Вокзал Иваново, один из крупнейших в СССР, впечатляет своей архитектурой и историей. Аудиогид предлагает удобный формат знакомства с вокзалом в любое время.
Узнайте о знаменитых Синем и Красном залах, символах текстильной
Узнайте о знаменитых Синем и Красном залах, символах текстильной
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 🏛 Уникальная архитектура вокзала
- 🖼 Искусство и история в одном месте
- 🕒 Доступно круглосуточно
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Синий зал
- Красный зал
- Ткацкий станок
- Арт-резиденция
- Мозаичное панно
- Гигантская фреска
- Символ московской летней Олимпиады
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Уникальные интерьеры вокзала, знаменитые Синий и Красный залы.
- Ткацкий станок — символ текстильной промышленности, которая развивается в Иваново более 250 лет.
- Первую в России арт-резиденцию на железнодорожном вокзале.
- Мозаичное панно и гигантскую фреску.
- Символ московской летней Олимпиады.
Вы узнаете:
- О необычной планировке вокзала, считавшейся настоящим ноу-хау для первой половины 20 века.
- Истории орнаментов на колоннах Синего и Красного залов.
- Причинах, по которым именно тут открылась арт-резиденция.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
- На экскурсию можно прийти круглосуточно в любое удобное для вас время.
- Остаток суммы нужно оплатить в окне дежурного помощника начальника вокзала на 1 этаже.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Иваново
Провела экскурсии для 167 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Каклеева
30 сен 2024
Начала знакомство с Иваново именно с Вокзала. Очень красивый и необычный формат окунуться в историю города. Всем рекомендую
Татьяна
3 сен 2024
Здание вокзала очень понравилось, стильный, шедевр конструктивизма. Послушать сведения об истории создания и архитектуре не лишнее.
М
Мария
26 июл 2024
Вокзал открылся для меня с новой стороны! Было очень интересно! Однозначно рекомендую!
Анастасия
23 июл 2024
Мне понравился такой вариант экскурсии - не от кого не зависишь, слушаешь когда удобно и в том темпе, в каком хочется.
Сам аудиогид был интересен и информативен, качественный звук, приятный голос.
Приятно и интересно провела время, пока ждала свой поезд.
Сам аудиогид был интересен и информативен, качественный звук, приятный голос.
Приятно и интересно провела время, пока ждала свой поезд.
Е
Елена
23 мая 2024
Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!
И
Игорь
22 мая 2024
Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
Е
Евгения!
22 мая 2024
Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
Алёна
22 апр 2024
Общие слова, цена завышена минимум раза в 3)) Но, сама идея сотрудничества с вокзалом (аудиогид вы забираете в окошке администратора)– классная!
Екатерина
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Прогулка по вокзалу с аудиогидом - это возможность узнать его историю, слушая
Екатерина
11 апр 2024
На мой взгляд экскурсия была интересной, но какой-то усеченной. Было ощущение недосказанности. Вроде информация есть, но как-то маловато, сжато. Впрочем, эти грешат все аудигиды.
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