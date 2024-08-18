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родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это моё большое увлечение. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и моё мировоззрение в этой профессии.