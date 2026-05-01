Маршрут позволит исследовать бескрайние просторы от Кяхты и Иволгинского дацана до столицы Монголии
Описание тура
Организационные детали
Монголия — большая страна, между локациями большие расстояния, не всегда по привычным дорогам. Возможны сильные ветра, песчаные бури, температурные колебания от +25 днём до +7… -10 ночью.
Программа тура по дням
Иркутск - Кяхта - Иволгинский дацан
В аэропорту Иркутска — встреча иногородних участников, общий сбор, упаковка и распределение багажа. После этого садимся в автомобили и готовимся к раннему выезду, необходимому для пересечения границы. Дорога в Кяхту проходит по живописной горной трассе вдоль южного побережья озера Байкал, общая протяжённость маршрута составляет 670 км.
Отправление из Иркутска запланировано на 6:00 с учётом времени прибытия участников. В 8:00 предусмотрен лёгкий завтрак на серпантине возле посёлка Култук с возможностью сделать фотографии со смотровой площадки. В 13:00 пообедаем в одном из кафе Улан-Удэ. В 14:00 — посещение Иволгинского дацана, центра буддизма России; при необходимости осмотр может состояться на обратном пути в зависимости от времени.
В 16:00 продолжим путь к границе с Монголией с остановками для фотосъёмки на смотровой площадке озера Гусиное. Прибытие на границу ожидается около 19:00, пересечение может занять от 2 до 5 часов. После оформления документов предусмотрены обмен валюты, ужин и отдых.
Улан-Батор
Подъём в 8:00, завтрак. В 9:00 отправляемся в столицу Монголии — Улан-Батор, расстояние 350 км. Прибытие в город запланировано на 16:00, после чего разместимся в гостинице и пообедаем.
В 17:00 — прогулка с посещением главного монастыря и центральной площади. Это позволит окунуться в атмосферу одной из крупнейших азиатских столиц. В 21:00 — ужин с видом на вечерний город. В полночь встреча участников, прибывших в аэропорт Улан-Батора.
Национальный парк «Терэлж» - памятник Чингисхану - монастырь Манзушир
Подъём в 9:00, завтрак. В 10:00 отправление на восток с остановкой для пополнения запасов продуктов в супермаркете и посещения главного рынка Улан-Батора, где можно приобрести изделия из яка.
В 12:00 запланировано посещение национального парка «Терэлж», популярного места отдыха жителей Монголии. Здесь предусмотрены фотосессии, осмотр Каменной черепахи и Парка динозавров. В 14:00 направимся к памятнику Чингисхану. Статуя покрыта 250 тоннами нержавеющей стали и расположена на постаменте высотой 10 метров.
В 15:00 — обед, затем поедем к монастырю Манзушир. В 17:00 — прогулка по обители. Руины древнего монастыря расположены на склоне священной горы Богд-Хан на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Пустыня Гоби, ущелье Бага Газарын Чулуу
Завтрак в 9:00. В 10:00 отправляемся на юг, в пустыню Гоби. Обед ждёт по пути в городе Мандалговь, расстояние 280 км от Улан-Батора.
Остановимся в ущелье Бага Газарын Чулуу. Гранитный каньон расположился среди бескрайних равнин, высшая точка — одноимённая гора (1768 м). Стены каньона образовали замковые башни, пещеры и отвесные обрывы под воздействием ветра и воды на протяжении тысячелетий. Прогулка по скальным лабиринтам включает осмотр петроглифов 19 века, пещеры Жаргалантын с 18-метровым отвесным спуском и руин буддийского монастыря 17 века. В каньоне имеется подземный целебный источник.
Даланзадгад
Подъём в 9:00, завтрак и прогулки с фотосессиями. В 12:00 поедем глубже в пустыню, по пути открываются бескрайние просторы, именуемые «Великое ничто», ведущие к южной столице Гоби — Даланзадгаду. Прибытие в город — около 20:00.
Музей динозавров, каньон Баянцаг
Подъём в 9:00, завтрак. Посетим Музей динозавров с уникальной коллекцией археологических находок пустыни Гоби. Далее направимся к каньону Баянцаг — одному из важнейших археологических объектов. Обед на месте, после чего начинается археологическая экспедиция. Вас ждут марсианские пейзажи, пылающие скалы и разнообразие красок цветущей пустыни.
Монастырь Онгийн-хийд
Едем на север к монастырю Онгийн-хийд, который до 17 века использовался кочевниками для зимовок. Среди гор располагается оазис из разнолистных тополей, с возможностью набрать воды в реке Онгийн-гол. В 1760 году на южном склоне началось строительство храмового комплекса Хутагт-лам, а в 1810 году — комплекса Бари-лам. Впоследствии оба комплекса объединились в монастырь Онгийн-хийд, включавший 28 храмов и 4 университета для изучения философии, тибетской медицины, буддийской тантры и математики.
Прогулки и ужин.
Монастырь Онгийн-хийд
Повторное посещение монастыря Онгийн-хийд. Время на прогулки, осмотр территории и ужин.
По монгольским степям в Дархан
Подъём в 9:00, завтрак. Долгий перегон по бескрайним монгольским степям к границе и городу Дархан. Участников, вылетающих из Улан-Батора, доставляем в аэропорт. Обед — по пути в одном из кафе. Устроим вечеринку в честь окончания путешествия.
Дархан - Кяхта - Иркутск
Направляемся в сторону границы по маршруту Кяхта — Иркутск. По возможности посетим Иволгинский дацан, если это не удалось сделать в 1-й день.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|178 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание в юрт-кемпингах без кухни
- Трансферы по маршруту, включая из/до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска/Улан-Батора и обратно
- Проживание
- Остальное питание (300-500 ₽ за приём, в среднем 8000 ₽ за всю поездку)
- Пиво, сувениры, вход в музеи и прочие развлечения - в среднем 6000 ₽