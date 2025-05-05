Мои заказы

Плёс – экскурсии в Иваново

Найдено 11 экскурсий в категории «Плёс» в Иваново, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Иваново: мифы и реальность
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
2 часа
-
10%
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽3000 ₽ за всё до 4 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново (на вашем автомобиле)
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о культуре и традициях, наслаждаясь видами на Волгу и местными деликатесами
Начало: Недалеко от площади Революции в Иваново
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
8600 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    Посетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой край. За время дороги услышали
    читать дальше

    историю об Иваново древнем и современном. В Плёсе маршрут составлен грамотно и познавательно. Вера ответила на все вопросы и даже больше))). Экскурсию с Верой всем рекомендуем!

    Посетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой крайПосетили Плёс 3 мая. Остались довольны. Вера интересный и увлеченный рассказчик, знает и любит свой край
  • E
    Ekaterina
    30 сентября 2024
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    В полнейшем восторге от экскурсии и от экскурсовода Веры! Я была уже в Плесе с экскурсией, так что есть, с
    читать дальше

    чем сравнивать. Мама была впервые. Обе остались под сильнейшим впечатлением и обаянием от экскурсии, экскурсовода и, конечно, самого Плёса. Время пролетело незаметно! Мама, пенсионерка, не только не устала, а, наоборот, так была окрылена, что дала фору молодым! Наша экскурсия началась как только сели в машу. Вера любезно рассказывала нам об Иваново и тех окрестностях, что мы проезжали. Захватывающая подача, много интересных фактов, глубина знаний и главное, большая любовь к Родине. Вера, нам бесконечно с вами повезло! С радостью вернется еще раз и хочется посетить все ваши экскурсии и, конечно, еще раз съездить в Плес! А пока искренно завидую тем, у кого Вера будет гидом. Еще раз большое спасибо гиду Вере и успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Плёс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
  3. Иваново: мифы и реальность
  4. Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
  5. Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Революции
  2. Самое главное
  3. Введенский женский монастырь
  4. Музей первого совета
  5. Музей ивановского ситца
  6. Дом-корабль
  7. Дом-подкова
  8. Дом-птица
  9. Набережная реки Уводь
  10. Дом Советов
Сколько стоит экскурсия по Иваново в декабре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Плёс" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2700 до 9200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 621 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Иваново на 2025 год по теме «Плёс», 621 ⭐ отзыв, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль