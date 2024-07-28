Введенский женский монастырь – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Введенский женский монастырь» в Иваново, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ивановские сюжеты
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
2 авг в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
26 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
3 авг в 10:00
4 авг в 13:00
3 500 за всё до 5 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Пешая
37 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Начало: Арт-сквер
Завтра в 17:00
2 авг в 08:00
2 999 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    28 июля 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Полтора часа пронеслись незаметно и хотелось продолжать нашу увлекательную прогулку по городу))) спасибо Елене за
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    прекрасный и содержательный рассказ! Чувствовалось, что человек очень хорошо знает историю города и с удовольствием отвечает на все наши дополнительные пювопросы. Обязательно, при случае, обратимся ещё, но уже в Шуе)))

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Ивановские сюжеты
    Нам очень понравилась экскурсия по Иваново с экскурсоводом Мариной. Она была интересной содержательной, мы узнали много нового из истории г. Иваново. Спасибо Трипстеру, что познакомил нас с Мариной.
  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Ивановские сюжеты
    В Иваново первый раз. Интересная история советского города)
    В Иваново первый раз. Интересная история советского города)В Иваново первый раз. Интересная история советского города)В Иваново первый раз. Интересная история советского города)В Иваново первый раз. Интересная история советского города)В Иваново первый раз. Интересная история советского города)
  • Л
    Людмила
    17 июля 2024
    Ивановские сюжеты
    Спасибо большое за экскурсию! Мы с мужем в восторге. Много нового узнали о городе и приятно провели время! Рекомендуем всем уто интересуется историей🙂
  • А
    Александр
    7 июля 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Елена сумела максимально заинтересовать рассказами об истории города. Рекомендую обратиться к ней, т. к. она знает и любит свой город очень хорошо!
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Приятное общение,продуманная программа,предусмотрительность,внимательное отношение к туристам, легкий приятный стиль изложения информации. Спасибо,Елена,за теплую прогулку по Иванову! Рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Иваново яркий и предприимчивый
    Елена - великолепный рассказчик! Очень интересно, последовательно, обширные знания. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    5 января 2024
    Иваново яркий и предприимчивый
    Спасибо. Елене, что согласилась в мороз провезти нам экскурсию, она профессионал своего дела!!!
  • С
    Сергей
    2 января 2024
    Иваново яркий и предприимчивый
    Спасибо, Елене, за интересную экскурсию. Хороший материал, подан в интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Введенский женский монастырь»

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Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Площадь Революции
  4. Музей ивановского ситца
  5. Введенский женский монастырь
  6. Дом-корабль
  7. Дом-птица
  8. Набережная
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "Введенский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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