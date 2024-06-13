Проживание. В Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере).

Питание. В программу входит несколько завтраков и обедов, а также пикники в красивых местах. Обязательно попробуем местную кухню и национальные бурятские блюда.

Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.