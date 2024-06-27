Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша

Село Гамсутль, расположенное в живописном ущелье на высоте 600 метров над уровнем моря, привлекает туристов своей атмосферой уединения и покоя. Окруженное горами и лесами, это место идеально подходит для отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные красоты
- 🏞 Живописные пейзажи
- 🌿 Свежий воздух
- 🗻 Уединение и покой
- 💧 Водопад с радугой
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что можно увидеть
- Гамсутль
- Салтинский водопад
Описание экскурсии
В Гамсутле царит атмосфера уединения и покоя, далеко от городской суеты. Окруженное горами и лесами, село Гамсутль представляет собой идеальное место для отдыха и наслаждения природой. Салтинский водопад является подземным и образует красивую арку из брызг и воды. Живописные окрестности, шум водопада и свежий воздух создают неповторимую атмосферу и придают месту особое очарование. Посещение Салтинского водопада станет незабываемым опытом для любителей природы и живописных пейзажей. Вода, освещенная солнечными лучами, создает радугу, что придает водопаду еще большую красоту и волшебство. Все это делает это место одним из самых привлекательных и популярных туристических направлений в регионе. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Каждый день в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 400 ₽
|Детский
|3 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак «Гамсутль»
- Кегер
- Салтинский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед - национальная кухня
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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