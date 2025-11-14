Мои заказы

В Листвянку всей семьёй: музей «Тальцы», обсерватория, смотровые и Байкал

Неспешно отдохнуть на побережье великого озера, посетить и увидеть главное в курортном посёлке
Путешествие в мини-группе, в котором вы побываете в главных локациях Листвянки: Музее Байкала с виртуальным погружением на дно, на смотровой с панорамой истока Ангары, астрофизической обсерватории с уникальным телескопом.

и в комплекс «Тальцы», где вы познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Прибайкалья.

Вас ждёт спокойный ритм Листвянки, достаточно свободного времени и возможность действительно прочувствовать масштаб и магию самого глубокого озера планеты.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в Иркутске и переезд в посёлок Листвянка. По прибытии — размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить нерпинарий, где обитает байкальская нерпа, а также прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами и сувенирами.

Ориентировочная продолжительность переезда — около 1 часа.

2 день

Листвянка: Музей Байкала и Камень Черского

После завтрака отправимся в Музей озера Байкал. Здесь увидим удивительных обитателей глубин, познакомимся с байкальской нерпой и совершим виртуальное погружение на батискафе. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к обзорной площадке Камень Черского, откуда откроется впечатляющий вид на исток реки Ангары. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.

Продолжительность программы — около 3 часов.

3 день

Погружение в культуру в музее «Тальцы», обсерватория и смотровая на Байкал

После завтрака отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» — архитектурно-этнографический комплекс, где вы познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Прибайкалья.

Затем вы сходите в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. В программе — знакомство с 2 телескопами, в том числе с самым большим в мире линзовым телескопом, а также прогулка к смотровой площадке с видом на Байкал.

После экскурсии — возвращение в гостиницу. Общая продолжительность — около 4 часов.

4 день

День в вашем распоряжении

Свободное время для прогулок по Листвянке и её окрестностям. Можно насладиться природой, отдохнуть или выбрать дополнительную экскурсию.

5 день

Завершение тура

Утром покинем Листвянку и отправимся в Иркутск. Время в пути — около 1 часа. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)51 500 ₽
1-местный номер стандарт67 500 ₽
2-местный номер эконом (за одного)39 500 ₽
1-местный номер эконом48 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранному варианту)
  • 4 завтрака
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит от 48 500 ₽ до 67 500 ₽ ("эконом" или "стандарт")
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток 9:00-16:00, точное время и место вы узнаете после бронирования
Завершение: Иркутск, трансфер после завтрака, возвращение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

