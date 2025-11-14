После завтрака отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» — архитектурно-этнографический комплекс, где вы познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Прибайкалья.

Затем вы сходите в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. В программе — знакомство с 2 телескопами, в том числе с самым большим в мире линзовым телескопом, а также прогулка к смотровой площадке с видом на Байкал.

После экскурсии — возвращение в гостиницу. Общая продолжительность — около 4 часов.