Музей первого совета – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей первого совета» в Иваново, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Иваново: мифы и реальность
Пешая
99 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 за всё до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 января 2025
    Иваново: мифы и реальность
    Отличная экскурсия! Наверное, самая лучшая в моей жизни. Много нового узнали о Иваново. Мария отлично разбирается в истории родного города! Всем рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    20 января 2025
    Иваново: мифы и реальность
    Спасибо большое Марии за экскурсию. С удовольствием, когда вернёмся, воспользуемся ещё раз её услугами.
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Иваново: мифы и реальность
    Нам очень понравилась экскурсия с Марией. И сам маршрут, и рассказ замечательный. И здорово, что маршрут имеет вариации и может
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    подстраиваться под группу. Иваново оказалось интересней, чем мы ожидали, в том числе благодаря гиду, прекрасно подчеркнувшему особенности города, и остались еще планы на будущие посещения. А также хочется поблагодарить за рекомендации по ресторанчикам и кафе)

  • А
    Андрей
    9 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию!
  • М
    Мария
    7 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Вера - неожиданно очень хороший экскурсовод, любит свой город, разбирается в истории. Маршрут очень понравился, хотя я бы добавила по
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    возможности пешеходный обзор Большой ивановской мануфактуры, которая сейчас идет под проект реновации и поход вдоль русла реки с обзором на фабрики вместе с экскурсоводом.

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Невероятный экскурсовод и потрясающая экскурсия! Вера-просто кладезь знаний! Мы столько узнали о городе за 2,5 часа, увидели так много интересного.
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    Отдельное спасибо за то, что учли наш интерес к конструктивизму и построили экскурсию с упором на эту необыкновенную архитектуру. Время пролетело очень быстро - Вера отличный рассказчик с хорошей речью. Короче, мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Музей первого совета»

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  2. Площадь Революции
  3. Дом Советов
  4. Дом-корабль
  5. Дом-птица
  6. Введенский женский монастырь
  7. Музей ивановского ситца
  8. Краеведческий музей
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Сколько стоит экскурсия по Иваново в феврале 2025
Сейчас в Иваново в категории "Музей первого совета" можно забронировать 3 экскурсии от 3999 до 5000. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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