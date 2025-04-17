Байкал зовёт в гости: Иркутск, Малое Море, Листвянка, Ольхон и КБЖД
Побывать в музее «Тальцы», исследовать КБЖД, прогуляться к водопаду и сделать фото на мысе Бурхан
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
«Исследуем тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги, прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга и посетим буддийский дацан «Бодхидхарма» у подножия Саян»
20 июн в 08:30
19 июл в 08:30
97 000 ₽ за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«По пути вы увидите водопады, насладитесь прекрасными видами, велика вероятность встретить лесных жителей: птиц, сусликов или белочек»
22 июн в 10:00
12 июл в 10:00
63 000 ₽ за человека
Байкальские приключения: Иркутск, Листвянка, КБЖД и Аршан
Полюбоваться озером из поезда, увидеть водопады и заглянуть в дацан
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхо...
«Этот маршрут объединяет всё, за что ценят Сибирь: архитектурные памятники 17 века, атмосферу старинных деревенских кварталов, уникальные музеи, легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и живописные водопады среди ущелий»
20 июн в 08:00
19 июл в 08:00
63 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия17 апреля 2025Все экскурсоводы, все сопровождающие- настоящие профессионалы. Очень трепетно относятся к своему делу, реагируют на мельчайшие просьбы, вопросы. Аршан- конечно Даша и Юлия. Ольхон - Дарья, Юрий Михайлович. Умницы, огромная благодарность ребятам!
- ЕЕлена16 апреля 2025Организация тура, размещение, транспорт-отлично!
- ААнастасия6 августа 2024Тур потрясающий. Действительно активный! И на рафтах шли, и в горы ходили, в Байкале искупались, с местной кухней познакомились! Программа очень
- ННадежда25 марта 2024Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные СаяныБайкал нужно видеть!!! Спасибо!!!! Природа России великая!!! Горы волшебные! Замедлиться самое то! Нда в Бурятии очень вкусная- буузы, чебуреки бомба!!!
- ААнастасия19 февраля 2024Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные СаяныТур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в наши запросы👍 максимально информативно, гид
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водопады»
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