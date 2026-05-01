Джип-тур по ледовому Байкалу

Уникальная возможность совершить путешествие по Байкалу на джипе в мини-группе! Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям. В этот тур мы включили
локации и сервис, недоступные массовому туристу. Здесь не будет компромиссов: только вы, первозданная природа и безупречный комфорт.

Это не просто отпуск, а инвестиция в редкие впечатления, которые гарантированно превзойдут ожидания самого искушенного путешественника. Программа тура может быть изменена в зависимости от ледовой обстановки и погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон (Малое море). Тажеранские степи

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.

Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по красивейшим местам Байкала, недоступным другим путешественникам.

Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе.

Кульминацией дня станет исследование уникальных Тажеранских степей, где величие природы открывается в ни с чем не сравнимых панорамах, оставляя неизгладимые впечатления.

Переезд к острову Ольхон. Размещение на турбазе.

Включенное питание: обед-пикник.

2 день

Ледовый Байкал. Ольхон (Малое море) - Иркутск

Экскурсионная поездка на джипе по Ольхону и живописным окрестностям.

Посещение мыса Хобой, острова Огой и основных достопримечательностей острова.

Экскурсия по красивейшим бухтам и заливам Малого моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», горячий обед-пикник на природе.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка.

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Рекомендуем дополнительно забронировать размещение в Иркутске, а вылет планировать на следующий день.

Включенное питание: завтрак, обед-пикник.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Теплые и уютные номера, где будет комфортно отдохнуть после насыщенного экскурсионного дня.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

РазмещениеДвухместное Доплата за одноместное
Эконом (удобства на этаже)46 5005 800
Стандарт (удобства в номере)48 0007 500

Варианты проживания

База отдыха «Усадьба Набаймар»

1 ночь

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1неблагоустроенный.

  • вместимость: 13 человек;
  • первый этаж с общей верандой – cтоловая;
  • второй этаж с балконом;
  • количество комнат 3;
  • спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).

Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);

Первый этаж с общей верандой;

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;

Второй этаж:

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • детская площадка бесплатно;
  • парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Загородный отель «Наратэй»

1 ночь

Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.

Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.

На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание по прогамме
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • теплая куртка или пуховик;
  • свитер или толстовка, теплые брюки;
  • шапка или другой головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

