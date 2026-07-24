Как фабрики, купеческие деньги и женский труд превратили тихую слободу в русский Манчестер? Почему именно здесь возник первый Совет рабочих депутатов? Какой скрытый смысл есть в архитектуре, городских легендах и текстильных узорах? Всё это и многое другое вы узнаете, гуляя по Иваново в своём темпе и разгадывая несложные задания.
Описание квеста
У вас будет карта с отмеченными локациями. На каждой из них вас ждут несложные задания, после верного ответа на которые откроется подробное описание с историческим контекстом, интересными фактами и малоизвестными деталями в текстовом и аудио форматах.
Так вы пройдёте по ключевым точкам центра и шаг за шагом соберёте целостный образ города. А также увидите:
- нулевой километр — точку отсчёта и символ начала пути
- сказочную усадьбу Дюрингера с башнями, лепниной, большими окнами, с которой связано немало городских легенд
- Музей ивановского ситца, где ткань становится рассказчиком истории
- мануфактуру Щудровых, откуда город начал шуметь и расти
- Щудровскую палатку — свидетеля 17 века
- Набойный корпус, где на ткань вручную наносили узоры. Здесь появилось прозвище «город невест»
- неприметный Музей первого Совета, где родилась новая власть. Почему именно здесь и почему именно в Иваново?
И многое другое!
Организационные детали
- Это самостоятельный квест без гида. Вы не привязаны ко времени, группе, маршруту — можете проходить точки в любом порядке и темпе
- Вы получите ссылку на VK-бот с картой, заданиями, информацией о достопримечательностях. Приложение работает даже с интернет-ограничениями
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 103 туристов
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Приехали с подругой в Иваново на выходные, особо ничего заранее не планировали, просто хотелось погулять по городу, а по группам с гидом ходить не люблю. Наткнулись на этот квест -
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