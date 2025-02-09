Мои заказы

Гора Мамай – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Мамай» в Иркутске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
На машине
12 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8000 ₽ за человека
Малое море Байкала и Тажеранские степи
На машине
13 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
На машине
На снегоходах
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Култукскому тракту
Откройте для себя зимнюю сказку в ущелье Мамай. Насладитесь поездкой на снегоходе, ночёвкой в горной хижине и прогулками по заснеженным тропам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска
На машине
На снегоходах
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Зимняя сказка на Мамае: путешествие на снегоходах из Иркутска
Активный отдых в самом сердце зимней Бурятии
Начало: Напротив сквера Кирова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
13 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    9 февраля 2025
    Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
    Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)
    По пути к месту пребывания Дарья много рассказывала об
    читать дальше

    Иркутске и его быте, провела географический экскурс о местности, Байкале и пр.
    Мы прокатились на санях, прикрепленных к снегоходу. Занятный опыт, потом много гуляли. На Мамае очень красиво. Окружают захватывающие дух пейзажи.
    Обратный путь пеший, занял порядка полутора часов. Это тоже шикарная возможность полюбоваться природными красотами. Единственное что портит единение с природой - постоянно снующие снегоходы и запах выхлопных газов от них.
    PS. Если вы не готовы к походным, даже где-то к спартанским условиям, то это мероприятие не для вас.

