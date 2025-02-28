Уверена, что вы умеете находить Большую Медведицу.
А хотите разобраться в других созвездиях и научиться определять, что за звёздочка висит над головой? Приглашаю на экскурсию, цель которой — узнать, как ориентироваться в небе.
Будем невооружённым глазом высматривать знакомые и незнакомые объекты, посчитаем падающие звёзды и побеседуем об астрономии.
Описание экскурсии
В любое время года вашему взору откроются:
- Зодиакальные созвездия
- 6 и более хорошо узнаваемых групп звёзд
- Герои греческих легенд на небе
- Знания, как находить всё это самостоятельно в любой точке земного шара
В формате лёгкой беседы я расскажу:
- О ретроградных планетах
- О метеорных потоках, как они возникают и почему мы видим метеоры
- О рассеянных звёздных скоплениях, видимых невооружённым глазом
Все небесные тела и объекты, о которых мы будем говорить, видны без оптических приборов. Для удобства я использую лазерную астроуказку — вы тоже сможете ей воспользоваться!
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, инструменты для наблюдений во время экскурсии, трансфер, чай, шоколад, раздаточный материал, фотографии
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет
- Обычно поездка проводится на минибусе, но в зависимости от количества и состава участников возможно отправление на нескольких легковых машинах
- Начало экскурсии может быть привязано к закату Солнца, к восходу Луны или планет, особым астрономическим событиям, поэтому время отправления может корректироваться (как правило, +/- 1 час)
- Наблюдения также привязаны к погоде. Если за час до начала будет облачно, мы можем:
— договориться о проведении экскурсии в виде лекции за пределами города в ожидании, что небо прояснится
— перенести экскурсию на другой день
— оформить возврат
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Иркутске
Привет! Я коренная сибирячка. С радостью познакомлю вас с Иркутском, Байкалом и звёздами, поделюсь частичкой любви к нашему региону. Увлекаюсь пешими походами, астрономией, периодически прохожу аттестации для гидов. Одно из последних увлечений — ловля полярных сияний здесь же в окрестностях Иркутска. В межсезонье работаю лектором в планетарии. Буду счастлива показать наш край таким же прекрасным, каким его вижу я!
Отзывы и рейтинг
5
А
Алена
28 фев 2025
Мне все очень понравилось,благодарю вас за экскурсию🤍
