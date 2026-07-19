Мои заказы

Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»

Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
Думаете, что Иваново — это только город невест? Готовы удивиться? Самостоятельно и в своём темпе вы отправитесь изучать улицы и здания. Не просто смотреть, а подмечать. Отыщете разгадки на фасадах необычных домов. И поймёте, как текстильные фабриканты и архитекторы-авангардисты создали один невероятный город.
5
5 отзывов
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»

Описание квеста

Как проходит квест

  • Всё живёт в боте Telegram или Max: открываете чат, получаете первую точку и идёте в своём темпе.
  • На каждой локации — вопрос. Ответ на него спрятан прямо перед глазами: нужно посмотреть на фасад, деталь или скульптуру. Застряли — берёте подсказку.
  • После верного ответа открывается короткая история места — можно прочитать или послушать.

Маршрут будет таким:

  • железнодорожный вокзал — снаружи чистый конструктивизм, внутри прячется «Синий зал» совсем из другой эпохи.
  • собор Вознесения Господня — торжественный русско-византийский храм на вокзальной площади.
  • дом-птица — знаковый конструктивистский шедевр, чью «птицу» видно только сверху.
  • дом-корабль — будто плывёт вдоль улицы: острый нос, скошенные балконы-палубы, стеклянная «ватерлиния».
  • дом-подкова — гигантский жилой полукруг, изогнутый не ради красоты, а из чистой прагматики.
  • Музей промышленности и искусства — за колоннами прячутся две скульптуры с деталью, которую замечаешь не сразу.
  • Дворец искусств (Драмтеатр) — громадина позднего конструктивизма, задуманная для массовых действ.
  • центральная набережная реки Уводь — парк с неожиданным музеем.
  • Введенский монастырь — «красная церковь», имя которой дал сам цвет кирпича.

На прогулке вы узнаете:

  • о купеческом Иваново: текстильной империи и амбициях фабрикантов.
  • авангарде 1920–30-х годов: конструктивизме и домах-метафорах.
  • «русском Манчестере» за фасадами: контрастах города, который перекраивали по-живому.

Организационные детали

  • Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке.
  • На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max.
  • Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 122 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
читать дальшеуменьшить

легко пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что города раскрываются сильнее, когда ты взаимодействуешь с ними — не как зритель, а как участник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Т
Огромное спасибо! Действительно комплексный подход в игровой, досуговой форме раскрывает суть истории, особенностей архитектуры, смыслы, заложенные в здания и сооружения.
Огромное спасибо! Действительно комплексный подход в игровой, досуговой форме раскрывает суть истории, особенностей архитектуры, смыслы, заложенные
Вам был полезен этот отзыв?
А
Почти никогда не оставляю отзывы, но тут прям захотелось! Потрясающий опыт! У меня был скептический настрой, никогда раньше не пробовала формат такой «самоэкскурсии» — ходили только на экскурсии с гидом
читать дальшеуменьшить

(с группой или индивидуально). Но такой формат, который предлагает Сергей, даже удобнее! Нет незнакомого человека рядом, мы были только вдвоем с мужем, в своём темпе спокойно походили маршрут. Нам вот очень повезло с погодой, но учитывая формат такой экскурсии — даже если бы надо было перенести, не было бы проблем! Ну и особенно круто, что всё так продумано до мелочей: понятная навигация в чат-боте, есть фотографии, чтобы было легче ориентироваться. И сами загадки тоже очень интересные — прям полноценный квест!! Короче, с удовольствием теперь будем брать и другие прогулки у Сергея!! Спасибо!!

Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Уже проходили квест-экскурсию этого организатора в Москве, и формат нам очень понравился. Когда приехали в Смоленск, решили посмотреть, есть ли здесь что-то похожее. Оказалось, что и тут есть свой маршрут, поэтому долго не думали и сразу взяли. В итоге не пожалели 🔥 все очень классно и город запоминается совсем по-другому благодаря такому формату. будем обращаться еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересный и необычный опыт. Классная альтернатива стандартным экскурсиям 👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Квест супер! Получили удовольствие и многое узнали! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иваново

Похожие экскурсии на «Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»»

Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
3 авг в 10:00
4 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
28 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Истории грандиозного строительства и перевоплощения в образцовом советском городе
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
28 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
30 июл в 17:30
31 июл в 16:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иваново
от 990 ₽ за экскурсию