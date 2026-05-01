Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон (Малое море). Тажеранские степи
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.
Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по красивейшим местам Байкала, недоступным другим путешественникам.
Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе.
Кульминацией дня станет исследование уникальных Тажеранских степей, где величие природы открывается в ни с чем не сравнимых панорамах, оставляя неизгладимые впечатления.
Переезд к острову Ольхон. Размещение на турбазе.
Включенное питание: обед-пикник.
Ледовый Байкал. Ольхон (Малое море) - Иркутск
Экскурсионная поездка на джипе по Ольхону и живописным окрестностям.
Посещение мыса Хобой, острова Огой и основных достопримечательностей острова.
Экскурсия по красивейшим бухтам и заливам Малого моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», горячий обед-пикник на природе.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка.
Прибытие в Иркутск поздно вечером.
Рекомендуем дополнительно забронировать размещение в Иркутске, а вылет планировать на следующий день.
Включенное питание: завтрак, обед-пикник.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Теплые и уютные номера, где будет комфортно отдохнуть после насыщенного экскурсионного дня.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Эконом (удобства на этаже)
|46 500
|5 800
|Стандарт (удобства в номере)
|48 000
|7 500
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 – неблагоустроенный.
- вместимость: 13 человек;
- первый этаж с общей верандой – cтоловая;
- второй этаж с балконом;
- количество комнат 3;
- спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);
Первый этаж с общей верандой;
- количество комнат – 7;
- спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
- количество комнат – 7;
- спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- детская площадка бесплатно;
- парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по прогамме
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- теплая куртка или пуховик;
- свитер или толстовка, теплые брюки;
- шапка или другой головной убор;
- солнцезащитные очки и крем (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.