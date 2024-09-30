Каклеева Начала знакомство с Иваново именно с Вокзала. Очень красивый и необычный формат окунуться в историю города. Всем рекомендую

Татьяна Здание вокзала очень понравилось, стильный, шедевр конструктивизма. Послушать сведения об истории создания и архитектуре не лишнее.

М Мария Вокзал открылся для меня с новой стороны! Было очень интересно! Однозначно рекомендую!

Анастасия Мне понравился такой вариант экскурсии - не от кого не зависишь, слушаешь когда удобно и в том темпе, в каком хочется.

Сам аудиогид был интересен и информативен, качественный звук, приятный голос.

Приятно и интересно провела время, пока ждала свой поезд.

Е Елена Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!

И Игорь Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).

Е Евгения! Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!

Алёна Общие слова, цена завышена минимум раза в 3)) Но, сама идея сотрудничества с вокзалом (аудиогид вы забираете в окошке администратора)– классная! Екатерина Ответ организатора: читать дальше голос в наушниках. Это не классическая экскурсия с гидом, но мы старались сделать ее интересной и насыщенной, рассказав интересные факты и детали за небольшое время.



С уважением,

Екатерина Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Прогулка по вокзалу с аудиогидом - это возможность узнать его историю, слушая