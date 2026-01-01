Встреча участников в аэропорту или у их гостиницы в 9:00. Выдвигаемся в сторону Восточных Саян. Первая остановка — посёлок Култук, где мы поприветствуем величественный Байкал. Далее — обед в кафе традиционной бурятской кухни.

Маршрут проходит через живописную Тункинскую долину, будет остановка у бурхана Трубка Мира — священного места с панорамным видом на долину. Следующая точка пути — буддийский дацан Бурхан-Баабай, где можно прикоснуться к атмосфере духовного наследия региона.

По прибытии поужинаем в приграничном посёлке Монды. Послушаем инструктаж по технике безопасности перед восхождением.