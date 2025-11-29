Ранним утром встреча группы в Иркутске и выезд в сторону Байкала. Через 200 км путь приведёт в живописную бухту Ая. По желанию можно прокатиться на коньках по льду или подняться на смотровую площадку над бухтой, откуда открывается широкий обзор на озеро.

Далее маршрут пройдёт по Тажеранской степи — одной из самых красивых природных зон Прибайкалья. Здесь расположена Долина каменных духов, известная причудливыми скальными образованиями. Во время прогулки гид расскажет древние легенды и покажет лучшие точки для фотографий.

Следующая остановка — смотровая площадка на высокой скале с 2 пещерами, где когда-то находились стоянки древних людей. После короткой прогулки и осмотра пещеры группа устроит пикник на свежем воздухе.

Затем маршрут продолжится вдоль горы Тан Хан к мысу Крест. Отсюда открывается панорама на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота и восточный берег Байкала.

На ледовой переправе машины выезжают прямо на замёрзшее озеро. По пути встречаются торосы, гроты и наплески, создающие неповторимые ледовые узоры. Гид расскажет о процессах образования льда и особенностях зимнего передвижения по Байкалу.

К вечеру группа прибудет в посёлок Хужир на острове Ольхон.