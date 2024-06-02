1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ААнна1 июня 2024Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
- ККонстантин11 мая 20242 часа экскурсии пролетели как 10 минут. Мария завладела нашим вниманием и не отпускала его до конца экскурсии. Очень понравился материал. Услышал все то, что хотел услышать. Рекомендую всем пройти данную экскурсию.
- ККсения10 мая 2024Шикарная экскурсия! Марина влюбляет в город. Огромная ей благодарность- было так увлекательно, что мы не заметили аномальный майский холод)
- ЕЕкатерина8 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Марией по городу Иваново. Знакомство с городом состоялось, было интересно и познавательно. Без экскурсии было бы
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Площадь Революции»
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