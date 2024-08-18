Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)

Кинешма - это Волга, старинные улицы и великолепная природа. Погрузитесь в историю города, вдохновившего великих художников и писателей. (159 symbols)
Экскурсия «Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)» предлагает путешествие в атмосферу волжского города с богатой историей.

Кинешма, известная своими старинными улицами и природной красотой, когда-то была рыбацким поселением
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и крепостью. В ходе экскурсии вы увидите набережную, Торговую площадь, Успенский храм и театр им. Островского.

Узнаете, как город стал центром текстильной промышленности и почему он вдохновлял таких деятелей, как Островский и Левитан

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история Кинешмы
  2. 🚶 Прогулка по старинным улицам
  3. ⛪ Посещение Успенского храма
  4. 🎭 Театр им. Островского
  5. 🖼️ Вдохновение великих художников
Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Улицы купеческого города
  • Набережная
  • Торговая площадь
  • Часовня 18 века
  • Успенский храм
  • Памятник воеводе Боборыкину
  • Театр им. Островского
  • Фонтан из фильма «Гроза»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В старинной Кинешме вы:

  • Полюбуетесь улицами, сохранившими планировку и облик купеческого города 19 века.
  • Прогуляетесь по набережной, которая помнит Островского и Кустодиева.
  • Пройдёте по бывшей Торговой площади и рассмотрите часовню 18 века.
  • Посетите Успенский храм, возведённый на месте сожжённого древнего собора.
  • Увидите памятник воеводе Боборыкину, возглавившему народное ополчение.
  • Посмотрите на Театр им. Островского и фонтан, снимавшийся в фильме «Гроза».
  • Посидите на волшебных лавках и поищете кустодиевских красавиц.

Я расскажу:

  • Как складывалась история города-крепости и как расшифровать его название.
  • Чем занимались жители Кинешмы во времена Ивана III и Ивана Грозного.
  • Как Кинешма стала одним из центров текстильной промышленности.
  • Как Кустодиев нашёл здесь народный идеал красоты русской женщины.
  • Где драматург А. Н. Островский черпал сюжеты для бессмертных пьес.
  • Как с Кинешмой связан астроном Бредихин.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
  • По желанию и предварительной заявке можно добавить в программу музеи валенок и гармони. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Иваново

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеВыездныеНа выходныеНа весь деньНабережнаяПопулярные местаПрирода и пейзажиОт площади Революции

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