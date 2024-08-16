Туры и экскурсии на снегоходах в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоходах» в Иркутске, цены от 9215 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Южное ожерелье Байкала
На машине
На снегоходах
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
Отправляйтесь в путешествие по южному побережью Байкала. Откройте для себя мраморный вокзал, Соболиную гору и Теплые озера. Незабываемые впечатления ждут вас
«А зимой покататься на коньках или снегоходах»
3 фев в 07:00
5 фев в 07:00
21 500 за всё до 4 чел.
Мамай: снежное королевство (из Иркутска)
Пешая
На снегоходах
скидка
5%
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Мамай: снежное королевство (из Иркутска)
Прокатиться в санях снегохода, погулять среди гор Хамар-Дабана и приготовить чай на костре
Начало: У сквера им. Кирова
«У входа в ущелье пересядем в сани снегохода: они поднимут нас вверх»
1 фев в 09:00
8 фев в 09:00
97009215 за человека
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
На машине
На снегоходах
скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Пожить в горной хижине, прокатиться по лесу на снегоходе и побыть наедине с природой
«Подъедем к подножью ущелья, где нас будет ждать снегоход»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
5900050 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Южное ожерелье Байкала
    Огромное спасибо Елене за теплоту и чудесную атмосферу во время поездки!!!
  • И
    Илья
    12 июля 2024
    Южное ожерелье Байкала
    Очень интересно и познавательно, по существу и без занудных исторических дат. Отлично подойдет туристам, впервые посетившим Иркутск. Спокойно можно с
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    детьми, ходить много не надо, тебя перевозят от одной достопримечательности к другой. Искупаться в Байкале, попробовать бурятские специалитеты, сфоткаться на мраморных глыбах, достать и выпить воды из настоящего колодца - бесценно)))

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Южное ожерелье Байкала
    Благодарим Елену за совмещенную экскурсию "Южное ожерелье Байкала" и "Один день в Сибирском Тибете". В комфортном автомобиле за два дня мы
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    посетили красивейшие места предгорья Восточных Саян в районе поселка Аршан. Прошли вдоль горной реки, которая местами не замерзает и даже видели хариусов. Попробовали чистой минеральной воды из источника. С руки покормили белок. Побывали в Дацане, где есть "поющие" кедры, и с руки покормили красивых, бесстрашных, маленьких птичек - полозов. Искупались в горячем термальном источнике. К сожалению, не получилось покормить маралов на ферме, потому что там был санитарный день. Посетили благоустроенный, многофункциональный горнолыжный курорт "Соболиная гора". Погуляли в экопарке" Теплые озера на реке Снежной". Эти два дня оставили массу положительных эмоций, красивых фотографий. Спасибо Елене за два интересных, разнообразных по впечатлениям дня. Всем рекомендуем.

  • К
    Кристина
    25 апреля 2022
    Мир обитателей Байкала
    Программа тура достаточно интересна, однако следует иметь в виду погодные условия, которые могут поменять запланированную программу, а это в свою очередь потребует от вас готовности ориентироваться в сложившейся ситуации и самим принимать различные решения по организации своего времяпровождениея.
  • К
    Кристина
    25 апреля 2022
    Мир обитателей Байкала
    Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
  • С
    Светлана
    22 апреля 2022
    Мир обитателей Байкала
    Тур интересный, информационно-познавательный и достаточно активный, при хорошей организации.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На снегоходах»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Спасская церковь
  5. Тальцы
  6. Московские ворота
  7. Ангара
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в январе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 9215 до 50 150 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год на снегоходах, 5 ⭐ отзывов, цены от 9215₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март