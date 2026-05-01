В аэропорту Иркутска — встреча иногородних участников, общий сбор, упаковка и распределение багажа. После этого садимся в автомобили и готовимся к раннему выезду, необходимому для пересечения границы. Дорога в Кяхту проходит по живописной горной трассе вдоль южного побережья озера Байкал, общая протяжённость маршрута составляет 670 км.

Отправление из Иркутска запланировано на 6:00 с учётом времени прибытия участников. В 8:00 предусмотрен лёгкий завтрак на серпантине возле посёлка Култук с возможностью сделать фотографии со смотровой площадки. В 13:00 пообедаем в одном из кафе Улан-Удэ. В 14:00 — посещение Иволгинского дацана, центра буддизма России; при необходимости осмотр может состояться на обратном пути в зависимости от времени.

В 16:00 продолжим путь к границе с Монголией с остановками для фотосъёмки на смотровой площадке озера Гусиное. Прибытие на границу ожидается около 19:00, пересечение может занять от 2 до 5 часов. После оформления документов предусмотрены обмен валюты, ужин и отдых.