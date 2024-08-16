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посетили красивейшие места предгорья Восточных Саян в районе поселка Аршан. Прошли вдоль горной реки, которая местами не замерзает и даже видели хариусов. Попробовали чистой минеральной воды из источника. С руки покормили белок. Побывали в Дацане, где есть "поющие" кедры, и с руки покормили красивых, бесстрашных, маленьких птичек - полозов. Искупались в горячем термальном источнике. К сожалению, не получилось покормить маралов на ферме, потому что там был санитарный день. Посетили благоустроенный, многофункциональный горнолыжный курорт "Соболиная гора". Погуляли в экопарке" Теплые озера на реке Снежной". Эти два дня оставили массу положительных эмоций, красивых фотографий. Спасибо Елене за два интересных, разнообразных по впечатлениям дня. Всем рекомендуем.