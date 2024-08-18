Экскурсия «Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)» предлагает путешествие в атмосферу волжского города с богатой историей.
Кинешма, известная своими старинными улицами и природной красотой, когда-то была рыбацким поселением
Кинешма, известная своими старинными улицами и природной красотой, когда-то была рыбацким поселением
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Кинешмы
- 🚶 Прогулка по старинным улицам
- ⛪ Посещение Успенского храма
- 🎭 Театр им. Островского
- 🖼️ Вдохновение великих художников
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Улицы купеческого города
- Набережная
- Торговая площадь
- Часовня 18 века
- Успенский храм
- Памятник воеводе Боборыкину
- Театр им. Островского
- Фонтан из фильма «Гроза»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В старинной Кинешме вы:
- Полюбуетесь улицами, сохранившими планировку и облик купеческого города 19 века.
- Прогуляетесь по набережной, которая помнит Островского и Кустодиева.
- Пройдёте по бывшей Торговой площади и рассмотрите часовню 18 века.
- Посетите Успенский храм, возведённый на месте сожжённого древнего собора.
- Увидите памятник воеводе Боборыкину, возглавившему народное ополчение.
- Посмотрите на Театр им. Островского и фонтан, снимавшийся в фильме «Гроза».
- Посидите на волшебных лавках и поищете кустодиевских красавиц.
Я расскажу:
- Как складывалась история города-крепости и как расшифровать его название.
- Чем занимались жители Кинешмы во времена Ивана III и Ивана Грозного.
- Как Кинешма стала одним из центров текстильной промышленности.
- Как Кустодиев нашёл здесь народный идеал красоты русской женщины.
- Где драматург А. Н. Островский черпал сюжеты для бессмертных пьес.
- Как с Кинешмой связан астроном Бредихин.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
- По желанию и предварительной заявке можно добавить в программу музеи валенок и гармони. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 850 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своегоЗадать вопрос
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