Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога

Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки. Затем отправимся на остров Ольхон и познакомимся с бурятскими традициями и кухней.

Вас ждут захватывающие водные прогулки, места силы, пикники с фантастическими видами и расслабляющая баня прямо на берегу Байкала.
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь

Проживание. В Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере).

Питание. В программу входит несколько завтраков и обедов, а также пикники в красивых местах. Обязательно попробуем местную кухню и национальные бурятские блюда.

Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту и экскурсия в Листвянку

Мы встретим вас в 9 утра в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, но можно прогуляться пешком).

После этого зайдем в Свято-Никольский Храм и заглянем на рыбный рынок. Там вы сможете попробовать знаменитую байкальскую рыбу и купить сувениры с собой. При желании (за дополнительную плату) можно посетить Байкальский музей. Вечером заселимся в отель на берегу Байкала и отдохнём.

2 день

Водная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

Завтракаем и около 11 утра выезжаем из Листвянки. Сегодняшняя водная экскурсия начнётся с посещения Шаман-Камня, мы подойдём к нему на катере на расстоянии «вытянутой руки». Далее наш путь пройдет вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Остановимся в посёлке Шумиха и посмотрим на Итальянскую стенку.

Устроим пикник, а потом помчим на катере до станции Половинная. Вы увидите мосты и тоннели Кругобайкальской железной дороги и при желании сможете искупаться в озере.

Около 17 вечера вернемся в Листвянку и отдохнем.

Водная экскурсия по Кругобайкальской железной дорогеВодная экскурсия по Кругобайкальской железной дорогеВодная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
3 день

Остров Ольхон и этнопарк

В 9:30-10 утра выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займет 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет местные обычаи и легенды. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец Ёхор.

Пообедаем национальными бурятскими блюдами и отправимся к Орлу — священному животному у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнем и пойдем встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — это сакральное место, место силы на Байкале.

Остров Ольхон и этнопаркОстров Ольхон и этнопаркОстров Ольхон и этнопарк
4 день

Север острова Ольхон: мыс Харанцы, Хобой и Три Брата

Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три Брата, а потом доберёмся до мыса Хобой и мыса Любви.

Вечером вернёмся в Хужир и отдохнём.

Север острова Ольхон: мыс Харанцы, Хобой и Три БратаСевер острова Ольхон: мыс Харанцы, Хобой и Три БратаСевер острова Ольхон: мыс Харанцы, Хобой и Три Брата
5 день

Водная экскурсия по Малому морю

Позавтракаем и отправимся на водную прогулку по Малому морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой Просветления и святой источник (при непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец).

Около 16 вечера вернёмся в Хужир. Мы организуем вам баню прямо на берегу Байкала — отличная возможность расслабиться!

Водная экскурсия по Малому морюВодная экскурсия по Малому морюВодная экскурсия по Малому морюВодная экскурсия по Малому морю
6 день

Экскурсия по Тажеранским Степям и возвращение в Иркутск

Завтракаем и возвращаемся на пароме на материк. Вы увидите Тажеранские степи — фантастическое место, где кочевали древние народы, предки современных якутов. Посмотрим на Байкал с высоты, полюбуемся на долину каменных духов, бухту Ая и панорамные точки горы Тондора.

Около 19:30 вернёмся в Иркутск. До новых встреч!

Экскурсия по Тажеранским Степям и возвращение в ИркутскЭкскурсия по Тажеранским Степям и возвращение в ИркутскЭкскурсия по Тажеранским Степям и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
  • Баня на берегу Байкала
Что не входит в цену
  • Проживание в Иркутске (последняя ночь) - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Авиаперелёт до Иркутска и обратно
  • Подъемник в Листвянке - 400 руб. (можно подняться пешком)
  • Байкальский музей - 400 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
Завершение: Иркутск, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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