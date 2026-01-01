Маршрут пройдёт через посёлки Култук, Монды и Аршан, где можно будет увидеть бурхан Трубка Мира и буддийский дацан
Описание тура
Организационные детали
Путешествие активного формата, рассчитано на участников со средней физической формой и опытом несложных горных восхождений.
Программа тура по дням
Путь к Байкалу и знакомство с Тункинской долиной
Встреча участников в аэропорту или у их гостиницы в 9:00. Выдвигаемся в сторону Восточных Саян. Первая остановка — посёлок Култук, где мы поприветствуем величественный Байкал. Далее — обед в кафе традиционной бурятской кухни.
Маршрут проходит через живописную Тункинскую долину, будет остановка у бурхана Трубка Мира — священного места с панорамным видом на долину. Следующая точка пути — буддийский дацан Бурхан-Баабай, где можно прикоснуться к атмосфере духовного наследия региона.
По прибытии поужинаем в приграничном посёлке Монды. Послушаем инструктаж по технике безопасности перед восхождением.
Восхождение на вершину Хулугайша
Ранний подъём и завтрак. После этого группа отправляется на транспорте высокой проходимости к подножию горы Хулугайша. Предстоит неспешный подъём к вершине протяжённостью около 7 км с набором высоты около 1600 метров.
Во время восхождения предусмотрены привалы с горячим чаем и обедом на свежем воздухе. С вершины открываются впечатляющие виды на озеро Хубсугул и величественный пик Мунку-Сардык. После короткого отдыха и фотографий начинается спуск к вездеходу.
Вечером — ужин и отдых в посёлке Монды.
Горячие источники и прогулка по Аршану
После завтрака — выезд в сторону посёлка Аршан. По дороге — купание в целебных горячих источниках и остановка на монгольском рынке в посёлке Вышка. Там можно приобрести местные товары и сувениры. Обед — в проверенном кафе, где подают знаменитые бурятские чебуреки.
По прибытии в Аршан — прогулка по благоустроенной тропе к водопадам реки Кынгырга. Завершает день посещение сувенирного рынка с целебными дикорастущими травами и ужин в кафе.
Восхождение на пик Любви
После завтрака — восхождение на пик Любви высотой 2124 м. Тропа проходит по маршруту известного спортивного забега «Козерог» — этапа Кубка России по скайраннингу. Во время подъёма будут остановки для отдыха, чаепития и обеда.
С вершины открываются панорамные виды на остроконечные пики Китойских Гольцов. После неторопливого спуска — ужин в кафе посёлка Аршан.
Кругобайкальская железная дорога и возвращение в Иркутск
После завтрака — выезд в посёлок Слюдянка. Здесь можно полюбоваться отреставрированным старинным мраморным вокзалом. Далее маршрут продолжится на рельсовом автобусе «Нерпочка» по знаменитой Кругобайкальской железной дороге до посёлка Ангасолка.
Во время прогулки предстоит пройти через несколько древних тоннелей и подняться по висящим верёвкам и лестницам на живописный скальник Паруса. С вершины открывается захватывающий вид на Байкал, запланирована фотосессия. Обед организуем на свежем воздухе.
Вечером — возвращение к автобусу и переезд в Иркутск. Прибытие ориентировочно в 21:00–22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание в посёлках Монды, Вышка, Аршан и на пешеходных участках маршрута
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение опытных гидов
- Разрешение на посещение национального парка «Тункинский»
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание
- Питание в кафе
- Посещение горячих источников в посёлке Вышка
- Баня