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Полезная информация об Иваново

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Местное время в Иваново
21:3429
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИваново
По-английскиIvanovo
Столица регионаИваново является столицей региона
Население города420 839 чел.
АэропортИваново IWA
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота126 м. от уровня моря

Где находится Иваново на карте

Иваново фото города
Иваново

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Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
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