В Листвянку всей семьёй: музей «Тальцы», обсерватория, смотровые и Байкал
Неспешно отдохнуть на побережье великого озера, посетить и увидеть главное в курортном посёлке
Путешествие в мини-группе, в котором вы побываете в главных локациях Листвянки: Музее Байкала с виртуальным погружением на дно, на смотровой с панорамой истока Ангары, астрофизической обсерватории с уникальным телескопом.
и в комплекс «Тальцы», где вы познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Прибайкалья.
Вас ждёт спокойный ритм Листвянки, достаточно свободного времени и возможность действительно прочувствовать масштаб и магию самого глубокого озера планеты.
Рекомендуемые вещи: - Удобная обувь и тёплые носки - Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка - Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца - Купальные принадлежности (летом) - Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и переезд в посёлок Листвянка. По прибытии — размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить нерпинарий, где обитает байкальская нерпа, а также прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами и сувенирами.
Ориентировочная продолжительность переезда — около 1 часа.
2 день
Листвянка: Музей Байкала и Камень Черского
После завтрака отправимся в Музей озера Байкал. Здесь увидим удивительных обитателей глубин, познакомимся с байкальской нерпой и совершим виртуальное погружение на батискафе. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к обзорной площадке Камень Черского, откуда откроется впечатляющий вид на исток реки Ангары. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.
Продолжительность программы — около 3 часов.
3 день
Погружение в культуру в музее «Тальцы», обсерватория и смотровая на Байкал
После завтрака отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» — архитектурно-этнографический комплекс, где вы познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Прибайкалья.
Затем вы сходите в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. В программе — знакомство с 2 телескопами, в том числе с самым большим в мире линзовым телескопом, а также прогулка к смотровой площадке с видом на Байкал.
После экскурсии — возвращение в гостиницу. Общая продолжительность — около 4 часов.
4 день
День в вашем распоряжении
Свободное время для прогулок по Листвянке и её окрестностям. Можно насладиться природой, отдохнуть или выбрать дополнительную экскурсию.
5 день
Завершение тура
Утром покинем Листвянку и отправимся в Иркутск. Время в пути — около 1 часа. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранному варианту)
4 завтрака
Все переезды по программе
Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Обеды и ужины
1-местное размещение - стоимость тура составит от 48 500 ₽ до 67 500 ₽ ("эконом" или "стандарт")
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток 9:00-16:00, точное время и место вы узнаете после бронирования
Завершение: Иркутск, трансфер после завтрака, возвращение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!