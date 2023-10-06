Что общего между прекрасным водопадом, средневековой крепостью и советским ракетоносителем? Все эти удивительные достопримечательности вы увидите за один день в нашем туре. А в конце экскурсии вас ждет вкуснейший обед из национальных блюд Дагестана.
Описание экскурсииКрасоты дагестанской природы и древняя крепость Красота дагестанской природы неоспорима. И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай. Мы отправимся насладиться видами бурлящего потока и сделаем на его фоне замечательные фотографии. После нас ждет древнее здание эпохи раннего Средневековья. Его название очень поэтично — «Семь братьев и одна сестра». Отличается крепость и своим строением: материалом для стен послужил ракушечник. Несмотря на частые осады, она до сих пор неприступно стоит на отвесной скале. Памятник современности А теперь отправимся к современной достопримечательности Дагестана. На берегу Каспийского моря расположился советский экраноплан «Лунь», который американская разведка нарекла «Каспийским монстром». В СССР его проектировали как перспективное оружие будущего, а что с ним стало сейчас — увидите сами. В конце экскурсии вас ждет вкуснейший обед из национальных блюд Дагестана. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экраноплан Лунь и Песчаный пляж
- Крепость «7 братьев и 1 сестры»
- Хучнинский водопад
- Ханагские каскады
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
Что не входит в цену
- Личные покупки
- Сувениры
- Экскурсия по музею крепости - 100 руб
Место начала и завершения?
Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хотим выразить благодарность Назиму, который старался уделить внимание и создать максимум удобст каждрму участнику тура. Поделился самой «секретной» информацией, показал отличные локации, как для фото и видео сьемок, так и
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С
Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье, останавливался по любой просьбе, угощал вкусными лепешками и обедом с
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Н
Посетили сегодня тур по Табасаранскому району, были в крепости с интересной легендой, заехали к ханагскому водопаду. Были в этно доме у горца Имама, очень вкусно и плотно покушали,ткали ковер, слушали
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Д
Вчера были на индивидуальной экскурсии, море впечатлений, спасибо нашему гиду-водителю Казиму. Очень интересно рассказывает про Дагестан, ответил на все вопросы, которые появились у нас по ходу и закрыл все пробелы
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П
Хочу сказать огромное спасибо агентству Кавказ Тур и отдельная благодарность нашему Гиду Казиму за экскурсии на Сулакский каньон, Хучнинский водопад, экраноплан Лунь. Экскурсии с ним прошли душевно, весело. Первый раз Гид ищет места для красивых фоток. Показывал места которые не в ходят в маршрут. Рассказывал традиции, истории. Обязательно ещё вернусь посетить другие места Дагестана.
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М
ездили с Казимом на чудесную экскурсию к Хучнинскому водопаду, на крепость семи братьев и сестры, а также к экраноплану Лунь. Хотим выразить огромную благодарность за чудесный и очень информативный день, все прошло душевно и интересно на одном дыхании. До сих пор под впечатлением, большое спасибо
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