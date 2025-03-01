Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур в Иркутске

Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде

Нетронутая природа и безлюдные зимние леса, общение с единомышленниками и ощущение себя покорителем вершин ждут вас в нашем приключении.

Мы поднимемся на Пик Черского — высшую точку одного из хребтов Восточной Сибири — Хамар-Дабана — высотой чуть более 2000 метров.

Будем любоваться впечатляющими заснеженными ландшафтами, искрящимся на солнце, кедровой тайгой и, конечно, фантастическим льдом Байкала.

Вы попаритесь в лесной баньке и надышитесь чистым морозным воздухом, почувствуете высоту и научитесь проходить несложный скальный гребень. А жить будем в тёплых деревянных домах с печкой и на турбазе в посёлке Аршан.
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Ближайшие даты:
1
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.

Проживание. Живём в тёплых деревянных домах с печкой — это наш базовый лагерь для восхождения. Потом переезжаем на цивилизованную турбазу в посёлке Аршан.

Питание. В штурмовом лагере дежурим по очереди и готовим самостоятельно из взятых с собой продуктов (взнос на участие в походе включает питание на активной (пешей) части маршрута). На маршруте пьём чай из термосов и едим выдаваемый участникам сухой паёк. В дороге и не на активной части маршрута питаемся в различных местных кафе — нужен запас наличных для этого, не везде есть связь. С собой также можно взять любимые напитки и вкусняшки.

Уровень сложности. Программа подходит для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Это отличная возможность почувствовать высоту, познакомиться с альпинизмом, а также лучшая подготовка к более сложным горам. Во время восхождения вы научитесь проходить несложный скальный гребень. Важно не иметь сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей и других болезней, при которых противопоказано нахождение на высоте и физические нагрузки.

Связь и интернет. Мобильная связь, включая мобильный интернет, будет работать половину 1-го дня, вторую часть 3-го и весь 4-ый. В лесу и в базовом лагере связи нет. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеря

Встречаемся и в 09:00 отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.

Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции и приюту.

По прибытии разместимся в тёплом домике с печкой, приготовим ужин и поедим. Ночь в приюте на высоте 1500 метров.

Переезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеря
2 день

Восхождение на Пик Черского

Сегодня встанем рано, около 06:00, позавтракаем и в 07:30 начнём движение по маршруту. Нас ждёт переход около 10 км, с набором высоты около 600 метров. От метеостанции начинается серпантин, преодолев который мы выйдем на гребень хребта и полюбуемся завораживающим видом на длинную вереницу гор Хамар-Дабана. Затем поднимемся на Первый и Второй гольцы и увидим нашу цель — сам пик, высота которого чуть более 2090 метров — и притаившееся среди гор необычное озеро Сердце.

Далее подойдём к ключевому участку нашего пути — горизонтальному скальному гребню — Жандармский перевал. Пристегнёмся усами самостраховки к металлическому тросу, проложенному вдоль гребня, и преодолеем его. В этом месте, в зависимости от состояния склона, инструктор-проводник может навесить дополнительные верёвочные перила для безопасного выхода с острой части гребня.

После идём ещё немного — и вот мы на вершине! Фотографируем, фотографируемся и наслаждаемся зимними горными пейзажами. С вершины Пика Черского в хорошую погоду открывается круговой обзор на озеро Байкал, верховья реки Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.

Отдохнув и подкрепившись, спустимся обратно в приют. Приготовим ужин, желающие погреются в горячей сибирской баньке. Вечером устроим посиделки у печки и поделимся друг с другом впечатлениями.

Восхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик Черского
3 день

Обратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источниках

Проснёмся в 07:00, позавтракаем, соберём вещи и начнём обратный поход до Слюдянки. В начале пути развлечёмся: скатимся на ледянках по снегоходному следу с крутого склона! В Слюдянке нас будет ждать автомобиль, который отвезёт нас в кафе на обед.

После едем на горячие источники в посёлок Жемчуг. По прибытии разместимся в гостевом доме, примем душ и переоденемся. А затем пойдём купаться в бассейне с горячей целебной водой. Эти источники были открыты в середине прошлого века и сочетают углекислые и метановые термальные воды, которые обладают оздоравливающими свойствами и повышают иммунитет. Как раз то, что нужно после зимнего восхождения!

Завершим день праздничным ужином в кафе, вручением сертификатов о восхождении и подарков. Перед сном можно ещё раз искупаться в источнике. Ночь в гостевом доме.

Обратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источниках
4 день

Купание, отъезд

Сегодня после завтрака ещё раз искупаемся в бассейне с целебной водой, а после обеда — переезд в аэропорт города Иркутск. Рекомендуем приобретать обратные билеты с вылетом после 20:00 или на следующий день.

Купание, отъездКупание, отъездКупание, отъездКупание, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника в течение всей программы
  • Переезды по программе
  • Заброска больших рюкзаков до штурмового лагеря на снегоходе
  • Размещение в приюте «Пик Черского»
  • Групповое альпинистское снаряжение (верёвка, GPS-навигация, рации)
  • Продукты для организация питания на маршруте
  • Ледянки
  • Прокат ледоступов
  • Групповая аптечка первой помощи
  • Регистрация группы в МЧС
  • Сертификат о восхождении на Пик Черского
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе в дороге и вне активной (пешей) части маршрута
  • Баня в штурмовом лагере
  • Туристическая/альпинистская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
Завершение: Иркутск, аэропорт, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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