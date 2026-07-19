Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»

Думаете, что Иваново — это только город невест? Готовы удивиться? Самостоятельно и в своём темпе вы отправитесь изучать улицы и здания. Не просто смотреть, а подмечать. Отыщете разгадки на фасадах необычных домов. И поймёте, как текстильные фабриканты и архитекторы-авангардисты создали один невероятный город.
Описание квеста
Как проходит квест
- Всё живёт в боте Telegram или Max: открываете чат, получаете первую точку и идёте в своём темпе.
- На каждой локации — вопрос. Ответ на него спрятан прямо перед глазами: нужно посмотреть на фасад, деталь или скульптуру. Застряли — берёте подсказку.
- После верного ответа открывается короткая история места — можно прочитать или послушать.
Маршрут будет таким:
- железнодорожный вокзал — снаружи чистый конструктивизм, внутри прячется «Синий зал» совсем из другой эпохи.
- собор Вознесения Господня — торжественный русско-византийский храм на вокзальной площади.
- дом-птица — знаковый конструктивистский шедевр, чью «птицу» видно только сверху.
- дом-корабль — будто плывёт вдоль улицы: острый нос, скошенные балконы-палубы, стеклянная «ватерлиния».
- дом-подкова — гигантский жилой полукруг, изогнутый не ради красоты, а из чистой прагматики.
- Музей промышленности и искусства — за колоннами прячутся две скульптуры с деталью, которую замечаешь не сразу.
- Дворец искусств (Драмтеатр) — громадина позднего конструктивизма, задуманная для массовых действ.
- центральная набережная реки Уводь — парк с неожиданным музеем.
- Введенский монастырь — «красная церковь», имя которой дал сам цвет кирпича.
На прогулке вы узнаете:
- о купеческом Иваново: текстильной империи и амбициях фабрикантов.
- авангарде 1920–30-х годов: конструктивизме и домах-метафорах.
- «русском Манчестере» за фасадами: контрастах города, который перекраивали по-живому.
Организационные детали
- Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке.
- На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max.
- Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 122 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Огромное спасибо! Действительно комплексный подход в игровой, досуговой форме раскрывает суть истории, особенностей архитектуры, смыслы, заложенные в здания и сооружения.
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А
Почти никогда не оставляю отзывы, но тут прям захотелось! Потрясающий опыт! У меня был скептический настрой, никогда раньше не пробовала формат такой «самоэкскурсии» — ходили только на экскурсии с гидом
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Уже проходили квест-экскурсию этого организатора в Москве, и формат нам очень понравился. Когда приехали в Смоленск, решили посмотреть, есть ли здесь что-то похожее. Оказалось, что и тут есть свой маршрут, поэтому долго не думали и сразу взяли. В итоге не пожалели 🔥 все очень классно и город запоминается совсем по-другому благодаря такому формату. будем обращаться еще!
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Н
Очень интересный и необычный опыт. Классная альтернатива стандартным экскурсиям 👍👍
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Я
Квест супер! Получили удовольствие и многое узнали! Спасибо!
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