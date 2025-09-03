Мои заказы

Вся Кругобайкальская железная дорога за 1 день - из Иркутска

Исследовать КБЖД в компании автора книги о ней
Вы увидите самые интересные достопримечательности КБЖД.

Единственный в мире вокзал, облицованный мрамором, Ангасольская петля, маяк 20 века, тоннели, мосты и галереи — всё это входит в нашу программу.

Во время путешествия будем использовать разнообразные виды транспорта — автомобиль, поезд, паром и, конечно, наши собственные ноги.
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

39 тоннелей КБЖД — каждый со своей историей, 16 отдельно стоящих галерей над буйными водами Байкала, более 260 подпорных стенок, напоминающих крепостные, и около 250 мостов, дошедших до нас ещё со времён Первой мировой войны — всё это ждёт вас на маршруте!

Примерный тайминг

8:00–9:50на автобусе по горному серпантину отправимся в посёлок Култук. По пути поговорим о древней истории этих мест. Вы увидите, где отдыхал Высоцкий и узнаете, как формировалась могучая река Иркут. На спуске к Байкалу остановимся на Ангасольсой петле
10:16–10:43сядем в поезд и отправимся знакомиться с самой сложной и живописной железной дорогой в России. Начинается она прямо за Слюдянкой и огибает всю южную часть Байкала. Доедем до посёлка Ангасолка* с комплексом из галерей и виадуков и единственным в Иркутской области всесезонным альпинистским лагерем
10:43–11:10за следующим поворотом рассмотрим первые тоннели и исследуем самый сложный инженерный комплекс на КБЖД — Хабартуй, где на дистанции менее километра расположены 4 галереи, 3 тоннеля и 7 подпорных стенок
11:10–11:57отправимся к мысу Колокольный, где можно встретить нерп, посмотрим на самый сложный и второй по длине тоннель на КБЖД — Киркирей
11:57–12:33минуя посёлок Маритуй со старинными виадуками и водонапорной башней доберёмся до самого короткого тоннеля на КБЖД. Проезжая через него принято загадывать желания
12:33–12:56продолжим путь к «итальянскому» участку КБЖД со знаменитой подпорной стенкой, самой длинной галереей и одной из лучших турбаз в этой части Байкала
12:56–14:26отправимся в порт Байкал
*14:26-16:00 Посетим бесплатный музей КБЖД и пообедаем в здании старинного вокзала
16:00–17:50прогуляемся по ботанической тропе (3–5 км) до старинного французского маяка на вершине мыса Баранчук. Пройдём мимо Преображенской церкви и завода по розливу воды «Легенда Байкала»
17:50–18:00переправимся через самый широкий исток реки в России на единственном в Сибири всесезонном пароме
18:00–19:00вернёмся в Иркутск на автомобиле

По пути поговорим об истории самой длинной в мире железной дороги: о личностях, причастных к её появлению, сроках строительства, достопримечательностях. Также я расскажу вам о Байкале и старейших населённых пунктах на его берегах.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Обратите внимание: во время экскурсии мы пересекаем исток реки на пароме (90 ₽ с чел.). Количество мест ограничено — 20 штук. В случае большого количества пассажиров (с мая по октябрь либо в выходные дни) мы вынуждены нанимать катер (зимой аэролодку) за 500 ₽ с чел.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Рекреационный сбор Прибайкальского национального парка — 200 ₽ с чел.
  • Маршрутка Иркутск — Слюдянка — 700 ₽ с чел.
  • Маршрутка Листвянка — Иркутск — 300 ₽ с чел.
  • Билеты на поезд — 205 ₽ с чел.
  • Напитки и еда (по желанию)

Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наташа
3 сен 2025
Гид Александр очень знающий и очень интересно рассказывал. Его заслушивался весь вагон и в конце все аплодировали. Спасибо ему большое. Но как организатор - хотелось бы получше. К сожалению он
не знал, что буфет на вокзале в воскресенье не работает. А когда, он возвращался из магазина без нас, то увидел, что музей, в котором он еще не был, открыт. Он зашел туда, увлекся и забыл про нас. Пришлось напоминать. Мы желаем ему улучшить свои организаторские способности, тогда все будет замечательно.

А
Александр
8 июн 2025
Спасибо Александру за такую интересную и подробную экскурсию! Пунктуальный, культурный,отличный рассказчик, интересный собеседник. Узнаете прямо огромное количество фактов начиная от КБЖД заканчивая природой Байкала! Так что мы довольны и всем советуем)
Е
Елена
6 апр 2025
4 апреля 2025 г Александр проводил для нас экскурсию" Вся Кругобайкальская жд за 1 день". Александр встретил нас у подъезда, там же мы и расстались вечером. На протяжении всего дня
Александр поражал нас своими глубокими знаниями. Маршрут был составлен грамотно, не был сложным для нас. Посетили Слюдянку, проехали по КБЖД до порта Байкал, осмотрели местные достопримечательности, переправились в Листвянку и вернулись в Иркутск. Весь маршрут сопровождался интересными рассказами с обилием исторических подробностей. От экскурсии и экскурсовода остались в полном восторге. Узнали и увидели намного больше, чем ожидали. От всей души рекомендуем экскурсию с Александром!

