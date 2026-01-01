Мои заказы

Треккинг в окружении Саян с восхождениями налегке

Подняться на пик Любви и гору Хулугайша, посетить КБЖД и побывать в Тункинской долине
Восточные Саяны откроются нам по дороге вдоль Тункинской долины, соединяющей Байкал и Хубсугул.

Маршрут пройдёт через посёлки Култук, Монды и Аршан, где можно будет увидеть бурхан Трубка Мира и буддийский дацан
читать дальшеуменьшить

Бурхан-Баабай. На вершинах Хулугайша и пика Любви раскроются виды на Мунку-Сардык и Китойские Гольцы. В долине Кынгырга предстоит прогулка к водопадам и при желании отдых в горячих источниках Вышки.

Завершением путешествия станет посещение Кругобайкальской железной дороги и подъём на скальник Паруса с панорамой Байкала.

Описание тура

Организационные детали

Путешествие активного формата, рассчитано на участников со средней физической формой и опытом несложных горных восхождений.

Программа тура по дням

1 день

Путь к Байкалу и знакомство с Тункинской долиной

Встреча участников в аэропорту или у их гостиницы в 9:00. Выдвигаемся в сторону Восточных Саян. Первая остановка — посёлок Култук, где мы поприветствуем величественный Байкал. Далее — обед в кафе традиционной бурятской кухни.

Маршрут проходит через живописную Тункинскую долину, будет остановка у бурхана Трубка Мира — священного места с панорамным видом на долину. Следующая точка пути — буддийский дацан Бурхан-Баабай, где можно прикоснуться к атмосфере духовного наследия региона.

По прибытии поужинаем в приграничном посёлке Монды. Послушаем инструктаж по технике безопасности перед восхождением.

2 день

Восхождение на вершину Хулугайша

Ранний подъём и завтрак. После этого группа отправляется на транспорте высокой проходимости к подножию горы Хулугайша. Предстоит неспешный подъём к вершине протяжённостью около 7 км с набором высоты около 1600 метров.

Во время восхождения предусмотрены привалы с горячим чаем и обедом на свежем воздухе. С вершины открываются впечатляющие виды на озеро Хубсугул и величественный пик Мунку-Сардык. После короткого отдыха и фотографий начинается спуск к вездеходу.

Вечером — ужин и отдых в посёлке Монды.

3 день

Горячие источники и прогулка по Аршану

После завтрака — выезд в сторону посёлка Аршан. По дороге — купание в целебных горячих источниках и остановка на монгольском рынке в посёлке Вышка. Там можно приобрести местные товары и сувениры. Обед — в проверенном кафе, где подают знаменитые бурятские чебуреки.

По прибытии в Аршан — прогулка по благоустроенной тропе к водопадам реки Кынгырга. Завершает день посещение сувенирного рынка с целебными дикорастущими травами и ужин в кафе.

4 день

Восхождение на пик Любви

После завтрака — восхождение на пик Любви высотой 2124 м. Тропа проходит по маршруту известного спортивного забега «Козерог» — этапа Кубка России по скайраннингу. Во время подъёма будут остановки для отдыха, чаепития и обеда.

С вершины открываются панорамные виды на остроконечные пики Китойских Гольцов. После неторопливого спуска — ужин в кафе посёлка Аршан.

5 день

Кругобайкальская железная дорога и возвращение в Иркутск

После завтрака — выезд в посёлок Слюдянка. Здесь можно полюбоваться отреставрированным старинным мраморным вокзалом. Далее маршрут продолжится на рельсовом автобусе «Нерпочка» по знаменитой Кругобайкальской железной дороге до посёлка Ангасолка.

Во время прогулки предстоит пройти через несколько древних тоннелей и подняться по висящим верёвкам и лестницам на живописный скальник Паруса. С вершины открывается захватывающий вид на Байкал, запланирована фотосессия. Обед организуем на свежем воздухе.

Вечером — возвращение к автобусу и переезд в Иркутск. Прибытие ориентировочно в 21:00–22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание в посёлках Монды, Вышка, Аршан и на пешеходных участках маршрута
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение опытных гидов
  • Разрешение на посещение национального парка «Тункинский»
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание в кафе
  • Посещение горячих источников в посёлке Вышка
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или ваш отель, 9:00
Завершение: Иркутск, 22:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Иван. Уже более 4 лет назад я организовал турклуб в Иркутске, с тех пор приобщаю людей к активному отдыху. У меня за плечами 10 стран, где я ходил
читать дальшеуменьшить

на яхте по Средиземному морю, колесил на мотоцикле по горным районам Средней Азии. Еще 20 лет назад я открыл для себя туризм и хочу делиться с вами крутыми локациями. Моя задача — подарить вам моменты, которые вы не забудете никогда, и даже расскажете о них своим детям.

Тур входит в следующие категории Иркутска

