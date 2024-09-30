30 минут
Аудиогид
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Пройтись по зданию как по музею и узнать его необычную историю
Начало: На вокзале Иваново
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
400₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Иваново удивит своей историей и архитектурой. Погрузитесь в атмосферу революционного прошлого и промышленного развития города
Начало: Ну улице Советской
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККаклеева30 сентября 2024Начала знакомство с Иваново именно с Вокзала. Очень красивый и необычный формат окунуться в историю города. Всем рекомендую
- ТТатьяна3 сентября 2024Здание вокзала очень понравилось, стильный, шедевр конструктивизма. Послушать сведения об истории создания и архитектуре не лишнее.
- ММария26 июля 2024Вокзал открылся для меня с новой стороны! Было очень интересно! Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Нескучные экскурсии»
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