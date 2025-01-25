2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 января 2025Отличная экскурсия! Наверное, самая лучшая в моей жизни. Много нового узнали о Иваново. Мария отлично разбирается в истории родного города! Всем рекомендую!
- ЕЕлизавета20 января 2025Спасибо большое Марии за экскурсию. С удовольствием, когда вернёмся, воспользуемся ещё раз её услугами.
- ЕЕлена8 января 2025Нам очень понравилась экскурсия с Марией. И сам маршрут, и рассказ замечательный. И здорово, что маршрут имеет вариации и может
- ААндрей9 октября 2024Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию!
- ММария7 октября 2024Вера - неожиданно очень хороший экскурсовод, любит свой город, разбирается в истории. Маршрут очень понравился, хотя я бы добавила по
- ЕЕлена5 октября 2024Невероятный экскурсовод и потрясающая экскурсия! Вера-просто кладезь знаний! Мы столько узнали о городе за 2,5 часа, увидели так много интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Музей первого совета»
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