Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык

Групповой тур в Иркутске
Нас ждёт восхождение на самую высокую точку Восточных Саян — вершину Мунку-Сардык, расположенную на границе России и Монголии на высоте 3491 м, откуда открываются невероятные виды.

Восхождение требует хорошей физической подготовки и минимального опыта в треккингах с набором высоты. Главное — ваше желание и выносливость. Для программы мы выбрали наиболее подходящее время — период с апреля по май.

Реки еще скованы льдом, а температуры уже позволяют комфортные приключения и ночёвки в тёплых палатках.
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Ближайшие даты:
18
апр
25
апр
28
апр
2
мая
6
мая

Что вас ожидает:

Проживание в атмосферном базовом лагере
Проживание в атмосферном базовом лагере
Нас ждут тёплые палатки с печками и горное кафе
Вкусная кухня, песни под гитару и звёздное небо
Вкусная кухня, песни под гитару и звёздное небо
Плов с яком и свежий кофе станут приятным дополнением
Посещение ущелья реки Белый Иркут
Посещение ущелья реки Белый Иркут
Если повезет — увидим горных козлов или бурундуков
Акклиматизационное восхождение
Акклиматизационное восхождение
Потренируемся в восхождении на вершину пониже с кошками и ледорубами
Диджитал-детокс
Диджитал-детокс
Интернет и сотовая связь совсем не будут работать, полная тишина и единение с природой
Восхождение на высшую точку Восточных Саян
Восхождение на высшую точку Восточных Саян
Увидим с вершины монгольское озеро Хубсугул и панорамы хребта Большой Саян

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Саянами

09:00 Сбор группы в назначенном месте Иркутска.

Отъезд на комфортабельном тёплом микроавтобусе до моста через Белый Иркут.

В пути мы увидим: панораму Байкала с серпантина в районе поселка Култук и живописную Тункинскую долину.

В Мондах нас ждёт проверка документов — это приграничная зона.

После этого нас ждёт пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону. Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно — мы идём практически по прямой в своем темпе.

Приходим в наш атмосферный базовый лагерь — он будет заранее установлен нашей командой. Здесь будет все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, гигиеническая зона с туалетом, баня/душ.

Первый ужин у костра, знакомство с техникой безопасности и группой. А перед сном инструктор прочитает местные легенды.

Время в пути: на авто ~350 км, или 5 часов, пешком — 6 км.

Знакомство с СаянамиЗнакомство с СаянамиЗнакомство с Саянами
2 день

Акклиматизационное восхождение

Сегодня нас ждёт акклиматизационный поход. Он направлен на то, чтобы организм лучше адаптировался к высоте, нагрузке, протестируете в деле своё снаряжение.

Мы сможем понять, какой у вас уровень физической подготовки, научим вас пользоваться кошками и ледорубом, вместе научимся работать в команде.

У нас будет обед-перекус в пути, а вечером — вкусный ужин.

Ранний отбой — нужно хорошо отдохнуть и быть готовым к встрече с главной вершиной Восточных Саян. Перед сном — новая бурятская сказка о местных жителях.

P. S. — Если у вас есть только 3 дня для путешествия — мы можем сократить тур для вас, пропустив акклиматизационный выход.

Акклиматизационное восхождениеАкклиматизационное восхождение
3 день

Восхождение на Мунку-Сардык

Ранний подъем около 4-6 утра. Завтрак.

Подъем по реке Мугувек на озеро Эхой, расположенное на высоте 2650 м над уровнем моря.

Подготовка снаряжения и перекус.

Восхождение на Мунку-Сардык (3491 м над уровнем моря).

С вершины хорошо видно монгольское озеро Хубсугул — младший брат Байкала. Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.

Отдых. Перекус. Спуск.

Всё восхождение занимает 12-15 часов, в зависимости от скорости группы.

Возвращение в наш уютный базовый лагерь.

Праздничный ужин у костра.

Восхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-Сардык
4 день

Прощаемся с Саянами и возвращаемся в Иркутск

Завтрак. Сбор вещей.

Пеший переход к мосту реки Белый Иркут (6 км, 1-1,5 часа), откуда нас заберет микроавтобус.

В пути заедем пообедать вкусными позами и чебуреками.

Прибытие в Иркутск вечером до 21:00.

Прощаемся с Саянами и возвращаемся в ИркутскПрощаемся с Саянами и возвращаемся в Иркутск

Проживание

Мы построили классный уютный кемпинг для гостей: тёплые палатки с печками, горный душ, туалет и умывальная зона.

А главное — зона с костром, для разговоров и песен у костра.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Тёплая палатка «Нерпа»

3 ночи

Тёплые палатки с печками на 6-10 человек. Палатка расположена на настиле, чтобы внутри было сухо и комфортно.

Тёплая палатка «Нерпа»Тёплая палатка «Нерпа»

Штурмовая палатка «Капибара»

3 ночи

Штурмовая палатка для 1-4 человек. Расположена на настиле. Для тех, кто хочет побыть в своей компании/уединении.

Штурмовая палатка «Капибара»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация восхождения и сопровождение группы на маршруте профессиональным инструктором-проводником
  • Оформление разрешения в приграничную зону (не позднее, чем за 10 дней до путешествия)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Трансфер Иркутск – река Белый Иркут – Иркутск
  • Вкусное питание костровое (стандартное/вегетарианское)
  • Аренда снаряжения (ледоруб, кошки, каска, обвязка)
  • Проживание в базовом лагере (тёплая палатка, туалет, умывальная зона, душ/баня)
  • Аптечка первой помощи
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Иркутск и обратно
  • Питание в кафе
  • Аренда индивидуального снаряжения: спальник, треккинговые палки, ботинки, сапоги из ЭВА, рюкзак
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы отправим список вещей после бронирования.

Я вегетарианец, меня накормят?

Да, мы учитываем все индивидуальные предпочтения в питании. Предупредите нас, пожалуйста, заранее.

Можно с детьми?

Можно, но на время восхождения лучше дойти с ними до озера (половина пути) или оставить в лагере вместе с другим инструктором.

Можно присоединиться только к акклиматизационному восхождению?

Вы можете пойти с нами до пик Красника/Обзорную, а в день восхождения на Мунку-Сардык отдохнуть и насладиться видами и горным дзеном.

Медведи, дикие животные будут?

Где-то в Саянах бродит снежный барс, но увидеть его крайне сложно. Если вы везучий — увидите горных козлов и бурундуков!

Возможно ли участие в туре, если нет большого опыта в восхождениях?

У нас небольшие группы, чтобы всем было комфортно идти в одном темпе и обеспечивалась максимальная безопасность. Мы проконсультируем, как лучше подготовиться к восхождению.

А есть другие вершины, кроме Мунку-Сардык?

Да, индивидуально можем организовать восхождение на другие вершины Восточных Саян. Например, пик Катька-Дура (3065 м).

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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