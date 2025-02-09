Мини-группа
до 7 чел.
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Култукскому тракту
Откройте для себя зимнюю сказку в ущелье Мамай. Насладитесь поездкой на снегоходе, ночёвкой в горной хижине и прогулками по заснеженным тропам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска
Активный отдых в самом сердце зимней Бурятии
Начало: Напротив сквера Кирова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
13 000 ₽ за человека
- ММария9 февраля 2025Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)
По пути к месту пребывания Дарья много рассказывала об
