В очаровательный Плёс из Иваново (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о культуре и традициях, наслаждаясь видами на Волгу и местными деликатесами
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Иваново в Плёс на собственном автомобиле. По дороге вы узнаете о богатой истории Ивановской области и увидите Приволжск.

В Плёсе вас ждут Соборная гора с видами
на Волгу, Торговая площадь с историческими зданиями и уютная набережная.

Узнайте о культуре и традициях города, его гастрономических специалитетах и местах для покупки сувениров. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды на Волгу
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Культурное наследие Плёса
  • 🍽 Гастрономические открытия
  • 🛍 Уникальные сувениры
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Торговая площадь
  • Набережная Волги
  • Дом-музей Исаака Левитана
  • Музей пейзажа

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Соборную гору — историческое ядро города с живописными видами на Волгу
  • Торговую площадь — с Воскресенским собором, старинной пожарной частью и торговыми рядами
  • Набережную Волги — уютную улицу с лавками, кафе и атмосферными домами
  • Дом-музей Исаака Левитана и Музей пейзажа — осмотрим их снаружи (по желанию сможете посетить музеи самостоятельно)

Вы узнаете:

  • Как возник Плёс и каким он был в Средневековье
  • Почему город стал местом притяжения творческих людей разных поколений
  • Чем живёт Плёс сегодня — от календаря событий до кухни и местных традиций
  • Какими гастрономическими специалитетами славится город — кулейка, рыбные углы и другие блюда
  • Где найти сувениры, льняные изделия и ювелирные украшения

В сезон навигации можно прокатиться на теплоходе с экскурсией — билеты приобретаются отдельно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида!)
  • Дорога в Плёс займёт около часа и пройдёт через Приволжск — при желании мы сделаем остановку у магазина при ювелирном заводе «Красная Пресня»
  • В Плёсе по местным правилам мы оставим автомобиль на платной стоянке при въезде в город и начнём пешеходную экскурсию
  • Самостоятельно вы можете посетить Музей Левитана и Музей пейзажа. Выходной — понедельник. В музее Левитана санитарный день — последний вторник месяца, в музее Пейзажа — первый вторник месяца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от площади Революции в Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 587 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!
Задать вопрос

