Золотистый свет луны, ажурные мохнатые снежинки, тихо падающие за окном — магия природы ждет Вас
Программа тура по дням
Переезд в Иваново и обзорная экскурсия
07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Рождественская сказка в Сосновом бору».
Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).
Переезд в Иваново.
Иваново – «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.
На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков. Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.
Здесь есть дома-метафоры, и вы увидите оригинальный Дом-корабль и Дом-птицу! В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!
Церковь в честь Введения Богородицы — памятник архитектуры начала XX века. Построена по проекту архитектора П. Г. Бегена на средства, собранные горожанами. В этом храме в 1918-м году служил Патриарх Тихон.
Долгие годы в храме располагался государственный архив. Чтобы вернуть храм верующим, 16 дней продолжалась голодовка 4 женщин — членов православной общины Введенского храма. Благодаря им в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви. 27 апреля 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал указ об учреждении Свято-Введенского женского монастыря.
Обед в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Иваново. Первое упоминание о селе Иваново относится к 1561 году. В 19 веке Иваново стремительно растет, опережая по темпам промышленного развития не только уездную Шую, но и губернский Владимир. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной промышленности.
В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.
Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».
Свободное время.
Ужин «В ночь на рождество». Красивые столы, вкусные блюда, и праздничная музыкальная программа ждут вас в эту сказочную ночь.
Палех и Рождественский фестиваль в Шуе
Выезд в Палех.
Палех — это уникальное место, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.
Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.
Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников. Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане, в Музее иконы.
Главный храм Палеха – Крестовоздвиженский. Он отличается своими внутренними росписями. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.
Вы побываете в главной святыне Палеха и увидите резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.
Свободное время для самостоятельного посещения сувенирных магазинов.
Переезд в деревню Понькино.
Рождественский пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.
Вспоминая народные традиции вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника. Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни, разучим деревенскую кадриль, вспомним народный фольклор — частушки, и конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.
Переезд в Шую.
Экскурсия в городской парк, который станет новой локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.
Возвращение в гостиницу.
Посещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по Шуе
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение текстильной ярмарки. Вас порадует качество изделий, а цены приятно удивят.
Переезд в Шую.
Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.
На нашей экскурсии поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.
Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.
Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченного храма.
Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города. Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.
Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Отправление в Москву.
Ориентировочное время прибытия в Москву 22:00 (м. Новогиреево).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Сосновый бор» в г. Иваново в стандартных двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|23 000
|25 600
Варианты проживания
Сосновый бор
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса.
К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни.
В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал. Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.
До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
- Проживание ГК «Сосновый Бор»
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, обед в деревне праздничный ужин
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Развлекательные программы
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.