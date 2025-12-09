Мои заказы

Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска

Активный отдых в самом сердце зимней Бурятии
Приглашаем в зимнее приключение на снегоходах по горному массиву Мамай! Вас ждут завораживающие скалы и обрывы, снежные забавы и фотопаузы в лучших природных декорациях.

Вы прокатитесь по бескрайним просторам, почувствуете энергию Сибири и по желанию заглянете в этническое кафе с бурятской кухней.
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска© Анна
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска© Анна
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска© Анна

Описание экскурсии

7:45 — выезд из Иркутска, по пути — рассказы о горном массиве Мамая, кулинарном наследии и гастрономических традициях Бурятии

10:30 — остановка в кафе: завтрак и этническая бурятская кухня (за доплату)

12:20 — прибытие на Мамай, инструктаж, рассадка по саням

13:00 — поездка по снежным просторам, панорамные виды на горы и леса

14:30 — скалы и обрывы: фотопаузы и отдых

15:30 — снежные забавы: катание с горок, игры в снегу, фотосессии

17:00–17:30 — выезд

21:00–22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Поедем на Ford Transit
  • Рекомендуем надеть тёплую и водоотталкивающую одежду
  • В стоимость включено: трансфер, снегоход с санями. Вы едете в санях. Снегоходом управляет профессиональный водитель
  • Питание оплачивается отдельно по желанию
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

в субботу и воскресенье в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 141 туриста
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
На машине
12 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: буддистские святыни, природные красоты и горячие источники ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
На машине
13 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Иркутска в солнечную Бурятию. Посетите Аршан, попробуйте бурятскую кухню и насладитесь видами Восточного Саяна
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
На машине
13 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастическое путешествие в Бурятию
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: древние курганы, буддийские храмы и живописные виды Байкала. Вас ждут уникальные впечатления и бурятская кухня
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
22 665 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске