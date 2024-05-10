1 чел.
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7 часов
Водная прогулка
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Свободное время на набережной Плёса»
21 июля в 11:00
27 июля в 11:00
3 350₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто
Отправиться в город, известный на Руси задолго до Левитана
«Набережная — средоточие провинциального классицизма 18–19 веков»
22 июля в 09:00
24 июля в 09:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Кинешма - это Волга, старинные улицы и великолепная природа. Погрузитесь в историю города, вдохновившего великих художников и писателей. (159 symbols)
Начало: На площади Революции
«Прогуляетесь по набережной, которая помнит Островского и Кустодиева»
24 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2024Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 350 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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