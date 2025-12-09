Приглашаем в зимнее приключение на снегоходах по горному массиву Мамай! Вас ждут завораживающие скалы и обрывы, снежные забавы и фотопаузы в лучших природных декорациях.
Вы прокатитесь по бескрайним просторам, почувствуете энергию Сибири и по желанию заглянете в этническое кафе с бурятской кухней.
Описание экскурсии
7:45 — выезд из Иркутска, по пути — рассказы о горном массиве Мамая, кулинарном наследии и гастрономических традициях Бурятии
10:30 — остановка в кафе: завтрак и этническая бурятская кухня (за доплату)
12:20 — прибытие на Мамай, инструктаж, рассадка по саням
13:00 — поездка по снежным просторам, панорамные виды на горы и леса
14:30 — скалы и обрывы: фотопаузы и отдых
15:30 — снежные забавы: катание с горок, игры в снегу, фотосессии
17:00–17:30 — выезд
21:00–22:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Поедем на Ford Transit
- Рекомендуем надеть тёплую и водоотталкивающую одежду
- В стоимость включено: трансфер, снегоход с санями. Вы едете в санях. Снегоходом управляет профессиональный водитель
- Питание оплачивается отдельно по желанию
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
в субботу и воскресенье в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 141 туриста
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
