Загородный отель «Наратэй» находится на побережье озера Байкал, в одной из самых красивых бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория бухты составляет 13 гектаров, находящихся на склонах двух сопок. Отель огорожен забором из натурального местного камня.

На территории загородного отеля каждый найдет занятие по душе. Можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также посмотреть фильмы в кинозале. В игровом зале найдутся развлечения для всей семьи (настольные игры, видеоигры Xbox).

Зимой можно покататься на коньках, горке, заняться подлёдной рыбалкой или просто погулять по прозрачной и чистой толще байкальского льда и полюбоваться зимними видами.