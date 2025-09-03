Вы увидите самые интересные достопримечательности КБЖД. Единственный в мире вокзал, облицованный мрамором, Ангасольская петля, маяк 20 века, тоннели, мосты и галереи — всё это входит в нашу программу. Во время путешествия будем использовать разнообразные виды транспорта — автомобиль, поезд, паром и, конечно, наши собственные ноги.

39 тоннелей КБЖД — каждый со своей историей, 16 отдельно стоящих галерей над буйными водами Байкала, более 260 подпорных стенок, напоминающих крепостные, и около 250 мостов, дошедших до нас ещё со времён Первой мировой войны — всё это ждёт вас на маршруте!

Примерный тайминг

8:00–9:50 — на автобусе по горному серпантину отправимся в посёлок Култук. По пути поговорим о древней истории этих мест. Вы увидите, где отдыхал Высоцкий и узнаете, как формировалась могучая река Иркут. На спуске к Байкалу остановимся на Ангасольсой петле

10:16–10:43 — сядем в поезд и отправимся знакомиться с самой сложной и живописной железной дорогой в России. Начинается она прямо за Слюдянкой и огибает всю южную часть Байкала. Доедем до посёлка Ангасолка* с комплексом из галерей и виадуков и единственным в Иркутской области всесезонным альпинистским лагерем

10:43–11:10 — за следующим поворотом рассмотрим первые тоннели и исследуем самый сложный инженерный комплекс на КБЖД — Хабартуй, где на дистанции менее километра расположены 4 галереи, 3 тоннеля и 7 подпорных стенок

11:10–11:57 — отправимся к мысу Колокольный, где можно встретить нерп, посмотрим на самый сложный и второй по длине тоннель на КБЖД — Киркирей

11:57–12:33 — минуя посёлок Маритуй со старинными виадуками и водонапорной башней доберёмся до самого короткого тоннеля на КБЖД. Проезжая через него принято загадывать желания

12:33–12:56 — продолжим путь к «итальянскому» участку КБЖД со знаменитой подпорной стенкой, самой длинной галереей и одной из лучших турбаз в этой части Байкала

12:56–14:26 — отправимся в порт Байкал

*14:26-16:00 Посетим бесплатный музей КБЖД и пообедаем в здании старинного вокзала

16:00–17:50 — прогуляемся по ботанической тропе (3–5 км) до старинного французского маяка на вершине мыса Баранчук. Пройдём мимо Преображенской церкви и завода по розливу воды «Легенда Байкала»

17:50–18:00 — переправимся через самый широкий исток реки в России на единственном в Сибири всесезонном пароме

18:00–19:00 — вернёмся в Иркутск на автомобиле

По пути поговорим об истории самой длинной в мире железной дороги: о личностях, причастных к её появлению, сроках строительства, достопримечательностях. Также я расскажу вам о Байкале и старейших населённых пунктах на его берегах.

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет

Обратите внимание: во время экскурсии мы пересекаем исток реки на пароме (90 ₽ с чел.). Количество мест ограничено — 20 штук. В случае большого количества пассажиров (с мая по октябрь либо в выходные дни) мы вынуждены нанимать катер (зимой аэролодку) за 500 ₽ с чел.

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке

