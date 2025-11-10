Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Иваново в Плёс на собственном автомобиле. По дороге вы узнаете о богатой истории Ивановской области и увидите Приволжск.
В Плёсе вас ждут Соборная гора с видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды на Волгу
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎨 Культурное наследие Плёса
- 🍽 Гастрономические открытия
- 🛍 Уникальные сувениры
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Торговая площадь
- Набережная Волги
- Дом-музей Исаака Левитана
- Музей пейзажа
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соборную гору — историческое ядро города с живописными видами на Волгу
- Торговую площадь — с Воскресенским собором, старинной пожарной частью и торговыми рядами
- Набережную Волги — уютную улицу с лавками, кафе и атмосферными домами
- Дом-музей Исаака Левитана и Музей пейзажа — осмотрим их снаружи (по желанию сможете посетить музеи самостоятельно)
Вы узнаете:
- Как возник Плёс и каким он был в Средневековье
- Почему город стал местом притяжения творческих людей разных поколений
- Чем живёт Плёс сегодня — от календаря событий до кухни и местных традиций
- Какими гастрономическими специалитетами славится город — кулейка, рыбные углы и другие блюда
- Где найти сувениры, льняные изделия и ювелирные украшения
В сезон навигации можно прокатиться на теплоходе с экскурсией — билеты приобретаются отдельно.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида!)
- Дорога в Плёс займёт около часа и пройдёт через Приволжск — при желании мы сделаем остановку у магазина при ювелирном заводе «Красная Пресня»
- В Плёсе по местным правилам мы оставим автомобиль на платной стоянке при въезде в город и начнём пешеходную экскурсию
- Самостоятельно вы можете посетить Музей Левитана и Музей пейзажа. Выходной — понедельник. В музее Левитана санитарный день — последний вторник месяца, в музее Пейзажа — первый вторник месяца
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Революции в Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Елена — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 587 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!Задать вопрос
Входит в следующие категории Иваново
