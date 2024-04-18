1 день

Знакомство с Саянами

09:00 Сбор группы в назначенном месте Иркутска.

Отъезд на комфортабельном тёплом микроавтобусе до моста через Белый Иркут.

В пути мы увидим: панораму Байкала с серпантина в районе поселка Култук и живописную Тункинскую долину.

В Мондах нас ждёт проверка документов — это приграничная зона.

После этого нас ждёт пеший переход до слияния рек Белый Иркут и Мугувек по красивому каньону. Сегодня путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно — мы идём практически по прямой в своем темпе.

Приходим в наш атмосферный базовый лагерь — он будет заранее установлен нашей командой. Здесь будет все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, гигиеническая зона с туалетом, баня/душ.

Первый ужин у костра, знакомство с техникой безопасности и группой. А перед сном инструктор прочитает местные легенды.

Время в пути: на авто ~350 км, или 5 часов, пешком — 6 км.