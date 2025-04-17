читать дальше насыщенная, но сбалансированная: есть дни максимально физически максимально нагруженные, а есть дни гораздо более расслабленные. Точно рекомендую брать с собой обувь в которой будет удобно подниматься в гору и спускаться!

Тур потрясающий. Действительно активный! И на рафтах шли, и в горы ходили, в Байкале искупались, с местной кухней познакомились! Программа очень