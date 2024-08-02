Рождественская сказка в Сосновом Бору

Независимо от возраста и характера, когда наступает Рождество, все мы желаем верить в чудо и волшебство.

Золотистый свет луны, ажурные мохнатые снежинки, тихо падающие за окном — магия природы ждет Вас
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в нашей праздничной программе.

Вы перенесетесь в мир искусства художников и иконописцев из Палеха, отправитесь в столицу Русского Рождества и духовный центр — Шую, а праздничный день проведете в настоящей русской деревне и погрузитесь в русские традиции с гаданиями, песнями, танцами под звуки гармони.

5
3 отзыва
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Иваново и обзорная экскурсия

07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Рождественская сказка в Сосновом бору».

Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).

Переезд в Иваново.

Иваново – «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.

На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков. Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.

Здесь есть дома-метафоры, и вы увидите оригинальный Дом-корабль и Дом-птицу! В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!

Церковь в честь Введения Богородицы — памятник архитектуры начала XX века. Построена по проекту архитектора П. Г. Бегена на средства, собранные горожанами. В этом храме в 1918-м году служил Патриарх Тихон.

Долгие годы в храме располагался государственный архив. Чтобы вернуть храм верующим, 16 дней продолжалась голодовка 4 женщин — членов православной общины Введенского храма. Благодаря им в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви. 27 апреля 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал указ об учреждении Свято-Введенского женского монастыря.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Иваново. Первое упоминание о селе Иваново относится к 1561 году. В 19 веке Иваново стремительно растет, опережая по темпам промышленного развития не только уездную Шую, но и губернский Владимир. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной промышленности.

В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.

Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».

Свободное время.

Ужин «В ночь на рождество». Красивые столы, вкусные блюда, и праздничная музыкальная программа ждут вас в эту сказочную ночь.

Переезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсия
2 день

Палех и Рождественский фестиваль в Шуе

Выезд в Палех.

Палех — это уникальное место, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.

Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.

Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников. Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане, в Музее иконы.

Главный храм Палеха – Крестовоздвиженский. Он отличается своими внутренними росписями. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.

Вы побываете в главной святыне Палеха и увидите резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.

Свободное время для самостоятельного посещения сувенирных магазинов.

Переезд в деревню Понькино.

Рождественский пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.

Вспоминая народные традиции вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника. Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни, разучим деревенскую кадриль, вспомним народный фольклор — частушки, и конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.

Переезд в Шую.

Экскурсия в городской парк, который станет новой локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Возвращение в гостиницу.

Палех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в Шуе
3 день

Посещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по Шуе

Завтрак. Освобождение номеров.

Посещение текстильной ярмарки. Вас порадует качество изделий, а цены приятно удивят.

Переезд в Шую.

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

На нашей экскурсии поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченного храма.

Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города. Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.

Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Отправление в Москву.

Ориентировочное время прибытия в Москву 22:00 (м. Новогиреево).

Посещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по Шуе

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Сосновый бор» в г. Иваново в стандартных двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
Стандарт23 00025 600

Варианты проживания

Сосновый бор

2 ночи

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса.

К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни.

В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал. Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.

До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
  • Проживание ГК «Сосновый Бор»
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда, обед в деревне праздничный ужин
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Развлекательные программы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Москва, метро Новогиреево
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

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