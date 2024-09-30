Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Иваново, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Пешая
9 отзывов
30 минут
Аудиогид
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Пройтись по зданию как по музею и узнать его необычную историю
Начало: На вокзале Иваново
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
400 за человека
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Иваново удивит своей историей и архитектурой. Погрузитесь в атмосферу революционного прошлого и промышленного развития города
Начало: Ну улице Советской
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
  2. Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
  3. Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Дом-корабль
  6. Дом-птица
  7. Введенский женский монастырь
  8. Церковь Троицы
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в октябре 2024
Сейчас в Иваново в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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