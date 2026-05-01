Большое индивидуальное джип-путешествие по Монголии на майские праздники (из Иркутска)

Посетить пустыню Гоби, увидеть гранитный каньон и осмотреть главные святыни
Там, где степи простираются на 1000 километров и пустыня Гоби скрывает свои тайны, начнётся знакомство с монгольской культурой.

Маршрут позволит исследовать бескрайние просторы от Кяхты и Иволгинского дацана до столицы Монголии
Улан-Батор.

Пройдёмся по национальному парку «Терэлж», а также увидим памятник Чингисхану с его 40-метровой статуей на постаменте. Посетим ущелье Бага Газарын Чулуу и каньон Баянцаг, осмотрим петроглифы.

Остановимся в городах Даланзадгад и Дархан, а ещё в монастыре Онгийн-хийд — пристанище кочевников зимой. Путешествие стартует из Иркутска, также сможем забрать вас в Улан-Удэ и Улан-Баторе.

Описание тура

Организационные детали

Монголия — большая страна, между локациями большие расстояния, не всегда по привычным дорогам. Возможны сильные ветра, песчаные бури, температурные колебания от +25 днём до +7… -10 ночью.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Кяхта - Иволгинский дацан

В аэропорту Иркутска — встреча иногородних участников, общий сбор, упаковка и распределение багажа. После этого садимся в автомобили и готовимся к раннему выезду, необходимому для пересечения границы. Дорога в Кяхту проходит по живописной горной трассе вдоль южного побережья озера Байкал, общая протяжённость маршрута составляет 670 км.

Отправление из Иркутска запланировано на 6:00 с учётом времени прибытия участников. В 8:00 предусмотрен лёгкий завтрак на серпантине возле посёлка Култук с возможностью сделать фотографии со смотровой площадки. В 13:00 пообедаем в одном из кафе Улан-Удэ. В 14:00 — посещение Иволгинского дацана, центра буддизма России; при необходимости осмотр может состояться на обратном пути в зависимости от времени.

В 16:00 продолжим путь к границе с Монголией с остановками для фотосъёмки на смотровой площадке озера Гусиное. Прибытие на границу ожидается около 19:00, пересечение может занять от 2 до 5 часов. После оформления документов предусмотрены обмен валюты, ужин и отдых.

2 день

Улан-Батор

Подъём в 8:00, завтрак. В 9:00 отправляемся в столицу Монголии — Улан-Батор, расстояние 350 км. Прибытие в город запланировано на 16:00, после чего разместимся в гостинице и пообедаем.

В 17:00 — прогулка с посещением главного монастыря и центральной площади. Это позволит окунуться в атмосферу одной из крупнейших азиатских столиц. В 21:00 — ужин с видом на вечерний город. В полночь встреча участников, прибывших в аэропорт Улан-Батора.

3 день

Национальный парк «Терэлж» - памятник Чингисхану - монастырь Манзушир

Подъём в 9:00, завтрак. В 10:00 отправление на восток с остановкой для пополнения запасов продуктов в супермаркете и посещения главного рынка Улан-Батора, где можно приобрести изделия из яка.

В 12:00 запланировано посещение национального парка «Терэлж», популярного места отдыха жителей Монголии. Здесь предусмотрены фотосессии, осмотр Каменной черепахи и Парка динозавров. В 14:00 направимся к памятнику Чингисхану. Статуя покрыта 250 тоннами нержавеющей стали и расположена на постаменте высотой 10 метров.

В 15:00 — обед, затем поедем к монастырю Манзушир. В 17:00 — прогулка по обители. Руины древнего монастыря расположены на склоне священной горы Богд-Хан на высоте 1800 метров над уровнем моря.

4 день

Пустыня Гоби, ущелье Бага Газарын Чулуу

Завтрак в 9:00. В 10:00 отправляемся на юг, в пустыню Гоби. Обед ждёт по пути в городе Мандалговь, расстояние 280 км от Улан-Батора.

Остановимся в ущелье Бага Газарын Чулуу. Гранитный каньон расположился среди бескрайних равнин, высшая точка — одноимённая гора (1768 м). Стены каньона образовали замковые башни, пещеры и отвесные обрывы под воздействием ветра и воды на протяжении тысячелетий. Прогулка по скальным лабиринтам включает осмотр петроглифов 19 века, пещеры Жаргалантын с 18-метровым отвесным спуском и руин буддийского монастыря 17 века. В каньоне имеется подземный целебный источник.

5 день

Даланзадгад

Подъём в 9:00, завтрак и прогулки с фотосессиями. В 12:00 поедем глубже в пустыню, по пути открываются бескрайние просторы, именуемые «Великое ничто», ведущие к южной столице Гоби — Даланзадгаду. Прибытие в город — около 20:00.

6 день

Музей динозавров, каньон Баянцаг

Подъём в 9:00, завтрак. Посетим Музей динозавров с уникальной коллекцией археологических находок пустыни Гоби. Далее направимся к каньону Баянцаг — одному из важнейших археологических объектов. Обед на месте, после чего начинается археологическая экспедиция. Вас ждут марсианские пейзажи, пылающие скалы и разнообразие красок цветущей пустыни.

7 день

Монастырь Онгийн-хийд

Едем на север к монастырю Онгийн-хийд, который до 17 века использовался кочевниками для зимовок. Среди гор располагается оазис из разнолистных тополей, с возможностью набрать воды в реке Онгийн-гол. В 1760 году на южном склоне началось строительство храмового комплекса Хутагт-лам, а в 1810 году — комплекса Бари-лам. Впоследствии оба комплекса объединились в монастырь Онгийн-хийд, включавший 28 храмов и 4 университета для изучения философии, тибетской медицины, буддийской тантры и математики.

Прогулки и ужин.

8 день

Монастырь Онгийн-хийд

Повторное посещение монастыря Онгийн-хийд. Время на прогулки, осмотр территории и ужин.

9 день

По монгольским степям в Дархан

Подъём в 9:00, завтрак. Долгий перегон по бескрайним монгольским степям к границе и городу Дархан. Участников, вылетающих из Улан-Батора, доставляем в аэропорт. Обед — по пути в одном из кафе. Устроим вечеринку в честь окончания путешествия.

10 день

Дархан - Кяхта - Иркутск

Направляемся в сторону границы по маршруту Кяхта — Иркутск. По возможности посетим Иволгинский дацан, если это не удалось сделать в 1-й день.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник178 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание в юрт-кемпингах без кухни
  • Трансферы по маршруту, включая из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска/Улан-Батора и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание (300-500 ₽ за приём, в среднем 8000 ₽ за всю поездку)
  • Пиво, сувениры, вход в музеи и прочие развлечения - в среднем 6000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 6:00. Также возможна встреча в Улан-Удэ и Улан-Баторе по договорённости (в Улан-Баторе встреча состоится на 2-й день)
Завершение: Аэропорт Иркутска, 22:00. Также возможен финиш в Улан-Удэ и Улан-Баторе по договорённости (в Улан-Батор доставим вас на 9-й день)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Если вы планируете посетить самые интересные места без толп других путешественников, то я готов Вам в этом помочь. Меня зовут Роман Стрельченко. Всю жизнь живу в этом регионе, а туризмом занимаюсь
уже более 10 лет. Маршруты оптимально продуманы, а программы составлены таким образом, чтобы в размеренном темпе и без жестких таймингов наслаждаться путешествием. Моя задача — создать камерную, дружескую и веселую атмосферу в коллективе.

