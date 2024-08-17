Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша

Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
В поездке вдоль берегов Каспия вы познакомитесь с природой дагестанской Швейцарии, осмотрите военно-морской корабль и услышите о судьбе грандиозного советского проекта.
Гуляя по улочкам Дербента, узнаете об устройстве аутентичных кварталов, древних храмах и отведаете традиционные блюда южного региона. А по цитадели Нарын-Кала экскурсию для вас проведет сотрудник музея.
Мы встретимся в Избербаше рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.
В гости к каспийскому монстру
Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.
Колорит южной-дагестанской кухни
Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.
Дербент вдоль и поперек
Дербентская крепость. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея.
Джума-мечеть. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь.
Музей в Девичьей башне. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города.
Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента.
Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.
Организационные детали
Трансфер
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
С группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Параметры поездки
Выезд — в 7:30, приезд — ориентировочно в 18:30
Общее расстояние — примерно 250 км
Дополнительные расходы
Входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 250 ₽ за чел.
Экскурсия с местным сотрудником музея по цитадели — групповые 200 ₽ за чел., индивидуальные — 2000 ₽ за всех
Экскурсии и входные билеты в другие музеи города города Дербент (по желанию) — 200 ₽ за один
Обед и опциональные доп. услуги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Мы посмотрели красивые места Дагестана. Очень впечатлил старый город Дербент, его узкие улицы, гостеприимные жители. Чухнинский водопад красный, отличные получились фотографии. Гид Идрис очень хорошо всё рассказывал, помогал сделать красивые читать дальшеуменьшить
фото. Поездка была с комфортом: чистый автомобиль с кондиционером. Идрис очень вежливый, ехал аккуратно, ждал пока мы купим сувениры. Большое спасибо ему за проведённый день. Есть большое желание вернуться в Дагестан и посетить другие достопримечательности, т. к. в этот раз было мало времени, чтоб посмотреть больше. Данного гида рекомендую всем. СПАСИБО, ИДРИС!!!
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Е
Елена
Потрясающе интересная экскурсия. Идрис очень интересный рассказчик и приятный собеседник, прекрасно знает историю Дагестана и интересно рассказывает про современный Дагестан. Маршрут очень хорошо спланирован со всеми необходимыми остановками. Мы хотели читать дальшеуменьшить
попробовать блюда дагестанской кухни, Идрис подробно рассказал нам о разных блюдах и отвёз в чудесный ресторанчик. Ещё экскурсия была хороша тем, что мы никуда не торопились, свободно гуляли по интересным нам местам, задерживались дольше там, где нам хотелось.
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Юлия
Очень понравился выбор экскурсии! Идрис очень эрудированный, воспитанный, образованный человек! Человек влюбленный в Дагестан! Все было очень интересно и познавательно! Узнали много нового. Экскурсия была на автомобиле гида - чистая, опрятная, хорошая машина и хороший водитель!. Мы все остались очень довольные! Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и близким Спасибо!
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О
Ольга
Очень интересная экскурсия. Идрис прекрасно знает Дагестан и его историю. Путешествие было комфортным: непринужденное общение, отличный автомобиль. Посмотрели все самое интересное, пообедали в замечательном ресторанчике, даже по дороге заехали на рынок в Дербенте и купили фрукты. Всем советуем выбирать предки с Идрисом!
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О
Ольга
Спасибо Идрису за знакомство с Дагестаном, насыщенная впечатлениями экскурсия, отличный день!
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В
Виктория
Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
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