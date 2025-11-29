Мои заказы

Персональный автотур на Байкал: главное на Ольхоне, Огое и в Тажеранской степи

Побывать в Долине каменных духов, увидеть скалу Шаманку и посетить ступу Просветления
Вы отправитесь в путешествие по зимнему Байкалу, где сверкающий лёд сочетается с простором степей и величием скал.

Маршрут пройдёт через бухту Ая и Тажеранскую степь, к Долине каменных духов и древним
пещерам, где когда-то жили люди. С высоких смотровых площадок откроются панорамы безбрежного озера и горных берегов.

Пройдёте по ледовой переправе, увидите торосы и прозрачные наплески, узнаете, как рождается байкальский лёд.

На Ольхоне познакомитесь с легендарной скалой Шаманкой и священными столбами сэргэ, посетите мыс Хобой и остров Огой со ступой Просветления. На память у вас останутся профессиональные фотографии.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: тёплые и непродуваемые куртки, шапку, перчатки, зимнюю обувь с хорошей подошвой. Желательно иметь термос и солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Долина каменных духов и ледовые панорамы Байкала

Ранним утром встреча группы в Иркутске и выезд в сторону Байкала. Через 200 км путь приведёт в живописную бухту Ая. По желанию можно прокатиться на коньках по льду или подняться на смотровую площадку над бухтой, откуда открывается широкий обзор на озеро.

Далее маршрут пройдёт по Тажеранской степи — одной из самых красивых природных зон Прибайкалья. Здесь расположена Долина каменных духов, известная причудливыми скальными образованиями. Во время прогулки гид расскажет древние легенды и покажет лучшие точки для фотографий.

Следующая остановка — смотровая площадка на высокой скале с 2 пещерами, где когда-то находились стоянки древних людей. После короткой прогулки и осмотра пещеры группа устроит пикник на свежем воздухе.

Затем маршрут продолжится вдоль горы Тан Хан к мысу Крест. Отсюда открывается панорама на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота и восточный берег Байкала.

На ледовой переправе машины выезжают прямо на замёрзшее озеро. По пути встречаются торосы, гроты и наплески, создающие неповторимые ледовые узоры. Гид расскажет о процессах образования льда и особенностях зимнего передвижения по Байкалу.

К вечеру группа прибудет в посёлок Хужир на острове Ольхон.

Долина каменных духов и ледовые панорамы Байкала
2 день

Скала Шаманка, север Ольхона и остров Огой

После завтрака прогулка к мысу Бурхан — священному месту Байкала. Здесь находится скала Шаманка и 13 деревянных столбов сэргэ, украшенных лентами. Гид расскажет историю этого места и связанные с ним легенды.

Далее поездка по льду к северным мысам острова — Три Брата и Хобой, где лёд образует фантастические формы. Здесь предусмотрена прогулка, фотостоп и пикник с видом на озеро.

На обратном пути посетим остров Огой, где расположена ступа Просветления. Подъём к ней займёт несколько минут. С вершины открываются виды на ледовые просторы Байкала и соседние острова.

После экскурсии — возвращение на «большую землю» и переезд в Иркутск. Поздним вечером — прибытие в город и завершение путешествия.

Скала Шаманка, север Ольхона и остров Огой

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перекусы
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Участие в традиционном обряде «Поцелуй Байкала»
  • Оплата посещения национального парка
  • Коньки различных размеров (по желанию)
  • Фотоотчёт: съёмка на профессиональный фотоаппарат
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 3000 до 10 000 ₽ в зависимости от категории отеля
  • Питание - 500 ₽ на человека в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Иркутск, около 20:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 51 год. Я коренной иркутянин и очень хорошо знаю Байкал и его окрестности. Больше 20 лет организую экспедиции на внедорожниках по Байкалу и Монголии. Прошел обучение
в Школе ледовых капитанов, хорошо знаю байкальский лёд и умею по нему безопасно ездить на автомобиле. Разговорный английский. Предлагаю себя в качестве гида-водителя для знакомства с нашим прекрасным Байкалом. При необходимости для больших групп туристов могу предоставить несколько внедорожников.

