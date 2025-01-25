читать дальше подстраиваться под группу. Иваново оказалось интересней, чем мы ожидали, в том числе благодаря гиду, прекрасно подчеркнувшему особенности города, и остались еще планы на будущие посещения. А также хочется поблагодарить за рекомендации по ресторанчикам и кафе)

Нам очень понравилась экскурсия с Марией. И сам маршрут, и рассказ замечательный. И здорово, что маршрут имеет вариации и может