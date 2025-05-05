Экскурсии в Плес из Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Плес» в Иваново, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Иванова в Плёс на вашем авто
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Из Иваново - в Плёс
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Плёс из Иваново
Однодневное путешествие в Плёс подарит вам возможность увидеть старинные церкви, полюбоваться природой и узнать о великих художниках. Успейте забронировать
3 июн в 11:00
4 июн в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново (на вашем автомобиле)
7 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о культуре и традициях, наслаждаясь видами на Волгу и местными деликатесами
Начало: Недалеко от площади Революции в Иваново
Завтра в 08:00
6 июн в 08:30
8600 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    Посетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой край. За время дороги услышали
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    историю об Иваново древнем и современном. В Плёсе маршрут составлен грамотно и познавательно. Вера ответила на все вопросы и даже больше))). Экскурсию с Верой всем рекомендуем!

    Посетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой край
  • E
    Ekaterina
    30 сентября 2024
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    В полнейшем восторге от экскурсии и от экскурсовода Веры! Я была уже в Плесе с экскурсией, так что есть, с
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    чем сравнивать. Мама была впервые. Обе остались под сильнейшим впечатлением и обаянием от экскурсии, экскурсовода и, конечно, самого Плёса. Время пролетело незаметно! Мама, пенсионерка, не только не устала, а, наоборот, так была окрылена, что дала фору молодым! Наша экскурсия началась как только сели в машу. Вера любезно рассказывала нам об Иваново и тех окрестностях, что мы проезжали. Захватывающая подача, много интересных фактов, глубина знаний и главное, большая любовь к Родине. Вера, нам бесконечно с вами повезло! С радостью вернется еще раз и хочется посетить все ваши экскурсии и, конечно, еще раз съездить в Плес! А пока искренно завидую тем, у кого Вера будет гидом. Еще раз большое спасибо гиду Вере и успехов!

  • И
    Ирина
    13 января 2023
    Из Иваново - в Плёс
    Наша компания осталась очень довольна экскурсией и экскурсоводом. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Плес»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Площадь Революции
  3. Дом-корабль
  4. Дом-птица
  5. Дом Советов
  6. Введенский женский монастырь
  7. Музей ивановского ситца
  8. Музей первого совета
  9. Краеведческий музей
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2025
Сейчас в Иваново в категории "Плес" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 8700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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