Как фабрики, купеческие деньги и женский труд превратили тихую слободу в русский Манчестер? Почему именно здесь возник первый Совет рабочих депутатов? Какой скрытый смысл есть в архитектуре, городских легендах и текстильных узорах? Всё это и многое другое вы узнаете, гуляя по Иваново в своём темпе и разгадывая несложные задания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

У вас будет карта с отмеченными локациями. На каждой из них вас ждут несложные задания, после верного ответа на которые откроется подробное описание с историческим контекстом, интересными фактами и малоизвестными деталями в текстовом и аудио форматах.

Так вы пройдёте по ключевым точкам центра и шаг за шагом соберёте целостный образ города. А также увидите:

нулевой километр — точку отсчёта и символ начала пути

сказочную усадьбу Дюрингера с башнями, лепниной, большими окнами, с которой связано немало городских легенд

Музей ивановского ситца, где ткань становится рассказчиком истории

мануфактуру Щудровых, откуда город начал шуметь и расти

Щудровскую палатку — свидетеля 17 века

Набойный корпус, где на ткань вручную наносили узоры. Здесь появилось прозвище «город невест»

неприметный Музей первого Совета, где родилась новая власть. Почему именно здесь и почему именно в Иваново?

И многое другое!

Организационные детали