возвращение в наш уютный базовый лагерь.
Праздничный ужин у костра.
Прощаемся с Саянами и возвращаемся в Иркутск
Завтрак. Сбор вещей.
Пеший переход к мосту реки Белый Иркут (6 км, 1-1,5 часа), откуда нас заберет микроавтобус.
В пути заедем пообедать вкусными позами и чебуреками.
Прибытие в Иркутск вечером до 21:00.
Проживание
Мы построили классный уютный кемпинг для гостей: тёплые палатки с печками, горный душ, туалет и умывальная зона.
А главное — зона с костром, для разговоров и песен у костра.
Варианты проживания
Тёплая палатка «Нерпа»
Тёплые палатки с печками на 6-10 человек. Палатка расположена на настиле, чтобы внутри было сухо и комфортно.
Штурмовая палатка «Капибара»
Штурмовая палатка для 1-4 человек. Расположена на настиле. Для тех, кто хочет побыть в своей компании/уединении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация восхождения и сопровождение группы на маршруте профессиональным инструктором-проводником
- Оформление разрешения в приграничную зону (не позднее, чем за 10 дней до путешествия)
- Регистрация группы в МЧС
- Трансфер Иркутск – река Белый Иркут – Иркутск
- Вкусное питание костровое (стандартное/вегетарианское)
- Аренда снаряжения (ледоруб, кошки, каска, обвязка)
- Проживание в базовом лагере (тёплая палатка, туалет, умывальная зона, душ/баня)
- Аптечка первой помощи
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Иркутск и обратно
- Питание в кафе
- Аренда индивидуального снаряжения: спальник, треккинговые палки, ботинки, сапоги из ЭВА, рюкзак
- Медицинская страховка
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы отправим список вещей после бронирования.
- Я вегетарианец, меня накормят?
Да, мы учитываем все индивидуальные предпочтения в питании. Предупредите нас, пожалуйста, заранее.
- Можно с детьми?
Можно, но на время восхождения лучше дойти с ними до озера (половина пути) или оставить в лагере вместе с другим инструктором.
- Можно присоединиться только к акклиматизационному восхождению?
Вы можете пойти с нами до пик Красника/Обзорную, а в день восхождения на Мунку-Сардык отдохнуть и насладиться видами и горным дзеном.
- Медведи, дикие животные будут?
Где-то в Саянах бродит снежный барс, но увидеть его крайне сложно. Если вы везучий — увидите горных козлов и бурундуков!
- Возможно ли участие в туре, если нет большого опыта в восхождениях?
У нас небольшие группы, чтобы всем было комфортно идти в одном темпе и обеспечивалась максимальная безопасность. Мы проконсультируем, как лучше подготовиться к восхождению.
- А есть другие вершины, кроме Мунку-Сардык?
Да, индивидуально можем организовать восхождение на другие вершины Восточных Саян. Например, пик Катька-Дура (3065 м).
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.