Персональный автотур на Байкал: главное на Ольхоне, Огое и в Тажеранской степи
Побывать в Долине каменных духов, увидеть скалу Шаманку и посетить ступу Просветления
Вы отправитесь в путешествие по зимнему Байкалу, где сверкающий лёд сочетается с простором степей и величием скал.
Маршрут пройдёт через бухту Ая и Тажеранскую степь, к Долине каменных духов и древним читать дальше
пещерам, где когда-то жили люди. С высоких смотровых площадок откроются панорамы безбрежного озера и горных берегов.
Пройдёте по ледовой переправе, увидите торосы и прозрачные наплески, узнаете, как рождается байкальский лёд.
На Ольхоне познакомитесь с легендарной скалой Шаманкой и священными столбами сэргэ, посетите мыс Хобой и остров Огой со ступой Просветления. На память у вас останутся профессиональные фотографии.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: тёплые и непродуваемые куртки, шапку, перчатки, зимнюю обувь с хорошей подошвой. Желательно иметь термос и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
1 день
Долина каменных духов и ледовые панорамы Байкала
Ранним утром встреча группы в Иркутске и выезд в сторону Байкала. Через 200 км путь приведёт в живописную бухту Ая. По желанию можно прокатиться на коньках по льду или подняться на смотровую площадку над бухтой, откуда открывается широкий обзор на озеро.
Далее маршрут пройдёт по Тажеранской степи — одной из самых красивых природных зон Прибайкалья. Здесь расположена Долина каменных духов, известная причудливыми скальными образованиями. Во время прогулки гид расскажет древние легенды и покажет лучшие точки для фотографий.
Следующая остановка — смотровая площадка на высокой скале с 2 пещерами, где когда-то находились стоянки древних людей. После короткой прогулки и осмотра пещеры группа устроит пикник на свежем воздухе.
Затем маршрут продолжится вдоль горы Тан Хан к мысу Крест. Отсюда открывается панорама на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота и восточный берег Байкала.
На ледовой переправе машины выезжают прямо на замёрзшее озеро. По пути встречаются торосы, гроты и наплески, создающие неповторимые ледовые узоры. Гид расскажет о процессах образования льда и особенностях зимнего передвижения по Байкалу.
К вечеру группа прибудет в посёлок Хужир на острове Ольхон.
2 день
Скала Шаманка, север Ольхона и остров Огой
После завтрака прогулка к мысу Бурхан — священному месту Байкала. Здесь находится скала Шаманка и 13 деревянных столбов сэргэ, украшенных лентами. Гид расскажет историю этого места и связанные с ним легенды.
Далее поездка по льду к северным мысам острова — Три Брата и Хобой, где лёд образует фантастические формы. Здесь предусмотрена прогулка, фотостоп и пикник с видом на озеро.
На обратном пути посетим остров Огой, где расположена ступа Просветления. Подъём к ней займёт несколько минут. С вершины открываются виды на ледовые просторы Байкала и соседние острова.
После экскурсии — возвращение на «большую землю» и переезд в Иркутск. Поздним вечером — прибытие в город и завершение путешествия.
Ответы на вопросы
Что включено
Перекусы
Трансфер из/до Иркутска
Трансфер по маршруту
Услуги профессионального гида
Участие в традиционном обряде «Поцелуй Байкала»
Оплата посещения национального парка
Коньки различных размеров (по желанию)
Фотоотчёт: съёмка на профессиональный фотоаппарат
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Проживание - от 3000 до 10 000 ₽ в зависимости от категории отеля
Питание - 500 ₽ на человека в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Иркутск, около 20:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий, мне 51 год. Я коренной иркутянин и очень хорошо знаю Байкал и его окрестности. Больше 20 лет организую экспедиции на внедорожниках по Байкалу и Монголии. Прошел обучение читать дальше
в Школе ледовых капитанов, хорошо знаю байкальский лёд и умею по нему безопасно ездить на автомобиле.
Разговорный английский.
Предлагаю себя в качестве гида-водителя для знакомства с нашим прекрасным Байкалом.
При необходимости для больших групп туристов могу предоставить несколько внедорожников.