1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
«А также рассмотрите усадьбы и особняки местных купцов и фабрикантов и православные храмы: Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
«), уникальный «швейцарский» рабочий посёлок, Московский район, современные памятники и даже мечеть»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
«Проедем по Шереметьевскому проспекту, мимо вокзала, посетим Введенский монастырь и его красную-прекрасную церковь»
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
«А также полюбуетесь православными храмами Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
««Наш маленький Суздаль», — так часто называют ивановцы древнее село Дунилово, где на одной улице стоят десять храмов XVII-XIX веков»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Знаменитая церковь с картины Левитана, Соборная гора и живописная набережная с вернисажами художников — Плёс и его интересная судьба не оставят вас равнодушными»
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ССергей27 мая 2024Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕкатерина25 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ААлександр19 мая 2024Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
- ЛЛидия18 мая 2024Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
- ЕЕвгения17 мая 2024100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 6 799. Туристы уже оставили гидам 482 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Иваново на 2024 год по теме «Святые места», 482 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август