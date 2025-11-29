Мои заказы

Первый лёд Байкала. Новогодний джип-тур по Малому Морю на 3 дня

Новый год на Байкале — это незабываемое путешествие! Вас ждет праздничная программа у берегов Ольхона и экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей озера! Трехдневная джип-экспедиция для индивидуальной группы.

Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие льда!
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое Море Ольхона

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.

Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по Тажеранским степям.

Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе.

Переезд к Малому Морю Байкала (акватория острова Ольхон), прогулка по льду Байкала.

Размещение на турбазе, ужин.

Вечером новогодний банкет с развлекательной программой, конкурсами и танцами.

Питание включено: ужин, новогодний ужин-банкет.

Иркутск - Малое Море ОльхонаИркутск - Малое Море ОльхонаИркутск - Малое Море Ольхона
2 день

Джип-экспедиция к первому и чистому льду Байкала

Поздний завтрак на турбазе.

Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и другим бухтам Байкала. Поездка с остановками и прогулками по заповедным территориям и красивым локациям, посещение нескольких бухт Байкала в акватории острова Ольхон (Малое Море), катание на коньках, прогулки.

Пикник на природе. Возвращение на турбазу к вечеру.

Вечером праздничный ужин на турбазе.

Питание включено: завтрак (в обед), пикник, ужин.

Джип-экспедиция к первому и чистому льду БайкалаДжип-экспедиция к первому и чистому льду БайкалаДжип-экспедиция к первому и чистому льду Байкала
3 день

Отправление в Иркутск, мыс Крест

Завтрак на турбазе.

Отправление на джипе по красивейшим бухтам и заливам Малого Моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», пикник на природе.

Посещение смотровой площадки на мысе Крест. Отправление в Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед-перекус.

Отправление в Иркутск, мыс КрестОтправление в Иркутск, мыс КрестОтправление в Иркутск, мыс Крест
Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Наратэй» или аналогичной в номерах «стандарт».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

группапри двухместном размещении
8 человек78 900
6 человек93 500
4 человека80 800
2 человека122 000

Варианты проживания

База отдыха «Наратэй»

2 ночи

Загородный отель «Наратэй» находится на побережье озера Байкал, в одной из самых красивых бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория бухты составляет 13 гектаров, находящихся на склонах двух сопок. Отель огорожен забором из натурального местного камня.

На территории загородного отеля каждый найдет занятие по душе. Можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также посмотреть фильмы в кинозале. В игровом зале найдутся развлечения для всей семьи (настольные игры, видеоигры Xbox).

Зимой можно покататься на коньках, горке, заняться подлёдной рыбалкой или просто погулять по прозрачной и чистой толще байкальского льда и полюбоваться зимними видами.

База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах «стандарт»
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Новогодний банкет с программой
  • Входные билеты по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Питание, не включенное в тур
  • Прокат инвентаря (коньки)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

