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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если принимаете лекарства, возьмите их с собой
Проживание. На турбазе «Марьина Роща» в Аршане. Возможно размещение в общем номере на 16 человек с общими удобствами на территории, в 2-местных номерах «эконом» с удобствами на этаже, в 2-местных номерах «стандарт» с туалетом и душем в комнате. На территории русская баня, детская площадка, столовая и площадка для пикников с открытыми беседками, номера отапливаются.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «стандарт». За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото турбазы взяты с сайта mrosha.ru
Питание. В стоимость включены завтраки во 2-5-й дни. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot, Volkswagen или аналогичные микроавтобусы.
Дети. Участие возможно с 2 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или у вашей гостиницы в Иркутске в 10:00. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 8:00 (по местному времени).
Отправимся в посёлок Аршан, расположенный в живописной Тункинской долине, у предгорья Саян. Расстояние — 200 км, время в пути — около 3 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Хойморский дацан и прогулка к водопадам
Сегодня будем много гулять по Аршану и окрестностям. Доберёмся до Святой поляны, где стоит Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный в 20 веке. Здесь ежегодно проводят ритуал поклонения «Престолу Чингис-хана», а ещё на территории есть кедровая роща, в которой приятно побродить наедине с собой. К стволам деревьям люди привязывают ленточки. Считается, что тогда сбудутся самые сокровенные желания.
Затем дойдём до живописных водопадов, сделаем фотографии и вернёмся в гостиницу.
Протяжённость пешего маршрута — около 8 км, продолжительность — примерно 3 часа.
Свободная программа
Свободный день. Рекомендуем погулять по берегу речки Кынгарги, где можно увидеть необычные каменные постройки. Местные верят, что чем выше сооружение, тем больше счастья получит тот, кто его воздвиг.
Горячие источники
После завтрака поедем в посёлок Жемчуг. Желающие за доплату смогут искупаться в горячих источниках. Их здесь множество — счёт доходит до 400! Каждый отличается по температуре и составу воды, уровню минерализации и свойствам. Купание в термах улучшает здоровье, состояние кожи и повышает иммунитет, а ещё отлично расслабляет. К вечеру вернёмся в Аршан.
За день проедем 90 км, в пути проведём около 5 часов.
Возвращение в Иркутск
Вернёмся в Иркутск к 16:00. Рекомендуем выбирать билеты с вылетом или выездом на следующий день.
Расстояние — 200 км, время в дороге — 3 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер «стандарт»
|67 300 ₽
|Номер «эконом»
|63 000 ₽
|Номер общий на 2-16 человек
|74 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в 2-5 дни
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
- Купание в горячих источниках (по желанию)
- Доплата за 1-местное проживание
- Стоимость тура за 1 человека при 2-местном проживании:
- 67 300 ₽ при размещении в общем номере на 2-16 человек с общими удобствами на территории
- 59 700 ₽ при размещении в 2-местных номерах «эконом» с удобствами на этаже
- 61 200 ₽ при размещении в 2-местных номерах «стандарт» с туалетом и душем в комнате