Удобная обувь и тёплые носки

Сменная обувь

Тёплая куртка и брюки

Свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Купальные принадлежности, полотенце, тапочки

Солнцезащитные очки

Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)

Если принимаете лекарства, возьмите их с собой

Проживание. На турбазе «Марьина Роща» в Аршане. Возможно размещение в общем номере на 16 человек с общими удобствами на территории, в 2-местных номерах «эконом» с удобствами на этаже, в 2-местных номерах «стандарт» с туалетом и душем в комнате. На территории русская баня, детская площадка, столовая и площадка для пикников с открытыми беседками, номера отапливаются.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «стандарт». За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото турбазы взяты с сайта mrosha.ru

Питание. В стоимость включены завтраки во 2-5-й дни. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot, Volkswagen или аналогичные микроавтобусы.

Дети. Участие возможно с 2 лет.