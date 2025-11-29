Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие льда!
Программа тура по дням
Иркутск - Малое Море Ольхона. Празднование Нового года
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.
Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по Тажеранским степям.
Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе. Переезд к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон), прогулка по льду Байкала.
Размещение на турбазе, ужин.
Вечером новогодний банкет с развлекательной программой, конкурсами и танцами.
Питание включено: ужин, новогодний ужин-банкет.
Джип-экспедиция к первому и чистому льду Байкала
Поздний завтрак на турбазе.
Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и другим бухтам Байкала. Поездка с остановками и прогулками по заповедным территориям и красивым локациям, посещение нескольких бухт Байкала в акватории острова Ольхон (Малое Море), катание на коньках, прогулки.
Пикник на природе. Возвращение на турбазу к вечеру.
Вечером праздничный ужин на турбазе.
Питание включено: завтрак (в обед), пикник, ужин.
Джип-экспедиция по заповедным местам
Завтрак на турбазе.
Джип-экспедиция по уникальным заповедным местам Байкала, где нет множества туристов.
Посещение Тутайского залива и священной горы Тан-Хан, смотровая площадка.
Посещение Мухорского залива (различные живописные бухты), прогулки по льду, обед на природе.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отправление в Иркутск, мыс Крест
Завтрак на турбазе.
Отправление на джипе по красивейшим бухтам и заливам Малого Моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», пикник на природе.
Посещение смотровой площадки на мысе Крест. Отправление в Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед-перекус.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Наратэй» или аналогичной в номерах «стандарт».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|группа
|при двухместном размещении
|8 человек
|100 500
|6 человек
|119 500
|4 человека
|102 000
|2 человека
|158 000
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» находится на побережье озера Байкал, в одной из самых красивых бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория бухты составляет 13 гектаров, находящихся на склонах двух сопок. Отель огорожен забором из натурального местного камня.
На территории загородного отеля каждый найдет занятие по душе. Можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также посмотреть фильмы в кинозале. В игровом зале найдутся развлечения для всей семьи (настольные игры, видеоигры Xbox).
Зимой можно покататься на коньках, горке, заняться подлёдной рыбалкой или просто погулять по прозрачной и чистой толще байкальского льда и полюбоваться зимними видами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах «стандарт»
- Питание по программе
- Трансферы и экскурсии по программе
- Новогодний банкет с программой
- Входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Питание, не включенное в тур
- Прокат инвентаря (коньки)
- Личные расходы