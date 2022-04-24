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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Иркутск
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|50 600
|47 700
|56 400
|праздничные даты
|50 600
|47 700
|62 000
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|6 000
|12 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|6 000
|15 000
Размещение ХОСТЕЛ: Гостиница Арабеска - место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже)
Размещение ЭКОНОМ: Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
Размещение СТАНДАРТ: Гостиница Байкальский Кедр - 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной категории
- Питание: завтрак 2-5 день
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 4: По Листвянке4день 5: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: По Листвянке
- День 4: По Листвянке4
- День 5: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.