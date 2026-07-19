Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»

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(с группой или индивидуально). Но такой формат, который предлагает Сергей, даже удобнее! Нет незнакомого человека рядом, мы были только вдвоем с мужем, в своём темпе спокойно походили маршрут. Нам вот очень повезло с погодой, но учитывая формат такой экскурсии — даже если бы надо было перенести, не было бы проблем! Ну и особенно круто, что всё так продумано до мелочей: понятная навигация в чат-боте, есть фотографии, чтобы было легче ориентироваться. И сами загадки тоже очень интересные — прям полноценный квест!! Короче, с удовольствием теперь будем брать и другие прогулки у Сергея!! Спасибо!!