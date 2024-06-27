Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша

и наслаждения природой. Рядом находится Салтинский водопад, который поражает своей красотой. Вода, освещенная солнечными лучами, создает радугу, что придает водопаду особое очарование. Живописные окрестности и свежий воздух делают это место одним из самых привлекательных туристических направлений в регионе. Не забудьте взять с собой паспорт и соблюдать дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт

Описание экскурсии

В Гамсутле царит атмосфера уединения и покоя, далеко от городской суеты. Окруженное горами и лесами, село Гамсутль представляет собой идеальное место для отдыха и наслаждения природой. Салтинский водопад является подземным и образует красивую арку из брызг и воды. Живописные окрестности, шум водопада и свежий воздух создают неповторимую атмосферу и придают месту особое очарование. Посещение Салтинского водопада станет незабываемым опытом для любителей природы и живописных пейзажей. Вода, освещенная солнечными лучами, создает радугу, что придает водопаду еще большую красоту и волшебство. Все это делает это место одним из самых привлекательных и популярных туристических направлений в регионе. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.