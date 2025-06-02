Мини-группа
до 8 чел.
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки в Истре
Начало: В д. Сафонтьево
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Творческий мастер-класс по созданию игрушки из дерева
Начало: Село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 7
Расписание: По предварительной записи
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 июня 2025Великолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
- ЕЕкатерина10 сентября 2024Отличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
- ИИнна11 июля 2024Замечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!
- ЕЕвгения11 июля 2024Отличная экскурсия👏🏼👏🏼👏🏼👍🏻🎆!!!!
- ККатя28 мая 2024Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
- ННаталия22 мая 2024Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Развлечения»
