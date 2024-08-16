11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
Отправляйтесь в путешествие по южному побережью Байкала. Откройте для себя мраморный вокзал, Соболиную гору и Теплые озера. Незабываемые впечатления ждут вас
«А зимой покататься на коньках или снегоходах»
3 фев в 07:00
5 фев в 07:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Мамай: снежное королевство (из Иркутска)
Прокатиться в санях снегохода, погулять среди гор Хамар-Дабана и приготовить чай на костре
Начало: У сквера им. Кирова
«У входа в ущелье пересядем в сани снегохода: они поднимут нас вверх»
1 фев в 09:00
8 фев в 09:00
97009215₽ за человека
скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Пожить в горной хижине, прокатиться по лесу на снегоходе и побыть наедине с природой
«Подъедем к подножью ущелья, где нас будет ждать снегоход»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
5900050 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 августа 2024Огромное спасибо Елене за теплоту и чудесную атмосферу во время поездки!!!
- ИИлья12 июля 2024Очень интересно и познавательно, по существу и без занудных исторических дат. Отлично подойдет туристам, впервые посетившим Иркутск. Спокойно можно с
- ААндрей9 марта 2024Благодарим Елену за совмещенную экскурсию "Южное ожерелье Байкала" и "Один день в Сибирском Тибете". В комфортном автомобиле за два дня мы
- ККристина25 апреля 2022Мир обитателей БайкалаПрограмма тура достаточно интересна, однако следует иметь в виду погодные условия, которые могут поменять запланированную программу, а это в свою очередь потребует от вас готовности ориентироваться в сложившейся ситуации и самим принимать различные решения по организации своего времяпровождениея.
- ККристина25 апреля 2022Мир обитателей БайкалаПринимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
- ССветлана22 апреля 2022Мир обитателей БайкалаТур интересный, информационно-познавательный и достаточно активный, при хорошей организации.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На снегоходах»
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