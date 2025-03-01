Возраст участников — 18+

С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.

Проживание. Живём в тёплых деревянных домах с печкой — это наш базовый лагерь для восхождения. Потом переезжаем на цивилизованную турбазу в посёлке Аршан.

Питание. В штурмовом лагере дежурим по очереди и готовим самостоятельно из взятых с собой продуктов (взнос на участие в походе включает питание на активной (пешей) части маршрута). На маршруте пьём чай из термосов и едим выдаваемый участникам сухой паёк. В дороге и не на активной части маршрута питаемся в различных местных кафе — нужен запас наличных для этого, не везде есть связь. С собой также можно взять любимые напитки и вкусняшки.

Уровень сложности. Программа подходит для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Это отличная возможность почувствовать высоту, познакомиться с альпинизмом, а также лучшая подготовка к более сложным горам. Во время восхождения вы научитесь проходить несложный скальный гребень. Важно не иметь сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей и других болезней, при которых противопоказано нахождение на высоте и физические нагрузки.

Связь и интернет. Мобильная связь, включая мобильный интернет, будет работать половину 1-го дня, вторую часть 3-го и весь 4-ый. В лесу и в базовом лагере связи нет. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.