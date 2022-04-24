Классика зимней или весенней Листвянки

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Листвянка — одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье и идеальное место для начала знакомства с Байкалом! Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых без долгих переездов.
Классика зимней или весенней Листвянки
Классика зимней или весенней Листвянки
Классика зимней или весенней Листвянки
Ближайшие даты:
1
мая
6
мая
10
мая
13
мая
17
мая
20
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

Потрясающая панорама Байкала
Потрясающая панорама Байкала
На кресельном подъемнике поднимемся на знаменитую обзорную площадку Камень Черского
Байкальская обсерватория
Байкальская обсерватория
Увидим телескоп, который является самым большим не только на побережье Байкала, но и во всей России
Неординарный Музей озера Байкал
Неординарный Музей озера Байкал
Виртуально погрузимся в батискафе на дно озера

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

2 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

5 день

Листвянка - Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
обычные даты50 60047 70056 400
праздничные даты50 60047 70062 000
доплата за одноместное размещение в обычные даты-6 00012 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты-6 00015 000

Размещение ХОСТЕЛ: Гостиница Арабеска - место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже)

Размещение ЭКОНОМ: Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)

Размещение СТАНДАРТ: Гостиница Байкальский Кедр - 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский Кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной категории
  • Питание: завтрак 2-5 день
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 4: По Листвянке4день 5: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке4
  • День 5: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 апр 2022
Все понравилось, не пожалели, что решили съездить на Байкал! Застали удивительный период, когда на Байкале и лёд, и вода! В один день прокатились на льду на хивусе, и по воде на катере с прозрачным дном! Но это в тур не входит, платили сами. Восхитительная красота! Также можно подкорректировать тур, убрав свободный день. Времени каждый день оставалось достаточно, особенно в первый день, в который заявлен только заезд.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыВесенние

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