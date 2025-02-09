читать дальше

Иркутске и его быте, провела географический экскурс о местности, Байкале и пр.

Мы прокатились на санях, прикрепленных к снегоходу. Занятный опыт, потом много гуляли. На Мамае очень красиво. Окружают захватывающие дух пейзажи.

Обратный путь пеший, занял порядка полутора часов. Это тоже шикарная возможность полюбоваться природными красотами. Единственное что портит единение с природой - постоянно снующие снегоходы и запах выхлопных газов от них.

PS. Если вы не готовы к походным, даже где-то к спартанским условиям, то это мероприятие не для вас.