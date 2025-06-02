Развлечения в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Истре, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
SUP-прогулки
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Насладиться видами с реки в Истре
Насладиться видами с реки в Истре
Начало: В д. Сафонтьево
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
На байдарке по реке Истре
На байдарках
2.5 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Творческий мастер-класс по созданию игрушки из дерева
2 часа
Индивидуальная
Творческий мастер-класс по созданию игрушки из дерева
Начало: Село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 7
Расписание: По предварительной записи
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 июня 2025
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Великолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
    инструктаж, а бывалым полезные советы. Забота и внимание к каждому и во всем. Вкуснейший пикник, продуманные угощения придали сил и эмоций. Сладкий арбуз, кукуруза, клубника, овощи, хот-доги… освежающие напитки и горячий чай в стаканчиках с надписью придали храбрости для продолжения маршрута. Здорово, что инструктор Степан фотографировал на маршруте, получив красивые фотографии можно похвастаться перед друзьями, и коллегами, а кого и за мотивировать. Море впечатлений. Теперь планирую на следующий сплав.

  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Отличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
    каждому участнику, всем помогала в освоении сапа)) Еще и сентябрьская погода порадовала своим теплом, одно удовольствие! Единственное, гермосумка оказалась немного маловата, спортивный рюкзак влез с трудом)

  • И
    Инна
    11 июля 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Замечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!
  • Е
    Евгения
    11 июля 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Отличная экскурсия👏🏼👏🏼👏🏼👍🏻🎆!!!!
  • К
    Катя
    28 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
    оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике.
    То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой.
    Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей.
    Благодаря всему этому день прошел просто идеально!

  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
    было все оборудование, гермосумка для сменной одежды и водонепроницаемый чехол для телефона. Великолепный маршрут во время которого Валерия рассказала нам много интересного об истории Истринского водохранилища и пребывании на Истре Чехова и Левитана. Пикник с травяным чаем был великолепен. Мы отлично провели время!

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря;
  2. На байдарке по реке Истре;
  3. Творческий мастер-класс по созданию игрушки из дерева.
Какие места ещё посмотреть в Истре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Крестовоздвиженская церковь в Дарне;
  3. Аносин Борисоглебский монастырь;
  4. Новоиерусалимский монастыр;
  5. Церковь Константина и Елены;
  6. Воскресенский собор;
  7. Гефсиманский сад.
Сколько стоит экскурсия по Истре в апреле 2026
Сейчас в Истре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
