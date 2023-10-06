Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Что общего между прекрасным водопадом, средневековой крепостью и советским ракетоносителем? Все эти удивительные достопримечательности вы увидите за один день в нашем туре. А в конце экскурсии вас ждет вкуснейший обед из национальных блюд Дагестана. 5 9 отзывов

Кавказ-Тур Ваш гид в Избербаше Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 10 часов 1-5 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Красоты дагестанской природы и древняя крепость Красота дагестанской природы неоспорима. И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай. Мы отправимся насладиться видами бурлящего потока и сделаем на его фоне замечательные фотографии. После нас ждет древнее здание эпохи раннего Средневековья. Его название очень поэтично — «Семь братьев и одна сестра». Отличается крепость и своим строением: материалом для стен послужил ракушечник. Несмотря на частые осады, она до сих пор неприступно стоит на отвесной скале. Памятник современности А теперь отправимся к современной достопримечательности Дагестана. На берегу Каспийского моря расположился советский экраноплан «Лунь», который американская разведка нарекла «Каспийским монстром». В СССР его проектировали как перспективное оружие будущего, а что с ним стало сейчас — увидите сами. В конце экскурсии вас ждет вкуснейший обед из национальных блюд Дагестана. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Экраноплан Лунь и Песчаный пляж

Крепость «7 братьев и 1 сестры»

Хучнинский водопад

Ханагские каскады Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида-проводника

Обед Что не входит в цену Личные покупки

Сувениры

Экскурсия по музею крепости - 100 руб Место начала и завершения? Улица У.Д. Буйнакского, уч1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.