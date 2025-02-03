Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины

Побывать в Хойморском дацане, загадать желание в кедровой роще и отдохнуть от городской суеты
Предлагаем необычный маршрут — из Иркутска мы отправимся не к Байкалу, а в предгорья Саян. Туда, где высятся горы, шумят бурные реки и стоят скрытые от лишних глаз буддийские святыни.

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увидите красочный Хойморский дацан «Бодхидхарма» на Святой поляне и побродите по лесу, любуясь отвесными скалами и громыхающими водопадами. А ещё этот край славится горячими источниками. Мы побываем в посёлке Жемчуг, где желающие за доплату смогут окунуться в термы.

Один день оставили свободным, чтобы вы не спеша прогулялись по берегу Кынгарги и раскрыли тайну необычных каменных построек.

Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
Ближайшие даты:
3
фев10
фев17
мар24
мар31
мар7
апр14
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и тёплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если принимаете лекарства, возьмите их с собой

Проживание. На турбазе «Марьина Роща» в Аршане. Возможно размещение в общем номере на 16 человек с общими удобствами на территории, в 2-местных номерах «эконом» с удобствами на этаже, в 2-местных номерах «стандарт» с туалетом и душем в комнате. На территории русская баня, детская площадка, столовая и площадка для пикников с открытыми беседками, номера отапливаются.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «стандарт». За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото турбазы взяты с сайта mrosha.ru

Питание. В стоимость включены завтраки во 2-5-й дни. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot, Volkswagen или аналогичные микроавтобусы.

Дети. Участие возможно с 2 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или у вашей гостиницы в Иркутске в 10:00. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 8:00 (по местному времени).

Отправимся в посёлок Аршан, расположенный в живописной Тункинской долине, у предгорья Саян. Расстояние — 200 км, время в пути — около 3 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Хойморский дацан и прогулка к водопадам

Сегодня будем много гулять по Аршану и окрестностям. Доберёмся до Святой поляны, где стоит Хойморский дацан «Бодхидхарма», основанный в 20 веке. Здесь ежегодно проводят ритуал поклонения «Престолу Чингис-хана», а ещё на территории есть кедровая роща, в которой приятно побродить наедине с собой. К стволам деревьям люди привязывают ленточки. Считается, что тогда сбудутся самые сокровенные желания.

Затем дойдём до живописных водопадов, сделаем фотографии и вернёмся в гостиницу.

Протяжённость пешего маршрута — около 8 км, продолжительность — примерно 3 часа.

Хойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадамХойморский дацан и прогулка к водопадам
3 день

Свободная программа

Свободный день. Рекомендуем погулять по берегу речки Кынгарги, где можно увидеть необычные каменные постройки. Местные верят, что чем выше сооружение, тем больше счастья получит тот, кто его воздвиг.

Свободная программаСвободная программаСвободная программаСвободная программаСвободная программа
4 день

Горячие источники

После завтрака поедем в посёлок Жемчуг. Желающие за доплату смогут искупаться в горячих источниках. Их здесь множество — счёт доходит до 400! Каждый отличается по температуре и составу воды, уровню минерализации и свойствам. Купание в термах улучшает здоровье, состояние кожи и повышает иммунитет, а ещё отлично расслабляет. К вечеру вернёмся в Аршан.

За день проедем 90 км, в пути проведём около 5 часов.

Горячие источникиГорячие источникиГорячие источникиГорячие источники
5 день

Возвращение в Иркутск

Вернёмся в Иркутск к 16:00. Рекомендуем выбирать билеты с вылетом или выездом на следующий день.

Расстояние — 200 км, время в дороге — 3 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер «стандарт»67 300 ₽
Номер «эконом»63 000 ₽
Номер общий на 2-16 человек74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в 2-5 дни
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
  • Купание в горячих источниках (по желанию)
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Стоимость тура за 1 человека при 2-местном проживании:
  • 67 300 ₽ при размещении в общем номере на 2-16 человек с общими удобствами на территории
  • 59 700 ₽ при размещении в 2-местных номерах «эконом» с удобствами на этаже
  • 61 200 ₽ при размещении в 2-местных номерах «стандарт» с туалетом и душем в комнате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала или от вашей гостиницы
Завершение: Иркутск, 16:00, рекомендуем выбирать обратные билеты на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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