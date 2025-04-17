Туры на водопады из Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Водопады» в Иркутске, цены от 63 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
На машине
10 дней
Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
Побывать в музее «Тальцы», исследовать КБЖД, прогуляться к водопаду и сделать фото на мысе Бурхан
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
«Исследуем тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги, прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга и посетим буддийский дацан «Бодхидхарма» у подножия Саян»
20 июн в 08:30
19 июл в 08:30
97 000 ₽ за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Пешая
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«По пути вы увидите водопады, насладитесь прекрасными видами, велика вероятность встретить лесных жителей: птиц, сусликов или белочек»
22 июн в 10:00
12 июл в 10:00
63 000 ₽ за человека
Байкальские приключения: Иркутск, Листвянка, КБЖД и Аршан
На машине
На поезде
6 дней
Байкальские приключения: Иркутск, Листвянка, КБЖД и Аршан
Полюбоваться озером из поезда, увидеть водопады и заглянуть в дацан
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхо...
«Этот маршрут объединяет всё, за что ценят Сибирь: архитектурные памятники 17 века, атмосферу старинных деревенских кварталов, уникальные музеи, легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и живописные водопады среди ущелий»
20 июн в 08:00
19 июл в 08:00
63 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2025
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы, вопросы. Аршан- конечно Даша и Юлия. Ольхон - Дарья, Юрий Михайлович. Умницы, огромная благодарность ребятам!
    Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбыВсе экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы
  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Организация тура, размещение, транспорт-отлично!
  • А
    Анастасия
    6 августа 2024
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Тур потрясающий. Действительно активный! И на рафтах шли, и в горы ходили, в Байкале искупались, с местной кухней познакомились! Программа очень
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    насыщенная, но сбалансированная: есть дни максимально физически максимально нагруженные, а есть дни гораздо более расслабленные. Точно рекомендую брать с собой обувь в которой будет удобно подниматься в гору и спускаться!

  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
    Байкал нужно видеть!!! Спасибо!!!! Природа России великая!!! Горы волшебные! Замедлиться самое то! Нда в Бурятии очень вкусная- буузы, чебуреки бомба!!!
  • А
    Анастасия
    19 февраля 2024
    Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
    Тур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в наши запросы👍 максимально информативно, гид
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    Анна буквально погрузила нас в историю таинственного Байкала. Чувствовали себя комфортно во время тура. Все организованно👍 Не хватило лишь информации о термальных источниках в Аршане В целом, туром довольны. Спасибо!!

    Тур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в нашиТур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в нашиТур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в наши

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
  2. Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
  3. Байкальские приключения: Иркутск, Листвянка, КБЖД и Аршан
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 63 000 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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