Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Плёс из Иваново
Однодневное путешествие в Плёс подарит вам возможность увидеть старинные церкви, полюбоваться природой и узнать о великих художниках. Успейте забронировать
3 июн в 11:00
4 июн в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о культуре и традициях, наслаждаясь видами на Волгу и местными деликатесами
Начало: Недалеко от площади Революции в Иваново
Завтра в 08:00
6 июн в 08:30
8600 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 мая 2025Посетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой край. За время дороги услышали
- EEkaterina30 сентября 2024В полнейшем восторге от экскурсии и от экскурсовода Веры! Я была уже в Плесе с экскурсией, так что есть, с
- ИИрина13 января 2023Из Иваново - в ПлёсНаша компания осталась очень довольна экскурсией и экскурсоводом. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Плес»
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