Вас ждут захватывающие водные прогулки, места силы, пикники с фантастическими видами и расслабляющая баня прямо на берегу Байкала.
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь
Проживание. В Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере).
Питание. В программу входит несколько завтраков и обедов, а также пикники в красивых местах. Обязательно попробуем местную кухню и национальные бурятские блюда.
Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту и экскурсия в Листвянку
Мы встретим вас в 9 утра в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, но можно прогуляться пешком).
После этого зайдем в Свято-Никольский Храм и заглянем на рыбный рынок. Там вы сможете попробовать знаменитую байкальскую рыбу и купить сувениры с собой. При желании (за дополнительную плату) можно посетить Байкальский музей. Вечером заселимся в отель на берегу Байкала и отдохнём.
Водная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Завтракаем и около 11 утра выезжаем из Листвянки. Сегодняшняя водная экскурсия начнётся с посещения Шаман-Камня, мы подойдём к нему на катере на расстоянии «вытянутой руки». Далее наш путь пройдет вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Остановимся в посёлке Шумиха и посмотрим на Итальянскую стенку.
Устроим пикник, а потом помчим на катере до станции Половинная. Вы увидите мосты и тоннели Кругобайкальской железной дороги и при желании сможете искупаться в озере.
Около 17 вечера вернемся в Листвянку и отдохнем.
Остров Ольхон и этнопарк
В 9:30-10 утра выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займет 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет местные обычаи и легенды. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец Ёхор.
Пообедаем национальными бурятскими блюдами и отправимся к Орлу — священному животному у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнем и пойдем встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — это сакральное место, место силы на Байкале.
Север острова Ольхон: мыс Харанцы, Хобой и Три Брата
Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три Брата, а потом доберёмся до мыса Хобой и мыса Любви.
Вечером вернёмся в Хужир и отдохнём.
Водная экскурсия по Малому морю
Позавтракаем и отправимся на водную прогулку по Малому морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой Просветления и святой источник (при непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец).
Около 16 вечера вернёмся в Хужир. Мы организуем вам баню прямо на берегу Байкала — отличная возможность расслабиться!
Экскурсия по Тажеранским Степям и возвращение в Иркутск
Завтракаем и возвращаемся на пароме на материк. Вы увидите Тажеранские степи — фантастическое место, где кочевали древние народы, предки современных якутов. Посмотрим на Байкал с высоты, полюбуемся на долину каменных духов, бухту Ая и панорамные точки горы Тондора.
Около 19:30 вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
- Баня на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске (последняя ночь) - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Авиаперелёт до Иркутска и обратно
- Подъемник в Листвянке - 400 руб. (можно подняться пешком)
- Байкальский музей - 400 руб. (по желанию)